Renato Sanches n’aurait qu’un souhait, jouer au PSG

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG piste deux joueurs portugais. Alors que le dossier Vitinha devrait se conclure dans les prochains jours, celui menant à Renato Sanches n’est pas autant avancé. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Lille, l’ancien du Benfica ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Alors qu’il était proche de rejoindre l’AC Milan, l’arrivée de Luis Campos ainsi que celle de Christophe Galtier, pas encore officialisée – qu’il a côtoyé dans le Nord, – aurait bousculé ses envies.

Le PSG propose 10 millions d’euros à Lille

Selon les informations du Parisien, l’international portugais souhaiterait absolument rejoindre le PSG lors de ce mercato estival. Le quotidien francilien indique que comme Vitinha, Milan Skriniar et Gianluca Scamacca – « qui possèdent de grandes chances de débarquer dans la capitale cet été, après accord final avec leurs clubs respectifs […]ce qui à ce jour ne fait guère de doutes » – Renato Sanches a dit oui au PSG. Alors que Lille aurait accepté une offre de 15 millions d’euros de l’AC Milan, quand les dirigeants parisiens sont entrés dans les négociations, le prix est passé à 30 millions d’euros assure le quotidien francilien. Ce dernier explique que le PSG a fait une offre de 10 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat de Sanches. « L’intéressé ne se voit pas ailleurs que dans la capitale et a rejeté, via son agent Jorge Mendes, les avances de l’AC Milan. » Selon le Parisien, le champion de France ne compte pas augmenter son offre. Luis Campos aurait fait savoir que ce serait 10 millions d’euros cet été ou 0 la saison prochaine.

Les contrats de Vitinha, Skriniar et Scamacca sont prêts

En ce qui concerne les autres pistes du PSG, Vitinha, Milan Skriniar et Gianluca Scamacca, « en interne, on donne pour acquis leurs arrivées. » Les contrats de ces trois joueurs seraient même prêts, « les accords salariaux ainsi que la durée de l’engagement ont été trouvés avec tous« , assure Le Parisien. Les indemnités de transfert se négocient actuellement. Luis Campos et ses adjoints travaillent désormais à la finalisation de ces opérations, conclut le quotidien francilien.