Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 2 août 2023. Ousmane Dembélé sera Parisien d’ici à dimanche, Warren Zaïre-Emery a su saisir les opportunités, la fin de la piste Bernardo Silva, les difficultés parisiennes pour la recherche du numéro 9…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque une nouvelle fois le dossier Ousmane Dembélé. Et sauf énorme retournement de situation, l’international français du FC Barcelone sera bien un nouveau joueur du PSG d’ici la fin de la semaine. Lundi, le club parisien a activé le mécanisme de la clause libératoire du joueur à hauteur de 50M€. « La subtilité réside dans le fait que cette opération ne s’effectue pas dans le cadre habituel, auprès de la Ligue de football professionnelle espagnole, mais en application d’accords contractuels entre le Barça et Dembélé, trouvés lors de la prolongation du Français à l’été 2022″, précise L’E. Une formalité qui arrange les deux clubs et ouvre une période de cinq jours pour finaliser cette arrivée. De son côté, le joueur de 26 ans a déjà acté sa décision de signer au PSG et devrait parapher un bail de cinq saisons. Désormais, le PSG et le FC Barcelone doivent parvenir à trouver un accord en dehors du montant de la clause libératoire. « Le montant du transfert s’élèvera quoi qu’il arrive à 50M€. Les deux clubs doivent désormais mettre en place différentes modalités de paiement. C’était le sens des négociations entre les dirigeants barcelonais et parisiens mardi. » Les Rouge & Bleu aimeraient notamment payer la somme en plusieurs fois et étaler le règlement sur plusieurs années. Ce mardi, le club catalan avait officiellement communiqué à son joueur qu’il pouvait entrer en contact avec le PSG pour finaliser les détails de son futur contrat. Le courrier d’activation de la clause, adressé ce lundi, permet au PSG d’avoir une échéance de cinq jours. Si aucun accord n’est trouvé avec les Azulgrana, le champion de France aurait, quoi qu’il arrive, l’intention de régler la somme de 50M€ afin qu’Ousmane Dembélé soit Parisien d’ici à dimanche.

Le quotidien sportif évoque également l’une des satisfactions de ce Japan Tour 2023, Warren Zaïre-Emery. À 17 ans, le milieu de terrain a débuté les quatre rencontres de préparation sous Luis Enrique. Et malgré la concurrence à son poste (Vitinha, Ugarte, Verratti, Danilo, Ruiz, Ndour voire Soler), le Titi a montré de belles qualités, notamment face à l’Inter Milan (1-2) ce mardi. « Puissant et rapide, il a initié les remontées de balle, avec des projections qui ont permis de transpercer les premiers rideaux défensifs adverses. Il a été le meilleur parisien », résume L’Equipe. Ses partenaires n’ont pas hésité à le rechercher, même sous pression. Des prestations dans la lignée de la saison passée où il avait pris part à 31 matches toutes compétitions confondues. « Dans l’épais brouillard qui entoure l’avant-saison parisienne et les prestations poussives de l’équipe, Zaïre-Emery est la grande satisfaction. » À quelques jours de la reprise du championnat, le jeune Parisien pourrait devenir l’un des relais privilégiés dans l’entrejeu de Luis Enrique, lui qui n’a pas peur de lancer des jeunes joueurs dans le grand bain.

De son côté, Le Parisien fait le point sur l’épineux dossier de l’avant-centre. À dix jours de la reprise du championnat face au FC Lorient (12 août), le PSG n’a toujours pas trouvé son numéro 9. Surtout que les Rouge & Bleu se sont privés de leur meilleur offensif, Kylian Mbappé, et que la présence ou non du Français dans l’effectif est « un point de discussion important lors des négociations menées avec les différents éléments pistés en attaque. » À ce jour, le club parisien compte un seul véritable attaquant de pointe en la personne d’Hugo Ekitike. Mais l’ancien Rémois n’est pas sûr de rester et « sa situation pourrait évoluer dans les derniers jours du mois d’août, lui qui est surveillé par des formations de Bundesliga qui tardent à s’activer. » Ainsi, le PSG ne veut pas se tromper dans le profil du joueur qui comblera ce vide dans l’effectif actuel. Le board parisien cherche un véritable finisseur, habile techniquement pour jouer en relais et capable d’occuper la pointe du 4-3-3 instauré par Luis Enrique. Le profil d’un joueur de profondeur est donc à exclure, rapporte LP.

La piste menant à Randal Kolo Muani a refait surface. Les discussions ont repris dernièrement sous l’impulsion de Nasser al-Khelaïfi. Le joueur de l’Eintracht Francfort, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027, est ouvert à un départ mais sera attentif au projet qui lui sera présenté. De son côté, Luis Campos privilégie plutôt la piste de son compatriote, Gonçalo Ramos (SL Benfica). Mais l’international portugais ne fait pas l’unanimité en interne. L’autre piste de longue date est Harry Kane (Tottenham). Le buteur anglais coche de nombreuses cases et le PSG rêve toujours de l’enrôler. Même si le Bayern Munich est en avance dans ce dossier, les Rouge & Bleu ne baissent pas les bras et « laissent entendre qu’ils feront tout leur possible pour attirer dans leurs rangs le meilleur buteur de la Coupe du monde 2018. » Concernant Dusan Vlahovic (Juventus Turin), cette piste semble être reléguée au second plan en raison de son profil (attaquant de rupture et pas à l’aise dans le jeu dos au but). « Mais à ce stade, et compte tenu de l’avancement des principaux dossiers, toutes les hypothèses restent plausibles », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien annonce la fin du dossier Bernardo Silva. Érigé comme la priorité du board parisien depuis le début du mercato afin de compenser le départ de Lionel Messi, le Portugais de 28 ans ne rejoindra finalement pas le PSG cet été. Selon Le Parisien, l’ancien Monégasque a été déclaré intransférable par Manchester City. « Les dirigeants anglais ont clairement fait savoir qu’ils fermaient la porte à double tour. » De son côté, le champion de France en titre ne souhaite pas perdre davantage de temps dans ce dossier qui a déjà éternisé. Les Citizens se sont montrés inflexibles, surtout après le départ de Riyad Mahrez en Arabie saoudite. Alors qu’il avait déjà trouvé un accord avec le PSG l’été dernier, Bernardo Silva était séduit à l’idée de rejoindre la capitale française et de retrouver la Ligue 1. « Mais lui, comme les dirigeants parisiens, se sont retrouvés face à un mur, puisque toutes les offres transmises par le club parisien ont été repoussées », rapporte LP. Une source proche du dossier a notamment expliqué la fermeté de Manchester City lors des contacts : « On ne le vend pas car il n’existe pas un autre joueur au monde comme lui. C’est pour ça que nous gardons Bernardo. » Les relations conflictuelles entre le Qatar et les Emirats arabes unis, les propriétaires des deux clubs, n’ont pas non plus favorisé l’avancées des négociations.