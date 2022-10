Renato Sanches pourrait ne pas jouer face à Benfica

Victime d’une lésion aux adducteurs droits, Renato Sanches a dû être éloigné des terrains pendant trois semaines. Pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, le PSG a reçu Nice au Parc des Princes et les hommes de Christophe Galtier se sont imposés (2-1), notamment grâce à l’entrée de Kylian Mbappé en fin de match. Dans cette rencontre, Renato Sanches faisait son retour. À la 72e minute, le milieu de terrain portugais a rejoint ses coéquipiers sur la pelouse du Parc des Princes.

« Une simple alerte »

Tout ne s’est pas passé comme prévu puisque le joueur de 25 ans a dû sortir quinze minutes après son entrée en jeu. Christophe Galtier a expliqué que son joueur avait « senti un petit étirement » et « a préféré sortir ». Selon les informations du journal L’Équipe, il n’y aurait rien de grave et il s’agirait d’une simple alerte. Le média français annonce également que le staff parisien ne veut prendre aucun risque et n’alignerait donc pas Renato Sanches face à Benfica en Ligue des Champions ce mercredi.