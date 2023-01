Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 9 janvier 2022. Le PSG doit encore patienter pour connaître son adversaire en Coupe de France, la promesse tenue par Christophe Galtier sur le temps de jeu des Titis.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le temps de jeu accordé aux Titis du PSG. Depuis plusieurs mois, le coach parisien, Christophe Galtier, avait indiqué que les jeunes du centre de formation allaient obtenir un temps de jeu plus conséquent lors de la seconde partie de saison. Une parole tenue lors du 32e de finale de Coupe de France face à La Berrichonne de Châteauroux (3-1) avec trois Titis titulaires dès le coup d’envoi (El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi). Même si leur temps de jeu n’est pas conséquent depuis le début de l’exercice 2022-2023, le duo Galtier-Campos a décidé d’apporter de la clarté dans la gestion des jeunes. « Quatre d’entre eux ont participé à l’un des 25 matches disputés par le PSG pour un total de 373 minutes et 4 titularisations », soit des temps de passage inférieurs à mi-saison par rapport aux saisons 2019-2020 et 2021-2022. Pourtant, la frustration est quasi-inexistante chez El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ayman Kari et Ismaël Gharbi.

« Souvenez-vous quand Pochettino promettait du temps de jeu en fin de saison dernière et faisait tout l’inverse, ça ne passait pas » déclare l’entourage d’un Titi. En effet, l’ancien coach parisien n’avait laissé que quelques miettes aux jeunes de l’époque (Xavi Simons et Edouard Michut). Mais la nouvelle direction a rapidement mis en place un groupe « Elite » permettant d’intégrer quelques jeunes dans le groupe professionnel. « Le club cible ceux en qui il croit et les cajole. Ça passe aussi par un engagement contractuel : les six membres du groupe ‘Élite’ sont professionnels avec un bail allant de 2024 à 2026. » Et selon les informations du quotidien francilien, « El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi ou Warren Zaïre-Emery ne seront pas prêtés lors du mercato d’hiver. » Le club parisien compte sur eux dans les prochaines semaines, notamment en raison de son effectif et de ses finances limitées.

🚨 | Le PSG est conscient d’avoir un CRACK dans son effectif avec Zaire-Emery et ne compte pas recruter à son poste pour lui laisser de la place 🌟🇫🇷



De son côté, L’Equipe revient sur le tirage au sort des 16es de finale de Coupe de France. Et le PSG devra encore se montrer patient avant de connaître l’identité de son futur adversaire, qui sera à coup sûr un club amateur. Ils sont trois à pouvoir prétendre affronter les Rouge & Bleu : l’US Pays de Cassel (Régional 1), Reims Sainte-Anne (National 3) et Wasquehal (N2). La raison ? Alors que l’US Pays de Cassel pensait être qualifiée directement pour les 16es de finale de la compétition suite à la disqualification des deux équipes, Reims Sainte-Anne (N3) et Wasquehal (N2), suite à une violente bagarre survenue lors du 8e tour le 20 novembre dernier, « le comité exécutif de la FFF a changé d’avis vendredi en demandant à faire rejouer cette rencontre, comme l’avait recommandé le CNOSF. » Ce match aura donc lieu mercredi à Clairefontaine et le vainqueur affrontera ensuite l’US Pays de Cassel (match samedi ou dimanche) en 32es de finale. Et cette situation floue peut bénéficier au PSG. En effet, avec l’organisation d’un match amical en Arabie saoudite, prévue le 19 janvier prochain, le club parisien avait demandé à décaler le 16e de finale de Coupe de France. Initialement prévu le week-end du 21-22 janvier, les Rouge & Bleu aimeraient disputer ce match le lundi 23 janvier « et attendent également l’issue de cette étrange situation avec impatience. »