Le PSG affrontera Reims en finale de Coupe de France

Qualifié en finale après avoir éliminé Dunkerque (2-4), le PSG attendait son adversaire. Et c’est le Stade de Reims qui est sorti vainqueur de son duel contre l’AS Cannes (1-2).

Mardi soir, le PSG affrontait Dunkerque en demi-finale de Coupe de France. Après s’être fait peur en étant mené 2-0, le club de la capitale a retourné la situation grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé et des buts de Désiré Doué et Marquinhos (2-4). Les Parisiens se sont donc qualifiés pour leur deuxième finale de suite et la 21e dans leur histoire. Ils attendaient leur adversaire. Ce serait soit Cannes, soit le Stade de Reims. Dans une première mi-temps qu’il a globalement dominée, le club de Ligue 1 a rapidement ouvert le score par l’intermédiaire d’Ibrahim (0-1, 14e). Les Rémois vont un peu baisser de rythme au fil des minutes et les deux équipes vont rentrer aux vestiaires avec ce léger avantage pour Reims.

La finale au Stade de France le 24 mai

En seconde période, les joueurs de Cannes vont se montrer plus dangereux et réussir à égaliser par N’Doye sur un corner (1-1, 52e). Une joie de courte durée pour le club de National 2 qui va voir Teuma redonner l’avantage à Reims (1-2, 58e). Les Cannois vont ensuite donner le tout pour le tout pour tenter d’égaliser et de disputer la place en finale de la Coupe de France lors de la séance de tirs au but, mais en vain. Malgré plusieurs belles situations, ils vont tomber sur un grand Diouf dans les buts, qui va réaliser plusieurs parades salvatrice. En contre, Reims va aussi avoir de très belles situations, mais va pêcher dans la finition. Ils s’imposent finalement (1-2) et retrouveront le PSG en finale le 24 mai prochain au Stade de France. Les Parisiens tenteront de s’imposer pour la première fois de la saison contre les Rémois, eux qui ont concédé le nul à deux reprises cette saison en Ligue 1 (1-1 à chaque fois).