En cette veille de sixième journée dans le groupe H de l’UEFA Champions League, Thomas Tuchel et Moise Kean interviendront en conférence de presse à 14 heures pour évoquer ce dernier rendez-vous décisif, au Parc des Princes, face à Istanbul BB. Avec un match nul le finaliste de la dernière édition aura son ticket pour les huitièmes de finale. En cas de victoire contre les Turcs la première place du groupe H sera dans la poche. Ménagés samedi, Neymar, Verratti et Kimpembe sont attendus sur le terrain. Rayon forfait, on trouve Bernat (rééducation d’un genou), Icardi (adducteurs) et Sarabia (ischio-jambiers) et peut-être Julian Draxler. Thomas Tuchel fera le point aussi sur cette question.

Le programme du PSG de la semaine