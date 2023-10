Revue de Presse PSG : Kolo Muani, Dembélé, UWCL…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 19 octobre 2023. De la concurrence pour Randal Kolo Muani en équipe de France, le début de saison difficile de Kolo Muani et Ousmane Dembélé en équipe de France et au PSG, la qualification des Parisiennes pour la phase de groupes de Ligue des champions…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le chantier au poste de numéro 9 au sein de l’équipe de France. À ce jour, trois joueurs sont en concurrence : Olivier Giroud, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Très irrégulier depuis le début de saison, l’attaquant du PSG n’a pas marqué de points durant ce rassemblement. Sur les six buts marqués face aux Pays-Bas (1-2) et l’Ecosse (4-1), aucun des trois attaquants de pointe n’a inscrit la moindre réalisation. « Dans le jeu, ce n’était pas non plus toujours glorieux. Aux Pays-Bas, Kolo Muani, parti pour être le premier choix du staff, a manqué de justesse technique, un peu à l’image de ce qu’il produit avec Paris depuis qu’il y a signé », rapporte L’E. Depuis un an, l’ancien Nantais connaît une progression trop rapide. Entre son nouveau statut d’international et un gros transfert cet été dans un grand club européen, il lui faut sans doute un peu de temps pour tourner la page et en ouvrir une autre.

Randal Kolo Muani doit aussi faire face à une grosse concurrence au PSG. « Pour l’heure, il a la confiance de Luis Enrique. Mais il ne devra pas trop souvent passer au travers des grands rendez-vous, comme ce fut le cas à Newcastle (1-4). » Et le match face à l’AC Milan mercredi prochain sera un nouveau test pour l’attaquant de 24 ans. Il est certainement le plus frustré au sortir de cette trêve internationale avec une prestation décevante contre les Pays-Bas (80 minutes) et de maigres minutes face à l’Ecosse (3 minutes). « ‘RKM’ dispose d’un crédit encore conséquent auprès du staff mais sait qu’il a raté une occasion d’éloigner la concurrence. » Surtout que des surprises comme Mathys Tel ou Elye Wahi peuvent venir densifier l’attaque des Bleus avant l’Euro 2024.

Le quotidien sportif revient également sur la qualification des Féminines du PSG pour la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League. Après leur match nul en Angleterre (1-1) la semaine passée, les Parisiennes se sont imposées au Parc des Princes face à Manchester United (3-1), ont retrouvé un peu d’efficacité en attaque et verront la suite de la compétition. En difficulté face au but ces dernières semaines, la Néerlandaise Lieke Martens s’est réveillée au meilleur des moments avec un doublé. Mais surtout, les vice-championnes de France ont pu compter sur leur recrue, Tabitha Chawinga. « La Malawite n’a pas marqué hier mais elle a livré sa meilleure prestation sous le maillot parisien. Elle a dynamité l’attaque parisienne avec d’innombrables déboulés. » Mais cette équipe reste encore perfectible. Malgré une avance de deux buts, elle a commencé à reculer et aurait même pu être punie sans un but mancunien refusé suite à une légère poussette sur Katarzyna Kiedrzynek (71′) ou encore un poteau de Toone dans le temps additionnel (90’+2). « Tout n’était pas parfait, les doutes subsistent mais l’essentiel est assuré : le PSG a marqué et s’est qualifié », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient sur les difficultés affichées par Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé en club et en sélection. Les deux attaquants du PSG enchaînent les prestations inabouties depuis le début de saison. Et pour des raisons différentes, les deux recrues estivales traversent une période compliquée. L’ancien attaquant de Francfort a seulement inscrit 1 but en 12 sélections avec les Bleus (dont 6 titularisations). À l’exception de ses entrées solides contre le Maroc et l’Argentine en Coupe du monde et sa belle prestation face aux Pays-Bas (4-0) il y a quelques mois, « beaucoup restent sceptiques quant à ses aptitudes à fréquenter durablement le haut niveau. » Pour l’instant, il affiche beaucoup de lacunes à l’image de ses prestations dans les gros matches face à Dortmund et Newcastle en Ligue des champions. Mais Randal Kolo Muani possède toutes les chances de progresser. « Il doit désormais franchir les étapes alors que la Coupe du monde l’a établi comme un numéro 9 potentiel des Bleus, sans doute trop vite », constate LP. Son transfert onéreux l’oblige également à être performant très vite avec le PSG. Capable aussi bien d’évoluer dans l’axe que sur l’aile droite, l’ancien Nantais compte 2 buts et 2 passes décisives depuis son arrivée dans la capitale. « Son style semble conduire à un malentendu aux yeux du public. Kolo Muani est un joueur d’espaces plus qu’un buteur, un attaquant qui ouvre des brèches pour les autres davantage qu’un offensif obsédé par la finition. »

Le cas d’Ousmane Dembélé est différent. L’ailier droit a déjà prouvé ailleurs. Mais le numéro 10 du PSG patine en ce début de saison avec seulement deux passes décisives en 11 matches. « Marquer son premier but avec le PSG lui trotte dans la tête, jusqu’à devenir un blocage. » Mais l’international français n’a jamais été un buteur comme en atteste ses statistiques chez les Bleus où Benjamin Pavard aura marqué plus de buts que lui (5 réalisations contre 4). Il n’est pas là pour finir les actions mais plutôt pour les créer par les dribbles, les décalages et les passes. « Tout un arsenal qu’il utilise trop peu au PSG et encore mardi soir contre l’Écosse (4-1) un match qu’il a vécu en fantôme de lui-même », rapporte LP. Vu les performances plus abouties de Randal Kolo Muani sur le côté droit, Luis Enrique pourrait mettre les deux internationaux français en concurrence. « Dans le chantier ouvert de l’attaque du PSG où seuls Kylian Mbappé et Marco Asensio, avant sa blessure, pèsent, créent et marquent, le contrat d’alternance demeure une solution », conclut le quotidien francilien.