Revue de presse PSG : Bradley Barcola, les lofteurs, Ugarte…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 25 août 2023. La piste Bradley Barcola qui n’est pas perçue de la même manière entre le PSG et Lyon, le reste des lofteurs qui n’arrivent pas à trouver des portes de sorties, Ugarte possible élément clé de l’équilibre du PSG ?

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque les débuts réussis de Manuel Ugarte sous le maillot du PSG. Le quotidien sportif se demande même si l’ancien du Sporting CP ne serait pas l’élément clé de l’équilibre du PSG. L’Equipe explique que dans le un-contre-un défensif, Ugarte est ultra-performant. « Ce qui marque, dans ce poste très exposé de sentinelle d’un 4-3-3, c’est sa clairvoyance dans la lecture des situations défensives et son sens de l’anticipation précieux. Le tout nourri par une générosité évidente. » En deux matches cette saison, il a déjà récupéré pas moins de 24 ballons. L’international uruguayen (22 ans) est aussi redoutable dans le contre-pressing haut. « Sept de ses 24 ballons ont ainsi été récupérés de cette manière. Le doute désormais est de savoir si Ugarte peut être aussi efficace durablement avec l’apparition des stars (Mbappé, Dembélé) et sur toute la saison. » Le quotidien sportif indique que l’une des interrogations autour de Manuel Ugarte lors de son arrivée au PSG était, quelle était sa part créative ? « Un constat est clair : dans la première relance, le milieu est, en ce début de saison, ultra-responsabilisé. » L’Equipe explique aussi que les matches contre Lorient et Toulouse ont laissé entrevoir des carences dos au jeu sous pression quand les adversaires viennent le presser haut. « Dans ce cas, on le sent friable avec des orientations de corps douteuses et un panel de dribbles et de feintes limités sous pression. En Ligue des champions, cela peut se voir.«

L’Equipe évoque aussi le dossier Bradley Barcola. Le joueur de Lyon est pisté par le PSG depuis plusieurs semaines et ce dernier ne serait pas contre le club de la capitale mais les négociations avec son club formateur ne sont pas faciles. Le quotidien sportif explique que les discussions entre les deux présidents, qui avait été stoppé il y a 48 heures, aurait repris hier. Dans le clan PSG, on estime qu’il y a des avancées plutôt favorables et un parfum d’optimisme règne dans les rangs parisiens. « Mais les versions s’opposent car le son de cloche n’est pas le même du côté de l’OL, où on assure que Nasser al-Khelaïfi et John Textor ne se sont pas parlé à propos de cet éventuel transfert. » Même si la possibilité d’offrir des joueurs plus une somme d’argent avait été évoqué, cette perspective aurait pris du plomb dans l’aile selon l’Equipe. En effet, « les éléments parisiens susceptibles d’intéresser l’OL se sont engagés ailleurs aujourd’hui (Diallo, Paredes, Lemina ?). Plusieurs sources à Lyon répètent d’ailleurs que le club a besoin de joueurs, et non d’argent, ce qui limite les possibilités concernant ce transfert. »

Le quotidien sportif explique que, pour le moment, le PSG n’aurait pas formulé d’offre à Lyon pour son numéro 26. Reste donc à savoir quelle sera la réaction de Textor si le PSG, lors de la dernière semaine du mercato, lance une offensive d’envergure, avec une offre supérieure au prix du marché. Autre dossier chaud de la fin du mercato des Rouge & Bleu, Randal Kolo Muani. L’Equipe indique que ce dossier n’a pas connu d’avancées décisives ces dernières heures. « La deuxième offre – 70 M€ plus bonus – se situait encore à un niveau en dessous de ce que l’Eintracht Francfort souhaite. » Le quotidien sportif explique que de nombreuses hypothèses ont été travaillées ces derniers jours pour faire avancer les discussions, avec notamment l’intégration de plusieurs éléments dont Paris ne veut plus. « Alors que Kolo Muani veut rejoindre Paris et qu’il s’est mis d’accord sur un contrat de cinq ans, toutes les parties s’accordent à dire que le transfert – à terme – va se dénouer« , conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien fait un point sur les lofteurs du PSG à une semaine de la fin du mercato. Au début de l’été, ils étaient 14. Ils sont encore 8 à ce jour. Même si Abdou Diallo, Leandro Paredes, Djeidi Gassama ou bien encore Mathias Randriamamy, dont les derniers papiers avec Ermis (D2 chypriote) sont en train d’être réglés, ont réussi à trouver une porte de sortie, pour les autres cela est plus compliqué. Peu d’offres arrivent sur le bureau des dirigeants parisiens avancent le quotidien francilien. « Plusieurs membres du loft aimeraient pouvoir résilier leur contrat afin de se rendre plus attractifs aux yeux de leurs prétendants. » C’est le cas pour Georginio Wijnaldum, mais ses émoluments (700 000 euros mensuel) ont refroidi ses coutisants. « Cet été des clubs de D1 néerlandaise ont d’ailleurs pris des renseignements mais n’ont pu s’aligner sur les conditions tout en payant un transfert. Et l’Arabie saoudite n’a pas dégainé d’offre à même de le faire flancher. » Le Parisien explique que l’international néerlandais conscient que son profil ne correspond pas au style de jeu que Luis Enrique cherche à mettre en place. C’est pour cela qu’il a demandé à ses dirigeants de résilier son contrat la semaine dernière. « Une issue refusée par le club parisien qui ne souhaite pas payer la dernière année de son bail.«

Le quotidien régional explique aussi que Julian Draxler ne verrait pas d’un mauvais œil la résiliation de son contrat avec le PSG, qui court jusqu’en juin 2024. Même s’il a eu des touches à des clubs turcs, l’Allemand souhaite « rester maître de son destin et n’a pas envie de se voir imposer une éventuelle future destination. » Selon une source proche du club, Draxler et Wijnaldum sont les deux lofteurs les plus proches de la sortie. Colin Dagba et Edouard Michut ont aussi eu quelques touches mais « les conditions de sortie demandées par Paris rendent les négociations compliquées. » Auteur d’une bonne deuxième partie de saison avec Sunderland, le milieu de terrain ne serait pas contre retourner en Angleterre. « À l’exception de Timothée Pembélé qui pourrait se diriger vers l’Allemagne, la situation des Titis qui n’ont pas vraiment eu l’occasion de s’exprimer à un niveau professionnel est assez complexe et les opportunités ne sont pas nombreuses. » Moutanabi Bodiang a eu des touches en D2 danoise et en République tchèque. Vimoj Muntu Wa Mungu a une piste en Belgique. « Kenny Nagera est en contact avec Concarneau mais aucune n’offre n’a pas pour l’instant été faite. L’attaquant a également des touches en D2 néerlandaise et au Portugal. Enfin Nehemiah Fernandez-Veliz dispose toujours d’un intérêt de Caen mais est également suivi par un club anglais et un allemand« , conclut Le Parisien.