Réunion la semaine prochaine pour conclure le dossier Mendes

Nuno Mendes a rejoint le PSG lors des dernières heures du mercato estival en provenance du Sporting CP. Le jeune latéral gauche portugais (19 ans) a très vite réussi à trouver sa place dans l’effectif du club de la capitale, enchaînant les matches et les bonnes performances. Il est très certainement la recrue qui apporte le plus de satisfaction lors de cette saison 2021-2022. Depuis plusieurs semaines, on explique que le PSG va lever l’option d’achat – de 40 millions d’euros – pour s’offrir l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste pour de très nombreuses années.

Ce vendredi soir, Fabrizio Romano – spécialiste italien du mercato – explique qu‘il n’y a aucun doute dans ce dossier, et ceux depuis octobre. Nuno Mendes sera un joueur du PSG au moins jusqu’en juin 2026. Son futur contrat aurait déjà été signé. Le dernier obstacle à l’officialisation de sa signature définitive avec le champion de France, la levée de l’option d’achat. Romano indique qu’une réunion doit avoir lieu la semaine prochaine avec les dirigeants du Sporting et les agents de Nuno Mendes pour lever cette option d’achat.