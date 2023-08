Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 5 août 2023. Le PSG accélère dans le dossier Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos vaut-il 80M€, les histoires inédites de la tournée en Asie…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la piste Randal Kolo Muani. Et le club parisien a passé la seconde ces dernières heures dans le dossier de l’attaquant de l’Eintracht Francfort, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2027. Il y a quelques temps, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, avait tâté le terrain et ce vendredi le board parisien se montrait relativement optimiste dans ce dossier. « Le buteur de l’Eintracht Francfort a en effet informé ses dirigeants de son souhait de quitter le club cet été. » Même s’il est pisté par d’autres clubs, dont le Bayern Munich, l’international français a clairement exprimé sa volonté de rejoindre les Rouge & Bleu, assure L’E. « Autant de signaux qui laissent à penser que les deux parties ne devraient pas avoir de mal à trouver un terrain d’entente. » Mais la partie la plus complexe et qui devrait prendre le plus de temps sera l’accord avec Francfort autour de l’indemnité de transfert. Auteur d’une très belle saison 2022-2023 (23 buts et 17 passes décisives en 46 matches), l’attaquant de 24 ans a été l’une des révélations de la Bundesliga. S’il y a quelques mois, l’ancien Nantais ne fermait pas la porte à une deuxième saison en Allemagne, « les avances parisiennes, la perspective de se voir confier de vraies responsabilités au sein d’une attaque en reconstruction et dans une équipe qui dispute la Ligue des champions, l’ont manifestement fait réfléchir », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien se penche sur l’arrivée d’un autre attaquant en passe de rejoindre le PSG, Gonçalo Ramos. Le quotidien francilien se demande notamment si l’attaquant du SL Benfica vaut vraiment 80M€, le prix fixé par son club. Dans un secteur bien maigre, le club parisien a donc décidé de jeter son dévolu sur le Portugais de 22 ans pour occuper la pointe de son attaque. Même si certaines incertitudes entoure l’international portugais, il reste tout de même « l’une des alternatives les plus solides dans un marché des attaquants pas forcément très vaste. » Ciblé par Luis Campos, le PSG devrait débourser la somme de 80M€, bonus compris, pour s’attacher les services du natif d’Olhão. « Un prix qui peut paraître élevé, la valeur marchande du joueur étant estimée entre 50 et 60M€ », assure LP. Mais en raison des quelques pistes prioritaires qui se sont envolées (Harry Kane, Victor Osimhen), les champions de France se trouvaient face à une situation complexe.

Et pour le journaliste de Record, Rafael Soares, il est aujourd’hui difficile de savoir si Gonçalo Ramos vaut véritablement 80M€, surtout qu’il faut prendre en compte le potentiel du joueur : « Il est difficile de dire s’il vaut 80 millions. Les clubs paient beaucoup pour le potentiel et Ramos est un jeune attaquant qui peut apporter des garanties pour de nombreuses années (…) Sa capacité de travail est l’une de ses principales qualités. Sans le ballon, c’est un attaquant très pressant. C’était une caractéristique déterminante dans les idées de Roger Schmidt (son coach au Benfica). Je pense qu’il aurait été bénéfique pour lui de rester au Benfica une année de plus pour continuer à évoluer. Mais il est difficile de dire non à une offre du PSG. » Auteur d’une première saison pleine sous le maillot de Benfica, Gonçalo Ramos a été décisif à 26 reprises la saison passée (19 buts, 7 passes décisives). Chez les joueurs de moins de 21 ans (il a fêté ses 22 ans en juin), il a été le deuxième joueur le plus décisif des sept meilleurs championnats européens (le Big Five, les Pays-Bas et le Portugal), juste derrière Xavi Simons (19 buts, 9 passes). À cela s’ajoute un triplé en Coupe du monde face à la Suisse en novembre dernier. « Des chiffres qu’il a atteints grâce à une qualité de finition certaine, servie par un bon sens du déplacement. Il touche peu de ballons, mais les touche surtout dans la surface. Une omniprésence aux avant-postes qui manque désespérément au PSG », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien évoque les petites histoires inédites de la tournée estivale du PSG en Asie. Cette escapade à Tokyo, Osaka (Japon) et Busan (Corée du Sud) aura rapporté pas loin de 25M€ aux Rouge & Bleu. Sous fond de tension avec Kylian Mbappé, le club parisien avait décidé d’écarter le Français de cette tournée estivale. Mais l’ombre de l’attaquant de 24 ans a plané sur la délégation parisienne durant la totalité de ce Japan Tour. Dès son arrivée à Osaka, le capitaine Marquinhos a été interrogé sur le cas de l’international français. Une question qui était initialement prévue pour le coach Luis Enrique. Si le Brésilien y a répondu à sa manière, « l’épisode a toutefois eu des répercussions jusque dans les hautes sphères, celles-ci s’étonnant que de telles questions puissent être posées et qu’on accepte d’y répondre », rapporte LP. « Sermonnée, la direction parisienne s’est très vite empressée de perfuser les membres de la délégation d’éléments de langage ‘antivirus Mbappé‘. » La réponse aux questions autour du Français était claire : « C’est un dossier présidentiel, on n’a pas à s’exprimer là-dessus. » De son côté, Luis Enrique n’aura pas été questionné une seule fois sur ce dossier. Pourtant, l’absence du joueur sautait aux yeux car il figurait au centre de toutes les affiches aux abords des stades.

Autre évènement marquant, l’anniversaire surprise de Cher Ndour, qui fêtait ses 19 ans lors de cette tournée. Une véritable surprise pour la recrue qui ne s’y attendait pas, persuadé que ses partenaires étaient passés à côté de l’info. Finalement, « ses nouveaux coéquipiers ont marqué le coup, demandant qu’en ce 27 juillet, un gâteau d’anniversaire soit préparé en hommage de Cher Ndour. » Une belle surprise pour l’Italien qui a par la suite fait un discours de remerciements en marge du dîner avec Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma en traducteurs sous les éclats de rire. Enfin, autre moment marquant de cette tournée, le micro-cravate présent sur Luis Enrique lors des séances d’entraînement. « Jamais un entraîneur n’avait mis pareille technologie au service de sa progression. » L’objectif de l’Espagnol est de progresser rapidement en français. « L’idée ? Enregistrer en espagnol le vocabulaire qu’il utilise pour donner ses consignes aux joueurs sur le terrain afin de le faire traduire et pouvoir ensuite l’utiliser, sans se tromper, en français. »