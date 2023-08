Le PSG continue son chantier des départs. Après Icardi, Dina-Ebimbe, Bitshiabu, Ramos et Messi, Paris est sur le point de boucler le départ de Renato Sanches à l’AS Rome. En partance depuis le début du mois de juillet, les dirigeants romains auraient trouvé un accord avec le PSG en vue d’un prêt avec option d’achat. Les deux clubs finalisent les ultimes détails.

Après une première saison sous les couleurs parisiennes ponctuée par les blessures et les mauvaises prestations, Renato Sanches doit vite rebondir. Le Golden Boy 2016 a raté pas moins de 19 rencontres cette saison, la faute à de nombreux pépins physiques. Malgré son contrat courant jusqu’en juin 2027, le Paris Saint-Germain n’a pas souhaité conserver l’ancien lillois.

En bon opportuniste, l’AS Roma tente le coup. Le club de la capitale italienne est sur le point d’acquérir le milieu de terrain portugais après avoir trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain sur la nature de l’opération. Selon le journaliste Stefano Carina d’Il Messagiero, les deux clubs ont statué sur un prêt payant avec option d’achat. Le quotidien italien évoque un versement d’1 million d’euros pour le prêt, couplé à une option d’achat de 12 millions d’euros, liée au nombre de matchs joués. D’après le journaliste français Guillaume MP, il reste à négocier la répartition du salaire entre les deux clubs (5M€ par an).

Il Messaggero : Renato Sanches attend le feu vert du #PSG pour rejoindre la Roma. Il devrait s'agir d'un prêt paaynt (1M) + option d'achat (12M). Il reste à négocier la répartition du salaire entre les 2 clubs. Paredes aimerait revenir et attend de voir la fin du cas Matic. Paris… pic.twitter.com/aj7w8Ugb90 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 11, 2023

Alors que le PSG privilégiait un départ définitif plutôt qu’un prêt, le club français s’est finalement laissé convaincre, notamment en raison des bonnes relations entretenues par les deux clubs. La Gazzetta dello Sport annonce que le PSG souhaitait une option d’achat obligatoire, mais aurait finalement accepté la formule d’une option d’achat conditionnée par le nombre de matchs joués. Actuellement, les deux équipes règleraient les ultimes détails. Il ne serait plus qu’une question de temps avant que Renato Sanches ne rejoigne le championnat italien. Après Houssem Aouar et Evan Ndicka, le club de la Louve continue de se renforcer en recrutant pour son entrejeu. Le Portugais pourra retrouver des couleurs sous les ordres de José Mourinho, et potentiellement son meilleur niveau.