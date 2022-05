Le message de Lionel Messi après sa première saison au PSG

Lionel Messi est arrivé en grande pompe au PSG l’été dernier. Après 20 ans au FC Barcelone, la Pulga a rejoint le club de la capitale libre de tout contrat. Mais sa première saison à Paris n’est pas une réussite et est très loin de ses standards habituels. Le fait de changer d’environnement après plus de 20 ans dans le même club peut expliquer cette saison moyenne. Lors des dernières semaines de compétition, il a réalisé plusieurs bonnes prestations. De bon augure pour la saison prochaine ? Réponse dans les prochains mois. Sur son compte Instagram, La Pulga est revenue sur sa première saison parisienne avant de projeter sur la suite.

Lionel Messi « sûr » que de belles choses arriveront en 2022

« Je voulais remercier mes coéquipiers pour la façon dont ils m’ont traité depuis mon arrivée et ma famille pour m’avoir toujours accompagné et soutenu. Ce fut une année différente de tout ce que j’ai connu mais au final nous avons remporté la Ligue 1, un trophée qui signifie beaucoup pour moi parce que c’est mon premier trophée à Paris. Nous garderons un goût amer de la Ligue des champions après un match où nous étions meilleurs, mais aussi la joie d’avoir ajouté un autre titre à mes objectifs. Je suis sûr que de belles choses arriveront en cette année 2022, ce sera une année importante et nous allons lutter pour être compétitifs avec ambitions pour tout.«