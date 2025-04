Revue de Presse PSG : France, Dembélé, Doué, Portugal…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 24 mars 2025. L’Equipe de France renverse la Croatie et se qualifie pour le Final Four de Ligue des Nations, Ousmane Dembélé buteur avec les Bleus, Désiré Doué sans complexe pour ses débuts chez les A, le Portugal a pu compter sur les internationaux du PSG…

Une de L’Equipe

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la belle victoire de l’équipe de France en quart de finale retour de Ligue des Nations face à la Croatie (2-0). Après avoir perdu le match aller à Split (2-0), les Bleus ont su renverser la tendance devant le public du Stade de France. Pour cela, Michael Olise a lancé la révolte avec un beau coup-franc transformé puis l’attaquant du Bayern Munich a délivré une passe décisive pour le serial buteur de 2025, Ousmane Dembélé. Les Tricolores ont ensuite pu compter sur Mike Maignan lors de la séance des tirs au but (5-4 TAB) pour valider leur ticket pour le Final Four de la compétition où ils affronteront l’Espagne le 5 juin prochain. « Ce bonheur est venu tout au bout d’un vrai match, du moins une vraie seconde période, à partir du moment où les coups de chaud et les frissons ont succédé à la tiédeur. » Pendant longtemps, les joueurs de Didier Deschamps ont été inefficaces devant les cages de Dominik Livakovic, à l’image du duel perdu par Bradley Barcola juste avant la pause (38e). Mais avec une meilleure intensité en seconde période, l’équipe de France a réussi à mettre en difficulté les Croates qui n’arrivaient plus à ressortir le ballon. Après le festival de Michael Olise, buteur puis passeur, les Bleus ont aussi pu s’appuyer sur l’insouciance de Désiré Doué, qui a été « brillant et impavide pour sa première sélection. »

Buteur, Ousmane Dembélé obtient la note de 6/10 dans le quotidien sportif. « Jusqu’à son but (80e), il a étalé une nervosité étonnante. De nombreux mauvais choix, pas mal de passes imprécises et une impression d’impuissance. Elle a vite été balayée par cette frappe, sur un service d’Olise, alors qu’il se retrouvait dans l’axe pour l’une des rares fois de la soirée. Remplacé par Kolo Muani (99e). » En revanche, Bradley Barcola a déçu sur l’aile gauche de l’attaque et récolte la note de 4/10 : « Dix premières minutes dynamiques puis plus grand-chose derrière. Ce que le Parisien a tenté fut brouillon et imprécis. Il a une occasion d’ouvrir le score mais il bute sur Livakovic (38e). » Son remplaçant Désiré Doué s’est montré sans complexe pour ses débuts avec les A (6/10) : « Il a apporté du tranchant dans les petits espaces et placé une frappe magnifique repoussée (97e). »

Le quotidien sportif évoque aussi la qualification du Portugal pour le Final Four de la Ligue des Nations. Après sa défaite au Danemark (1-0), la Seleção Das Quinas a su renverser la situation dans un match à rebondissement (5-2, après prolongation). Et pour cela, le sélectionneur Roberto Martinez a pu s’appuyer sur les internationaux du PSG. Titulaire dans le couloir gauche de la défense, Nuno Mendes a été un véritable poison durant la rencontre, en venant à l’intérieur du jeu pour apporter des solutions ou en déposant des centres dangereux. Il a été impliqué dans les deux buts qui ont fait basculer la rencontre (86e, 91e), rapporte L’E. Titulaire dans l’entrejeu, Vitinha a été le métronome de l’équipe avec 85 passes réussies sur 96 (record du match) et un seul duel perdu. Entré en prolongations, Gonçalo Ramos a été impliqué dans la réalisation de Francisco Trincão puis a clôturé le spectacle d’un but (115e). « Seul souci pour Paris : le temps de jeu très important de ses internationaux pendant cette trêve », conclut L’Equipe.

De son coté, Le Parisien revient aussi sur la victoire de l’équipe de France face à la Croatie (2-0, 5-4 TAB). Il a fallu attendre la 52e minute de jeu et le coup-franc de Michael Olise pour voir les Bleus débuter leur remontée dans cette confrontation retour face aux Croates. « Dans ce temps suspendu, les Bleus ont mis le cœur nécessaire mais pas toujours la précision. Les multiples séquences de possession n’ont pas non plus correspondu à chaque fois à des temps forts, laissant ouverts tous les scénarios. » Les joueurs de Didier Deschamps ont buté à plusieurs reprises sur Dominik Livakovic. Il a fallu attendre les dernières minutes du match pour récompenser les efforts des Bleus. Après un bon travail de Michael Olise, Ousmane Dembélé a délivré le public de Saint-Denis. « Le genre de performance qui peut réconcilier d’un éventuel désamour ou d’une désertion, ce que sous-tend l’érosion des audiences de l’équipe de France. Il s’est passé quelque chose ce dimanche au stade de France, dans la grande tradition des grosses performances tricolores et des succès au long cours de Didier Deschamps. » L’entrée en jeu de Désiré Doué a aussi apporté des étincelles dans cette rencontre, grâce à son culot et à ses frappes lourdes en prolongations. Le numéro 14 du PSG a aussi transformé sa tentative lors de la séance des tirs au but, comme face à Liverpool.

Le quotidien francilien a également noté les trois Parisiens qui ont disputé plus de 45 minutes dans cette rencontre. Buteur, Ousmane Dembélé reçoit la note de 6.5/10 : « Bien pris par Gvardiol jusqu’au jaune de ce dernier (45 + 2e), le numéro 7 tricolore a mis longtemps avant de faire de vraies différences sur l’aile droite. Il a enfin réussi à faire parler sa vitesse après la pause. Sa passe en retrait pour Mbappé méritait meilleur sort (75e). Il marque un but plein de sang-froid du droit (2-0, 80e). » De son côté, Bradley Barcola s’est éteint au fil de la rencontre et récolte la note de 4.5/10 : « Très présent sur le début de partie, le Parisien n’a pas hésité à proposer des solutions sur l’aile gauche. Il remise vers Mbappé qui n’en profite pas (14e) et rate, surtout, une immense occasion en face-à-face devant Likavovic (38e). Trop discret au retour des vestiaires. » Son remplaçant Désiré Doué (6/10) n’a pas été inhibé par la pression de sa première sélection : « Sans complexe pour sa première, il a alerté le gardien croate sur deux tirs puissants en prolongation (95e, 96e) et a marqué son tir au but. »