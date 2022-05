Nuno Mendes s’exprime sur la fin de saison du PSG

Alors que la signature définitive de son nouveau contrat avec le PSG semble approcher à grand pas, Nuno Mendes (19 ans) s’est exprimé sur la fin de saison des Rouge & Bleu. Le latéral gauche portugais, pour les médias officiels du club, a notamment souligné l’importance de rester concerné par les trois derniers matchs de l’exercice 2021 – 2022 : « Nous sommes champions, nous avons déjà remporté le championnat mais nous devons aborder ces trois derniers matches avec le plus grand respect pour nos supporters mais aussi pour nos adversaires. Nous ne pouvons pas prendre ces matches à la légère. Ce sont trois matches de plus pour évoluer, pour mettre des tactiques en pratique. Nous devons prendre chaque match au sérieux, c’est évident«

L’invincibilité au Parc des Princes

Invincibles au Parc des Princes depuis le mois d’aout 2021 en Ligue 1 Uber Eats, les hommes de Mauricio Pochettino ont à cœur de poursuivre cette série et la clore lors du dernier match de la saison le 21 mai prochain face à Metz dans son antre : « Nous n’avons jamais perdu à la maison cette saison, je pense que c’est une très bonne chose, un peu comme notre marque de fabrique. Nous ne voulions perdre aucun match cette saison et nous avons échoué. Le fait de ne jamais perdre à domicile est très important car nos supporters sont là pour nous soutenir et nous voulons les rendre heureux. C’est essentiel d’offrir de leur offrir des victoires« , a déclaré Nuno Mendes.

« Je vais continuer à donner le meilleur de moi même »

En plus de la satisfaction qu’il représente pour les supporters du PSG, l’estime a été gagnée également auprès de ses pairs. A 19 ans, Nuno Mendes est nommé aux Trophées UNFP pour être le meilleur espoir du championnat de France dès sa première saison en Ligue 1 Uber Eats, un véritable honneur pour celui qui compte 10 sélection avec le Portugal : « Je suis heureux et honoré que d’autres joueurs de la Ligue aient voté pour moi. Je veux les remercier. J’ai fait de mon mieux tout au long de la saison. Je suis globalement satisfait et je vais continuer à donner le meilleur de moi-même pour évoluer toujours plus. Je vais y aller doucement et surtout garder les pieds sur Terre« .