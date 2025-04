Revue de presse PSG : Beraldo, Nasser al-Khelaïfi, NBA…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 2 avril 2025. Lucas Beraldo apprécié par Luis Enrique, les doutes autour des performances de l’international brésilien, Nasser al-Khelaïfi séduit par une équipe du PSG en NBA…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque Lucas Beraldo. Avec la suspension de Marquinhos pour le quart de finale aller entre le PSG et Aston Villa, Luis Enrique devrait opter pour le numéro 35 parisien pour épauler Willian Pacho en défense centrale. Le quotidien sportif explique que contre Dunkerque mardi soir, il a été impliqué sur l’ouverture du score de Vincent Sasso, qu’il a oublié au marquage, apparu en difficulté dans les duels, il a aussi provoqué une grosse frayeur dans les rangs de son équipe juste avant la pause. « Auteur d’une effroyable relance dans l’axe vers Naatan Skyttä, à une dizaine de mètres de son but, il a évité de justesse au PSG d’être mené 1-3 à la pause en déviant en corner le tir du Finlandais. » Il ne fait pas partie de la défense type alignée lors des gros rendez-vous payant notamment le recrutement réussi de Willian Pacho à l’été 2024. Le Brésilien entre toutefois toujours dans les plans de Luis Enrique, qui apprécie sa sensibilité technique à la relance. L’entraîneur parisien a laissé partir Nordi Mukiele, Juan Bernat et Milan Skriniar. Mais il a retenu Beraldo et s’appuie largement sur lui dans son turnover, souligne L’Equipe. Ce dernier est même devenu le troisième défenseur central dans la hiérarchie, devant Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, souligne le quotidien sportif. Il est perçu comme un élément fiable, mais pas encore armé pour les joutes de top niveau. « Il est toutefois perçu comme un élément encore jeune et en progression – il s’est d’ailleurs amélioré dans le duel pur, il lui reste à gagner en régularité sur ce plan. Son état d’esprit est apprécié, comme sa soif d’apprendre. L’intéressé, de son côté, s’est vite intégré et se sent comme chez lui à Paris. Luis Enrique croit en lui et il en a même fait la doublure exclusive de Marquinhos au poste d’axial droit, quand Hernandez voire Kimpembe lui disputent la concurrence à gauche », lance le quotidien sportif. À droite, il a d’ailleurs donné des gages sur ses dernières sorties, paradoxalement. Peut-être, car il est plus attentif et prudent, ou car on en attendait moins, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien a également évoqué Lucas Beraldo. Le quotidien francilien explique qu’il a réussi à gagner la confiance de Luis Enrique qui n’en finit plus de l’utiliser. « Aligné au coup d’envoi des sept derniers matchs disputés par le PSG sur le sol français, Lucas Beraldo s’est imposé comme la troisième option naturelle derrière Marquinhos et Willian Pacho. » Alors qu’il nous avait laissé une bonne impression avant la trêve internationale, en réalisant son meilleur match contre l’OM, cinq jours après une entrée solide à Liverpool, l’international brésilien vient de réaliser deux performances moins convaincantes, souligne Le Parisien. Cela peut sembler paradoxal, mais ses meilleurs matchs, Beraldo les a réalisés sur son mauvais pied, en tant qu’axial droit, salue Le Parisien Un poste où il a trouvé des repères et qu’il devrait vraisemblablement occuper dans une semaine, face aux Villans, si Luis Enrique ne chamboule pas ses plans. On ne peut pas dire que la concurrence se bouscule non plus, analyse Le Parisien. « Depuis le départ de Milan Skriniar à Fenerbahçe cet hiver, Paris n’a plus aucun central droit de métier dans le sillage de Marquinhos, ce qui obligera l’entraîneur espagnol à opter pour un gaucher pour suppléer son capitaine. Hernandez aurait bien le profil, mais ses récentes performances – le plus souvent comme latéral gauche – donnent peu de crédit à sa candidature. Kimpembe est lui totalement hors course. » Si Beraldo renvoie encore l’image d’un joueur trop lisse, ses aptitudes balle au pied, sa capacité à défendre debout, sa lecture du jeu et son calme sont des qualités qui lui permettent d’être Luis Enrique compatible, conclut le quotidien francilien.

A voir aussi : PSG : Un stade omnisports en cas de franchise NBA ?

Le Parisien parle aussi de la possibilité de voir le PSG posséder une franchise NBA dans la possible future ligue européenne du championnat de basket-ball américain.. Selon le quotidien francilien, QSI travaille d’arrache-pied sur ce dossier depuis plusieurs mois, dans le plus grand secret. « Rien n’avait filtré et au PSG, très peu de personnes étaient dans la confidence. L’enjeu est majeur et le Qatar craignait que la moindre fuite ralentisse le dossier. » Implanter une équipe à Paris est une priorité. Adam Silver a depuis longtemps pris contact avec Nasser al-Khelaïfi, avance le quotidien francilien. « Al-Khelaïfi a été très touché par cet intérêt, ressenti comme un profond signe de reconnaissance du travail accompli depuis des années avec QSI. » Le président du PSG a tout de suite été convaincu du potentiel du projet NBA, en termes d’image et de business. Cela correspond, en outre, parfaitement à la volonté de diversification de Qatar Sports Investment (QSI), lance Le Parisien. « Le président du PSG a tout de suite été convaincu du potentiel du projet NBA, en termes d’image et de business. Cela correspond, en outre, parfaitement à la volonté de diversification de Qatar Sports Investment (QSI). » Un rachat total ou partiel du Paris Basketball semble l’éventualité la plus plausible. Les décideurs du PSG refusent d’entrer dans ces considérations et assurent n’avoir à ce jour pris aucun contact avec les dirigeants du club de basket de la capitale, assure le quotidien francilien. Pour le moment, QSI peaufine son plan, poursuit sa réflexion et attend surtout que la NBA et la Fédération internationale (FIBA) tracent précisément le périmètre du projet. « À Paris, les grandes manœuvres sont loin d’avoir commencé. Le PSG devra un jour ou l’autre lancer les discussions avec le Paris Basketball et la mairie de Paris. Le sujet de la salle pourrait vite se poser. Si un PSG basket voit le jour, difficile d’imaginer l’une des figures de proue de Nike faire lever les foules à l’Adidas Arena, propriété de la Ville et actuel antre du Paris Basket » , conclut Le Parisien.