Live : Conférence de presse de Mauricio Pochettino à 15h

Le tirage au sort des 8e de finale de Coupe de France a offert un choc entre le PSG et le LOSC. Une rencontre qui aura lieu ce mercredi à 17h45 (France 2 et Eurosport 2). Neymar Jr et Pablo Sarabia ne pourront pas disputer cette rencontre. Et à la veille de ce match de coupe nationale, Mauricio Pochettino se présentera en conférence de presse d’avant-match à partir de 15 heures. Un point presse à suivre ici en live.