Rendez-vous : Conférence de presse de Mauricio Pochettino à 14h

Après de nombreuses journées centrées sur l’arrivée de Lionel Messi, le PSG se prépare désormais pour son deuxième match de Ligue 1 face au RC Strasbourg ce samedi (21 heures sur Canal Plus Sport). Pour ce premier match au Parc des Princes (qui sera à guichet fermé), Mauricio Pochettino pourrait récupérer un groupe plus conséquent avec une éventuelle présence des derniers internationaux. Et à la veille de la réception du RCSA, l’entraîneur parisien se présentera en conférence de presse. Un point presse à suivre ici en live à partir de 14 heures.