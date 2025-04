Donnarumma, N.Mendes, Vitinha, F.Ruiz… Les résultats des internationaux du PSG

Ce dimanche soir, de nombreux internationaux du PSG disputaient la Ligue des Nations avec leur sélection respective avec des résultats positifs.

Le PSG va récupérer une bonne partie de son effectif en ce début de semaine. En effet, ce dimanche, onze joueurs parisiens étaient concernés par leur dernier match de cette trêve internationale de mars. Si Khvicha Kvaratskhelia avait brillé plus tôt dans la journée lors de l’éclatante victoire de la Géorgie face à l’Arménie (6-1), plusieurs autres joueurs des Rouge & Bleu disputaient les quarts de finale retour de Ligue des Nations dans la soirée.

France / Croatie (2-0, 5-4 TAB)

La France a réussi sa mission ce dimanche soir au Stade de France. Après leur prestation manquée en Croatie jeudi dernier (défaite 2-0), les Bleus ont su renverser la tendance pour se qualifier pour le Final Four de Ligue des Nations au bout de la nuit. Pour cela, ils ont pu compter sur un but sur coup-franc de Michael Olise puis une réalisation d’Ousmane Dembélé. L’attaquant parisien a confirmé son statut de serial buteur en cette année 2025 et reçoit les notes de 6/10 et 6.5/10 dans L’Equipe et Le Parisien. Dans un nouveau schéma de jeu, le buteur du PSG a évolué sur le côté droit puis a marqué son but en position de numéro 9. Avant sa sortie à la 99e minute de jeu, le joueur de 27 ans s’était montré assez brouillon dans son jeu avec seulement 78% de passes réussies (46/59), 26 ballons perdus et 31% de centres réussis (4/13). Mais sa 7e réalisation en équipe de France a permis d’arracher les prolongations.

Également titulaire, Bradley Barcola a très bien débuté la rencontre avant de s’éteindre petit à petit jusqu’à sa sortie après l’heure de jeu (66e minute). L’ancien Lyonnais ne s’est pas imposé dans ses nombreux duels (30%, soit 3/10 remportés) et a perdu 10 ballons dans cette rencontre. Il a surtout manqué une beau face-à-face avec Dominik Livakovic avant la pause (38e). Son remplaçant, Désiré Doué, a, en revanche, confirmé sa bonne forme du moment. Pour sa première sélection, le milieu offensif du PSG n’a pas été inhibé par l’enjeu du match en affichant son insouciance habituelle. Sur ses 54 minutes jouées, Doué a réussi 88% de ses passes (22/25), cadré deux tirs sur des frappes lointaines, remporté 10 de ses 19 duels et a réussi 60% de ses dribbles (6/10). Son style de jeu fait de dribbles a entraîné plusieurs pertes de balle (17 au total). Le numéro 14 du PSG a surtout réussi sa tentative lors de la séance des tirs au but, comme face à Liverpool en Ligue des champions. Entré en jeu à la 111e minute, Warren Zaïre-Emery n’a pas eu le temps de se mettre en évidence. Lors du Final Four organisé en Allemagne, l’équipe de France affrontera l’Espagne le 5 juin prochain.

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Koné (Zaïre-Emery, 111e), Tchouaméni – Dembélé (Kolo Muani, 99e), Olise (Camavinga, 106e), Barcola (Doué, 66e) – Mbappé (c)

Espagne / Pays-Bas (3-3, 5-4 TAB)

Tenante du titre, l’Espagne a également validé son ticket pour le Final Four au terme d’un match fou. Après le résultat nul arraché aux Pays-Bas (2-2), les joueurs de Luis de la Fuente ont également dû compter sur la séance de tirs au but pour venir à bout des Néerlandais (3-3, 5-4 TAB). Les deux équipes se sont une nouvelle fois quittées sur un score de 2-2 avant les prolongations avec un doublé de Mikel Oyarzabal (8e sp, 67e) et des réalisations de Memphis Depay (54e, sp) et Ian Maatsen (79e). En prolongations, l’ancien Parisien Xavi Simons (109e, sp) a répondu au but de Lamine Yamal (103e). Dans une séance de tirs au but à suspense, la Roja se qualifie et affrontera la France en juin prochain.

Titulaire dans l’entrejeu, Fabian Ruiz n’a pas participé à la prolongation, lui qui est sorti à la 84e minute de jeu. Le milieu du PSG n’a pas livré sa meilleure prestation et a souffert lorsqu’il fallait mettre de l’impact physique (1 duel remporté sur 4), même s’il a connu peu de déchet dans son jeu (95% de passes réussie, soit 55/58). Le milieu de 28 ans reçoit la note de 5/10 dans le quotidien Marca : « Beaucoup de courses, mais sans contact avec le ballon. Comme les deux autres milieux de terrain espagnols. Un match faible, il a rarement été aussi absent avec le ballon, et dépassé par la pression néerlandaise », résume le quotidien espagnol.

