Alors que le PSG va entamer son sprint final de la saison 2022-2023, l’avenir de certains joueurs sera au centre des attentions à l’image de Sergio Ramos.

Quel sera le futur de Sergio Ramos à l’issue de cet exercice 2022-2023 ? Epargné par les blessures cette saison, même s’il semble se diriger vers un forfait face à l’Olympique Lyonnais en raison d’une gêne au mollet, l’Espagnol de 37 ans arrive en fin de contrat le 30 juin prochain. Et sans surprise son avenir pose question. Récemment, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, avait indiqué son souhait de voir l’aventure de l’ancien Madrilène se poursuivre dans la capitale française. Mais reste à connaître le désir du principal intéressé. Selon les dernières indiscrétions, Sergio Ramos souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe. Mais l’offre d’Al-Hilal pourrait lui faire revoir sa position initiale. En effet, comme rapporté par L’Equipe et confirmé par Marca, le club saoudien aurait fait une proposition de contrat de deux ans au champion du Monde 2010, assortie d’un salaire annuel de 30M€, soit largement plus que ce qu’il touche actuellement au PSG (environ 10M€). Il pourrait ainsi devenir le deuxième joueur le mieux payé de la Saudi Pro League, juste derrière Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

Une réunion à venir entre le PSG et le clan Ramos ?

Mais selon Marca, Sergio Ramos n’a pas encore pris de décision pour son avenir. « Son premier objectif est de rester dans l’élite et pour cela il voulait d’abord écouter le PSG. » Toujours selon le quotidien madrilène, le frère et représentant du joueur, René Ramos, serait actuellement à Paris. L’occasion de rencontrer les dirigeants parisiens afin d’évoquer l’avenir de l’ex-international espagnol. De son côté, le club parisien est surveillé de très près par le fair play financier de l’UEFA et devra réduire sa masse salariale. « Le PSG sait que son objectif numéro un et son avenir résident dans Kylian Mbappé et il n’a pas d’autre choix que d’ajuster les salaires des autres joueurs pour éviter des problèmes avec le Fair-Play Financier de l’UEFA. » Une situation qui concerne aussi Lionel Messi. Face à la proposition d’Al-Hilal, le doute s’installe dans l’esprit du natif de Camas et la tentation de l’argent pourrait faire pencher la balance en faveur du club d’Arabie saoudite. Cependant, « Sergio Ramos et son frère René tentent toujours de mettre toutes les chances de leur côté pour rester au PSG », conclut Marca. La prochaine réunion entre les différentes parties s’annonce donc déterminante pour l’avenir du quadruple vainqueur de la Ligue des champions.