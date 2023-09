Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 25 septembre 2023. Le récital des Parisiens face à l’OM (4-0), l’attaque performante sans Kylian Mbappé, la blessure de l’attaquant parisien, Achraf Hakimi continue sur sa lancée…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au récital du PSG sur sa pelouse face à l’Olympique de Marseille (4-0) en conclusion de la 6e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu étaient en démonstration face à leur public avec des réalisations d’Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos (doublé). Un succès net et sans bavure qui permet aux joueurs de Luis Enrique de retrouver le podium (3e place). « La large victoire des champions de France en titre est un reflet plutôt parfait de ce qui les sépare de l’OM : un gouffre », résume le journaliste Damien Degorre. Même si l’ambiance autour du club olympien depuis une semaine ne l’a pas aidé à aborder ce Classique de la meilleure des manières, les Marseillais n’ont tenu que 8 minutes avant de sombrer au Parc des Princes. Ce qui est d’autant plus remarquable dans la performance parisienne, c’est qu’elle a été signée sans Kylian Mbappé, touché assez tôt à la cheville et sorti sur blessure à la 30e minute de jeu. « En l’absence de son meilleur buteur, le PSG a tout de même démontré une puissance collective impressionnante qui tend à rompre avec l’idée de dépendance aux stars souvent récurrente au fil des années qatariennes. » Si une marge de progression existe encore avec cette équipe, ce Paris-là affiche des belles promesses et risque d’être difficile à stopper.

Le quotidien sportif fait justement un focus sur les trois attaquants décisifs de ce Classique suite à la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. Positionné aux côtés de son compatriote dans le 4-4-2 de Luis Enrique, Randal Kolo Muani n’a pas débuté de la meilleure des manières cette rencontre en manquant de tranchant. Mais l’ancien de Francfort a réussi à trouver la faille en renard des surfaces (31′) et ouvrir ainsi son compteur but sous ses nouvelles couleurs. Plus présent dans le jeu de son équipe, il est aussi apparu plus à l’aise sur le côté droit après la sortie d’Ousmane Dembélé. Il offre également une passe décisive à Gonçalo Ramos en fin de match après une percée dévastatrice. Entré en cours de jeu pour prendre la place de Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos s’est rapidement mis dans le bain et s’est montré à son avantage dans son association avec Randal Kolo Muani. Mais on retiendra surtout son doublé dans un rôle de vrai numéro 9 qui aura manqué au club parisien ces deux dernières saisons. Enfin, Ousmane Dembélé a enfin débloqué son compteur passe avec un centre parfait pour le Portugais au retour des vestiaires. Même s’il garde un certain déchet dans son jeu, l’ancien Barcelonais a une grosse influence dans l’animation offensive du PSG et apporter un danger constant par sa percussion sur son aile droite.

Concernant Kylian Mbappé, sa blessure à la cheville gauche pourrait provoquer un peu d’inquiétude au PSG ces prochains jours, surtout au vu de son influence dans l’attaque parisienne depuis le début de saison. Juste après le coup franc obtenu pour l’ouverture du score d’Achraf Hakimi (8′), l’attaquant de 24 ans s’est d’abord fait soigner avant de définitivement sortir à la 30e minute. Après la rencontre, la zone était encore trop douloureuse pour déterminer la gravité de la blessure et il faudra attendre pour pratiquer des examens, rapporte L’E. Mais en conférence de presse, Luis Enrique s’est voulu rassurant : « Je ne sais pas exactement mais je crois que c’était un coup. Il y avait pas mal de douleur, ce n’est rien de grave à priori. Je pense qu’il sera disponible assez rapidement. C’était la bonne décision à prendre de le faire sortir. »

Enfin, L’Equipe fait un focus sur la nouvelle performance XXL d’Achraf Hakimi, une nouvelle fois buteur sur un magnifique coup franc. Le Marocain « affiche un niveau de performances unique en Europe cette saison. » Et cette saison, le latéral droit renaît. Dans son entourage, on le décrit comme « libéré » et « simplement heureux de pouvoir s’exprimer. » Une renaissance due à Luis Enrique et son repositionnement sur le terrain. Déjà buteur face à Dortmund (2-0) mardi dernier, Achraf Hakimi a récidivé ce dimanche et montre sa confiance totale du moment. « Ce qui frappe, en ce moment, c’est que bien au-delà de ce but sur coup franc et de cette impression de totale liberté, Hakimi incarne une menace constante pour l’adversaire », observe le quotidien sportif. Également décisif sur le but de Randal Kolo Muani avec sa frappe renvoyée par le poteau, l’ancien de l’Inter a une grande influence dans le jeu parisien. De plus, sa complémentarité avec Ousmane Dembélé sur l’aile droite est une menace constante pour les adversaires. « La construction de cette paire-là, dans cette configuration, est sans doute l’une des plus grandes trouvailles de Luis Enrique. » Même s’il faudra encore gommer certaines sautes de concentration et faire face au retour de Nordi Mukiele, Achraf Hakimi affiche un niveau rayonnant depuis le début de saison.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette démonstration du PSG face à l’Olympique de Marseille (4-0). « Depuis plus d’une décennie maintenant, les clasicos, il est vrai, se suivent et se ressemblent. Ils sont devenus, sauf rares exceptions, la chasse gardée du PSG. » Et le fossé était trop grand ce dimanche soir face à des Marseillais dépassés. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe avec quatre joueurs offensifs, même après la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. Les Marseillais ont reçu une leçon de football de la part des Rouge & Bleu. « Même sans le crack de Bondy, il se dégage de ce groupe revisité durant le mercato, une impression de force tranquille. » Et les autres offensifs se sont enfin distingués avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos qui ont ouvert leur compteur but, un Ousmane Dembélé enfin décisif avec une passse à la clé et un Bradley Barcola qui a fait vivre un véritable calvaire à Jonathan Clauss pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs. « Plus globalement, ce collectif renvoie l’image d’une cohabitation harmonieuse, où chacun apporte son écot sans tirer la couverture à soi. »

Le quotidien francilien se concentre aussi sur la performance d’Achraf Hakimi. S’il avait déjà performé lors des débuts d’exercices précédents, cette fois-ci, le Marocain de 24 ans apporte plus de garanties et de promesses. Dans le système en 4-4-2 de Luis Enrique, le latéral droit alternait entre son couloir droit et un positionnement au milieu de terrain. « Plus haut, plus intense et presque plus libre de pouvoir apporter le danger, lui qui aime se projeter, être à la dernière passe ou à la finition. » Déjà buteur magnifiquement face à Dortmund en C1, Achraf Hakimi a récidivé ce dimanche avec un coup franc sublime, « comme pour mieux rappeler que lui aussi est délesté du poids de Messi qui monopolisait l’exercice l’an dernier. » Par la suite, Achraf Hakimi est à l’origine de deux autres buts parisiens, avec une frappe renvoyée par le poteau et repris par Randal Kolo Muani et à l’avant-dernière passe sur le premier but de Gonçalo Ramos. « Après un début de saison extraordinaire, il doit désormais confirmer son renouveau dans la durée », conclut LP.