Le XI de l’Espagne : U.Simon (c) – Mingueza (Porro, 94e), Le Normand, Huijsen, Cucurella – Olmo (Pedri, 84e), Zubimendi (A.Garcia, 106e), F.Ruiz (Merino, 84e) – Yamal, Oyarzabal (F.Torres, 69e), N.Williams (Baena, 117e)

Portugal / Danemark (5-2, après prolongations)

Cette soirée de Ligue des Nations a offert un autre scénario à rebondissements. Défait au Danemark (0-1), le Portugal devait réagir devant son public. Et cela avait mal débuté avec un penalty manqué par Cristiano Ronaldo (5e). Mais un but contre son camp de Joachim Andersen (38e) a relancé la Seleção Das Quinas dans cette double confrontation. Cependant, les joueurs de Roberto Martinez ont joué à se faire peur après les buts de Rasmus Kristensen (56e) et Christian Eriksen (76e). Un but de Cristiano Ronaldo (72e) et une réalisation au bout du temps réglementaire Francisco Trincão (86e) ont permis aux Portugais d’arracher les prolongations. Et durant ces trente minutes de jeu supplémentaires, le Portugal a pu compter sur son supersub Gonçalo Ramos, entré pour les prolongations en lieu et place de CR7 (90e). L’attaquant du PSG est d’abord impliqué dans le doublé de Francisco Trincão (91e) avant de sceller la qualification de sa sélection (115e) avec un but, après un bon placement au second poteau sur un centre.

Si Gonçalo Ramos a su se montrer décisif, les deux Parisiens titulaires, Nuno Mendes (120 minutes) et Vitinha (99 minutes), ont été d’une importance capitale pour les Portugais. Le latéral gauche du PSG a été un véritable poison pour les adversaires grâce au surnombre qu’il apportait en rentrant à l’intérieur du jeu. Avec un total de 105 ballons touchés, le défenseur parisien a été omniprésent, même s’il a fait preuve de déchet dans son jeu (21 ballons perdus). Il est notamment auteur de la passe décisive sur le but important de Francisco Trincão avant les prolongations. De son coté, Vitinha, positionné en sentinelle, a été le métronome de l’équipe : 108 ballons touchés, 88% de passes réussies, un jeu long précis et une bonne agressivité dans les duels (4 remportés sur 5). Concernant João Neves, il est resté sur le banc. Lors du Final Four, le Portugal affrontera l’Allemagne.

Le XI du Portugal : Costa – Dalot (Trincão, 81e), Dias, Inacio, Nuno Mendes – B.Fernandes, Vitinha (R.Neves, 99e), B.Silva – F.Conceiçao (Semedo, 81e), C.Ronaldo (c) (G.Ramos, 90e), Leão (Jota, 62e)

Allemagne / Italie (3-3)

Enfin, l’Italie et l’Allemagne ont aussi offert un beau spectacle au public de Dortmund. Après sa victoire 1-2 à Milan jeudi dernier, la Nationalmannschaft voulait participer au Final Four organisé dans son pays. Et dans une première période à sens unique, les joueurs de Julian Nageslmann menaient de trois buts à la pause après un penalty de Joshua Kimmich (30e), un but gag de Jamal Musiala (36e) et une réalisation de Tim Kleindienst (45e). Mais la Nazionale n’a pas baissé les bras au retour des vestiaires et a arraché le match nul grâce à un doublé de l’ancien Parisien Moïse Kean (50e, 70e) et un but tardif sur penalty de Giacomo Raspadori (90’+5). Insuffisant pour valider son ticket pour le Final Four de Ligue des Nations.

Titulaire et capitaine, Gianluigi Donnarumma a réalisé un total de 5 arrêts dans cette rencontre, dont une magnifique claquette sur une tête. Mais sur le corner qui suivait, le portier du PSG a encaissé un but gag. Les Allemands ont profité du manque d’attention des Italiens pour inscrire un but face à la cage désertée par le gardien italien. Souvent sollicité balle au pied, Gigio Donnarumma a réussi 84% de ses passes, soit 28 sur 34.

Le XI de l’Italie : Donnarumma (c) – Gatti (Politano, 46e), Buongiorno, Bastoni – Ricci (Zaccagni, 85e) – Di Lorenzo, Barella, Tonali (Raspadori, 68e), Udogie – Kean (Lucca, 85e), Maldini (Frattesi, 46e)

