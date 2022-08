C’était le 30 juin dernier, le PSG officialisait sa première recrue de cette nouvelle ère, Vitinha. Jeune joueur de 22 ans, le Portugais arrivait en provenance du FC Porto contre la somme de 40 millions d’euros afin de renforcer un secteur de jeu défaillant depuis trop longtemps au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain. Du haut de son mètre soixante-douze, il est décrit comme un joueur ayant la capacité de porter et conserver le ballon faisant ainsi un parfait lien entre sa défense et les attaquants. Il est aussi capable de jouer le rôle de récupérateur dans l’entrejeu. Peut-il être un véritable titulaire et un taulier sous les cieux parisiens, ou alors le club de la capitale a-t-il recruté un joueur qui se fondra dans la masse de son effectif ? Dans cette analyse, nous vous partagerons quelques éléments de réponse.

Des débuts timides, mais prometteurs

Lors des trois matchs de préparation au pays du « Soleil-Levant », le nouveau numéro 17 Rouge & Bleu s’est montré plutôt à son avantage avec un jeu de passe à souligner, et un coffre physique lui permettant d’épauler Marco Verratti notamment sur les tâches défensives. Car oui, malgré un gabarit comparable à l’international italien, Vitinha semble répondre présent sur le plan physique, mais aussi technique et tactique, lui permettant ainsi d’au moins postuler à une place de titulaire sous les ordres de Christophe Galtier.

Image : PSG.fr

Le 31 juillet dernier, le PSG se déplaçait à Tel-Aviv afin d’y disputer le Trophée des Champions contre le FC Nantes, et l’emporta 4-0 face aux hommes d’Antoine Kombouaré. Au milieu de terrain, Vitinha dispute cette rencontre dans la peau d’un titulaire avant de céder sa place à la 68e minute. Pour une première rencontre officielle en tant que Parisien, le Portugais semble timide et son jeu manque de prise de risque, malgré une qualité de passe qui saute aux yeux et des déplacements très intéressants. Cette timidité s’image très facilement lorsque l’on se penche en détails sur la prestation de Vitinha au cours de cette rencontre. Par exemple, l’ancien joueur du FC Porto est le troisième joueur ayant touché le moins de ballon (51) derrière Nuno Mendes (38) et Sarabia (37). Dans un système où les Rouge & Bleu évoluent avec deux pivots au milieu de terrain, être aussi discret dans le cœur du jeu peut traduire une performance sur la pointe des pieds. À titre de comparaison, le deuxième composant de la paire de l’entrejeu, Marco Verratti, a lui touché presque le double de ballons, en ayant joué le cuir à 97 reprises (record du match) en 78 minutes. Un chiffre en nette amélioration lors de la reprise du championnat face au Clermont Foot. En effet, ce samedi soir, Vitinha a touché 69 ballons, derrière Marquinhos (75), Kimpembe (83), Verratti (112) et Messi (90).

En ayant seulement un dribble tenté (et réussi) à son actif en 68 minutes lors du Trophée des Champions, Vitinha semblait encore une fois, par ce chiffre, avoir été bridé dans son jeu. Ceci pouvait s’expliquer par une adaptation à un nouveau système, à des nouveaux coéquipiers ou alors par cette timidité évoquée. On peut imaginer qu’avec le temps et l’adaptation, il jouera de manière plus libérée. C’est en tous cas ce que laisse présager sa première rencontre de championnat sur le sol français. Bénéficiant d’une qualité de passe remarquable, celui que l’on surnomme « Viti » présente un pourcentage de passes réussies à souligner avec 42 passes réussies sur 42, soit un 100% clair et net. Un chiffre qui demeure constant pour sa première en championnat de France, affichant ainsi 91,2% de passes réussies au Stade Gabriel-Montpied samedi soir dernier.

Un coffre physique en corrélation avec le reste

Sur le plan physique, défensif et le jeu sans ballon, les promesses sont les mêmes pour le milieu de terrain lusitanien. Au cours de son premier match officiel avec le maillot Rouge & Bleu, Vitinha dispute sept duels et n’en remporte que deux. En terme d’activité, il est intéressant de se pencher, en images, sur les heatmaps du Portugais et de Verratti, les deux milieux de terrain associés lors du Trophée des Champions face au FC Nantes :

Image : SofaScore

Image : SofaScore

Une illustration qui montre bien là l’activité moins importante de Vitinha au cours de cette rencontre. Les explications ne doivent pas manquer et on peut penser que le joueur a besoin de trouver ses repères dans un système qui était nouveau pour lui. Pour preuve, une semaine plus tard, à l’occasion du premier match de championnat, il semble plus à l’aise sur le rectangle vert, et n’hésite pas à jouer davantage de l’avant, se retrouvant ainsi plus haut sur le pelouse du Clermont Foot, que lors de la partie contre le FC Nantes. Au Stade Gabriel-Montpied, Vitinha semblait plus libéré, et se retrouvait bien souvent un cran plus haut que son compère de l’entrejeu, Marco Verratti. Une observation qui peut aller dans le sens d’une prise de responsabilité plus importante dans le jeu, ainsi qu’être la simple conséquence des consignes de Christophe Galtier qui attendrait de l’international portugais un rôle plus offensif que le « Petit Hibou. » Ce dernier serait alors enfin soulagé.

Image : SofaScore

Une première sortie en Ligue 1 Uber Eats durant laquelle Vitinha a disputé onze duels, contre les sept lors du Trophée des Champions.

Dans une organisation avec un double pivot au milieu de terrain, sous les ordres de Christophe Galtier, le néo-Parisien pourrait partir favori pour la place de titulaire aux côtés de Marco Verratti. Le PSG a récemment enregistré l’arrivée de Renato Sanches, qui connaît parfaitement le technicien français pour avoir évolué avec lui lors de son passage au LOSC, et pourrait aussi accueillir ß pour aussi renforcer le coeur du jeu. Ces deux joueurs pourraient bousculer l’ancien joueur de Porto dans cette course à la place de titulaire. Vitinha devra alors se mettre dans les meilleures conditions possibles mentalement afin de faire face à la pression qui peut exister au PSG, notamment au moment de se lancer dans le sprint européen que seront les phases de poules en Ligue des Champions, mais également lors des phases finales, tant il n’a pas l’expérience des grandes joutes européennes.

En attendant, Vitinha a rendu deux belles copies prometteuses pour ses deux premières sorties officielles avec le PSG, et pourrait continuer de monter en puissance, afin de faire de sa présence sur le terrain une évidence.