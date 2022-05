Le PSG rend hommage à Francis Roussel, décédé à 79 ans

Francis Roussel, ancien salarié du PSG lors de la création du club en 1970, est décédé à l’âge de 79 ans. Lors de son passage au sein des Rouge & Bleu, il était très proche des joueurs dont il s’occupait. Il les aidait à trouver leurs logements et réglait leurs petits et grands problèmes. Très proche de Luis Fernandez, ce dernier a fondu en larmes quand il a appris son décès. Il était d’ailleurs aux obsèques de Francis Roussel mardi matin, en compagnie notamment de Farida Dahleb, l’épouse de Mustapha, retenu en Algérie comme l’a rapporté l’Equipe. Ce vendredi soir, le PSG a rendu hommage à son ancien employé dans un communiqué.

« Le PSG a appris le décès de son ancien dirigeant Francis Roussel, à l’âge de 79 ans. Homme de devoir et passionné, il avait participé à la création du club et s’était rendu indispensable auprès de nombreux anciens joueurs passés par le Paris Saint-Germain, grâce à sa gentillesse et sa générosité. Le Paris Saint-Germain présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.«

La rédaction de Canal Supporters se joint au PSG et présente ses condoléances à la famille et aux proches de Francis Roussel.