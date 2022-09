Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 26 septembre 2022. La défaite de l’équipe de France face au Danemark (0-2) avec un Kylian Mbappé en manque de réalisme, les Parisiennes s’imposent grâce à Kadidiatou Diani, le PSG Handball s’incline pour la première fois depuis 17 mois en championnat et les dernières révélations sur l’affaire Hamraoui.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la défaite de l’équipe de France face au Danemark (0-2) en mettant sur sa couverture Kylian Mbappé. Une mauvaise nouvelle pour les Bleus juste avant le Mondial au Qatar (20 novembre au 18 décembre). Mais les joueurs de Didier Deschamps profitent de la victoire de la Croatie face à l’Autriche (3-1) pour éviter la relégation et se maintenir en Ligue A. Dans leur groupe, les champions du Monde auront remporté une seule rencontre en six matches. Quelques jours après une victoire positive face à l’Autriche (2-0), les Bleus ont vécu une soirée « confuse et difficile au Danemark qui les ramène au coeur des doutes, et parfois des inquiétudes. » Avec ce bilan d’une victoire sur six, l’EDF vit sa pire séquence pré-Coupe du monde depuis 1958. Même si Didier Deschamps a dû composer avec 14 absences lors de ce rassemblement, « la dynamique générale n’est pas vraiment positive, un constat tremblant qui va devoir se battre, au Qatar, contre la malédiction qui touche les tenants du titre au premier tour de la Coupe du monde. » Face aux Danois, les Bleus ont été menés 0-2 avant la pause et auraient pu réduire la marque au retour des vestiaires, mais l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a manqué de réalisme devant la cage de Kasper Schmeichel. L’attaquant parisien a notamment récolté la note de 4/10 de la part du quotidien sportif.

Mbappé (4/10, L’Equipe) : Trop d’occasions manquées (8e, 56e, 67e, 70e). Deux ballons dans le ciel sur un corner (18e) et centre (49e). Le Parisien aurait dû remettre les Bleus dans le match en seconde période en convertissant au moins l’une de ses actions dangereuses. À côté de ça, il est resté le Français qui a créé du mouvement et de la rapidité dans le jeu. Sans pouvoir influer concrètement sur le jeu.

Le quotidien sportif évoque également les dernières révélations de l’affaire Kheira Hamraoui dévoilées par le JDD. Et dans le cadre de l’enquête sur l’agression de la milieu du PSG, la police s’interroge sur la personnalité d’Aminata Diallo, remise en liberté sous contrôle judiciaire jeudi dernier. Les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la PJ de Versailles auraient découvert des traits « pour le moins inquiétants » chez la Française de 27 ans. Pour eux, Aminata Diallo souffre « de toute évidence d’un dédoublement de la personnalité. » Toujours selon le JDD, « la juge d’instruction chargée de ce dossier pourrait ordonner une expertise psychologique de l’internationale française », sans club depuis fin juin. La joueuse de 27 ans se serait notamment moquée de l’agression subie par sa coéquipière parisienne à l’époque : « Elle a dit victime d’agression, on s’en bat les cou***, qu’est ce qu’on s’en fout (…) Est-ce qu’elle est morte ? Elle a rien eu frère, elle n’est même pas restée un jour à l’hôpital, ils l’ont loupée, cassez bien sa gueule, elle l’a mérité », aurait notamment déclaré Aminata Diallo lors d’une conversation.

Enfin, L’Equipe évoque le PSG Handball. Opposés à Toulouse ce dimanche, les Rouge & Bleu sont tombés pour la première fois depuis 17 mois en championnat (35-27). La dernière défaite du PSG remontait à avril 2021 face à Nantes (24-25). Une incroyable fin de série qui met en lumière les difficultés parisiennes, notamment en attaque. « Moins de 30 buts marqués : ça ne leur était jamais arrivé la saison dernière, et seulement quatre fois en 2020-2021. » Si les Parisiens ont manqué d’efficacité offensive face à Toulouse, ils sont également tombés sur un excellent gardien, auteur de 16 arrêts. Les hommes de Raul Gonzalez ont déjà concédé leur troisième défaite de la saison (après le Trophée des Champions face à Nantes et en Ligue des Champions contre Veszprem) et voient Nantes prendre seul la tête du championnat.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la défaite de l’équipe de France à Copenhague face au Danemark (0-2). Avec une équipe remaniée, les Bleus ont sombré face aux Danois et présentent un triste bilan d’une victoire en six matches dans cette Ligue des Nations. Au coup d’envoi, seuls trois titulaires étaient alignés, dont l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Lors de leurs temps faibles, les champions du monde ont craqué avec des réalisations de Kasper Dolberg et Andreas Olsen (34e et 39e). À l’inverse, au moment de leur temps forts, les Bleus n’ont pas réussi à réduire la marque et « n’ont rien produit de spécial avec un tir en angle fermé de Kylian Mbappé et une combinaison sympatoche entre le même et Antoine Griezmann, conclue par le Madrilène du droit (15e). » En seconde période, l’équipe de France a montré un peu plus de maîtrise mais « n’en fera pas grand-chose malgré des angles de frappe trouvés par Mbappé et Griezmann mais couverts par Kasper Schmeichel. » Le numéro 10 des Bleus a également récolté la note de 4/10 de la part de LP.

Mbappé (4/10, Le Parisien) : Les Danois l’ont globalement bien muselé en l’empêchant de prendre de la vitesse avec et sans ballon. Par manque d’adresse et de réussite, il n’a pas réglé la mire. Schmeichel a repoussé toutes ses tentatives (8e, 67e, 70e).

Le quotidien francilien évoque aussi la nouvelle victoire sur le fil des Féminines du PSG (2-1) en D1 Arkema. Opposées à Fleury dans le derby francilien (3e journée), les Parisiennes ont dû s’en remettre une nouvelle fois à un but au finish de Kadidiatou Diani pour s’imposer, soit le même scénario que lors de la victoire en Ligue des champions face au BK Häcken (2-1). Grâce à cette victoire, le PSG rejoint l’OL en tête du championnat.