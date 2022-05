Le PSG possède l’un des meilleurs voire le meilleur centre de formation de France. Chaque saison, un ou plusieurs titis arrivent à tirer leur épingle du jeu et pointer le bout de leur nez avec l’équipe première. Cette saison, on peut évoquer Ismaël Gharbi, Xavi Simons, Edouard Michut ou El Chadaille Bitshiabu. Seulement âgé de 16 ans, Warren Zaïre-Emery joue avec l’équipe U19. Il est l’un des titis les plus prometteurs et le club de la capitale veut tout faire pour le conserver dans son effectif.

Très performant avec l’équipe entraînée par Zoumana Camara, le milieu de terrain a attisé les convoitises de plusieurs clubs, comme le RB Leipzig et le Bayern Munich. Mais le titi a toujours donné sa priorité à son club formateur. Selon les informations de Foot Mercato, ce dossier semble toucher à sa fin et être positif pour le PSG. En effet, il ne resterait plus que quelques détails pour que la signature du premier contrat professionnel de Warren Zaïre-Emery avec le PSG soit officielle.