Gonçalo Ramos sous le charme de Désiré Doué

Titulaire et buteur lors de la large victoire du PSG à Saint-Étienne (1-6), Gonçalo Ramos n’a pas tari d’éloge au moment d’évoquer son coéquipier Désiré Doué.

Hier soir, pour son retour à la compétition, le PSG a balayé Saint-Etienne lors de la 27e journée de Ligue 1 (1-6). Après trente minutes difficiles, Gonçalo Ramos a sonné la révolte en provoquant et en transformant un penalty permettant au PSG d’égaliser avant d’offrir un récital offensif contre les Verts. Dans ce récital offensif, un joueur a encore brillé, Désiré Doué. Le néo-international français s’est offert deux beaux buts et son premier doublé en carrière. Présent en zone mixte, l’attaquant portugais s’est montré dithyrambique envers son jeune coéquipier. « Désiré Doué ? Vous avez vu le match, qu’est-ce que je peux dire de plus ? Il est magnifique, il joue très bien, lance le numéro 9 du PSG dans des propos relayés par L’Equipe. Il a beaucoup de techniques et il est très important pour nous. »

A voir aussi : ASSE / PSG – Les notes des joueurs parisiens dans la presse







« Être invincible toute la saison ? On n’y pense pas trop mais si on peut le faire, c’est incroyable »

Gonçalo Ramos s’est également exprimé sur le match du PSG contre les Verts. « On n’a pas bien démarré le match, puis on a réussi à mieux gérer le pressing. Champion ? Pas encore. On ne parle pas de ça, on ne pense qu’à la récupération et à rentrer à la maison », avant d’évoquer les retrouvailles avec son ancien entraîneur, Luis Castro, qui est sur le banc de Dunkerque. « Oui, c’est spécial pour moi. C’est mon ancien entraîneur et je suis très content de le retrouver et de pouvoir avoir l’occasion de parler avec lui. » L’international portugais a également parlé de la possibilité de finir la saison sans perdre en Ligue 1. « Être invincible toute la saison ? On n’y pense pas trop, mais si on peut le faire, c’est incroyable. Après la trêve, c’était important de réaliser un bon match, car on n’était pas ensemble ces deux dernières semaines. On n’a pas eu beaucoup d’entraînements ensemble et il fallait repartir. »