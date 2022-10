Comme chaque année, Tuttosport organise le Golden Boy, le Ballon d’Or pour les jeunes joueurs de moins de 21 ans en Europe. Ce vendredi, le quotidien sportif italien a dévoilé la liste des 20 finalistes de cette distinction individuelle. Nuno Mendes, le latéral gauche du PSG y figure.

Attribué depuis 2003, le Golden Boy a été remporté par trois joueurs du PSG actuellement dans l’effectif, Lionel Messi (2005), Renato Sanches (2016) et Kylian Mbappé ( 2017). Un joueur des Rouge & Bleu pourrait venir garnir cette liste. Ce vendredi matin, la liste des 20 finalistes pour le Golden Boy 2022 a été dévoilée. Et dans cette dernière, Nuno Mendes est présent. C’est le seul joueur du club de la capitale qui peut prétendre à la victoire finale. L’international portugais est en concurrence, entre autres, avec Jude Bellingham (Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Gavi (FC Barcelone), Pedri (FC Barcelone), Jamal Musiala (Bayern Munich) ou le tenant du titre, Pedri (Barcelone). Pour rappel, l’ancien du Sporting fait aussi partie des finalistes pour le Trophée Kopa. La cérémonie de remise des prix aura lieu au Hub OGR de Turin, le lundi 7 novembre, lors d’une soirée de gala en présence de grandes personnalités, célébrités et instances nationales et internationales du football.

Les 20 finalistes du Golden Boy

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Antonio Silva (Benfica), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Fabio Carvalho (Liverpool), Ansu Fati (FC Barcelone), Gavi (FC Barcelone), Wilfried Gnonto (Leeds), Rayan Gravenberch (Bayern Munich), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Fabio Miretti (Juventus Turin), Jamal Musiala (Bayern Munich), Nico (Valence), Nuno Mendes (PSG), Pedri (FC Barcelone), Giorgio Scalvini (Atalanta Bergame), Benjamin Sesko (RB Salzburg), Mathys Tel (Bayern Munich), Destiny Udogie (Udinese), Nicola Zalewski (AS Roma).