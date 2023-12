Revue de Presse PSG : Gabriel Moscardo, Lucas Hernandez…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 2 décembre 2023. Les raisons de l’intérêt du PSG pour Gabriel Moscardo, à quel poste Lucas Hernandez est meilleur ?…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur l’intérêt du PSG pour le jeune milieu de terrain défensif des Corinthians, Gabriel Moscardo (18 ans). En concurrence avec Chelsea dans ce dossier, qui pensait avoir une longueur d’avance dans ce dernier, le PSG est en contact direct avec son entourage depuis plusieurs semaines, mais n’a pas encore envoyé d’offre écrite concrète aux dirigeants brésiliens. Ces derniers ont fixé un prix de 25 millions d’euros pour un transfert en janvier, avance le quotidien sportif. « Un prix loin de décourager le club parisien, qui connaît aussi le contrat souhaité par le joueur et son entourage ainsi que les modalités pour le faire venir dans la capitale française. Luis Campos est attendu au Brésil dans les prochains jours pour avancer avec l’agent du joueur, Rodolfo Ximenes. » Malgré les difficultés affichées par les Corinthians sur le terrain et dans les résultats, Gabriel Moscardo a surnagé, montré son tempérament et ses qualités. « J’aime défendre, surtout au Corinthians, un club qui demande beaucoup de courses et de sacrifices. Mais je peux aussi jouer comme un numéro 8, pour me projeter et attaquer la défense adverse« , avance le jeune milieu de terrain. L’Equipe explique aussi qu’au Brésil, « si les observateurs apprécient son profil et son potentiel« , certains se montrent sceptiques face à un transfert précoce dans un club du calibre du PSG. Un scout, qui connaît bien le marché français, a évoqué ce dossier auprès du quotidien sportif. « Je trouverais ça prématuré pour un joueur qui n’a jamais été testé contre de grandes équipes. Après, il a un profil intéressant, qui rappelle celui de Casemiro à ses débuts. Moscardo a de l’avenir mais il devra progresser en termes d’intensité pour se rapprocher du niveau européen.«

Dans son édition du jour, le Parisien évoque également le dossier Gabriel Moscardo. Un sujet que nous vous avons relaté hier sur le site.

A voir aussi : Mercato : Un accord entre le PSG et Gabriel Moscardo ?

Le quotidien francilien évoque aussi Lucas Hernandez et se demande à quel poste il est le meilleur. Depuis son arrivée au PSG, il joue au poste de latéral gauche et performe. Mais lorsqu’il a été amené à jouer dans l’axe contre Monaco, son poste de formation, il a aussi été très précieux. Le Parisien indique que même s’il joue à gauche au PSG, « l’ensemble de sa carrière fait légèrement de lui un défenseur central. » À l’Atlético de Madrid, au Bayern Munich ou au PSG, il a évolué 100 fois en défense centrale, 80 fois sur le côté. Le quotidien francilien a interrogé quatre experts, Patrick Gonfalone, Tripy Makonda, Jimmy Algerino et Grégory Paisley. Et les quatre ne s’accordent pas sur son meilleur poste. Pour le premier cité, son entraîneur chez les jeunes, on estime qu’au « niveau national, il peut tenir les deux postes sans problème. À l’échelle internationale, son léger déficit dans le jeu de tête fait que je le préfère sur le côté gauche. » Tripy Makonda, ancien latéral gauche des Rouge & Bleu, préfère le voir dans l’axe « même s’il est intéressant aussi comme latéral. Aujourd’hui, le système du PSG fait que Lucas est le troisième défenseur axial avec Marquinhos et Skriniar puisque qu’Hakimi s’insère surtout dans le milieu. » Pour Jimmy Algerino, « puisque c’est un joueur qui adore défendre, c’est dans l’axe qu’il s’exprime le mieux. » Enfin, Grégory Paisley explique que « c’est difficile de faire un choix, car il est très bon et naturel au deux postes. » Le consultant BeIN Sports assure même que Lucas Hernandez est la meilleure recrue du PSG. « C’est une valeur sûre quel que soit le poste. »