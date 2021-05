Bitton : “Même un nul mettrait le PSG en difficulté”

En déplacement au Roazhon Park, le PSG peut y gagner un statuquo en haut du classement ou perdre ses illusions de dixième titre en Championnat. Le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton n’est pas forcément rassuré. “Pour le PSG ce soir à Rennes, pas d’autre choix que la victoire pour revenir à un point des Lillois et entretenir le suspense. Paris s’est mis dans la difficulté avec ses 8 défaites. Il est au pied du mur. Même un nul le mettrait en difficulté. Lyon est juste derrière après sa victoire 4-1 contre Lorient. Monaco joue aujourd’hui. On ne veut pas imaginer Paris hors du podium… Et puis si le PSG perd ce soir le titre à Rennes, il pourra penser que ce n’est pas forcément là qu’il l’a perdu mais à cause de ses errements tout le long de la saison. Bref, il n’y a plus que des finales, le PSG doit tout gagner. Après la signature de Neymar, trois points à Rennes pourraient faire un week-end parfait”, a commenté Stéphane Bitton ce dimanche matin sur les ondes.

Classement : 1/LOSC : 79 points; 2/PSG (-1) : 75 points; 3/OL : 73 points, 4/AS Monaco (-1) : 71 points