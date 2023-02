Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 23 février 2023. La possible séparation de la MNM l’été prochain, les retours de Marquinhos et Nordi Mukiele à l’entraînement, le mystère Carlos Soler.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque l’avenir de la MNM. Et selon le quotidien francilien, le PSG ne serait pas contre disloquer son trio d’attaque. « En interne, la MNM est contestée. Les dirigeants se succèdent et tous émettent le même constat : avec Neymar, Messi et Mbappé, le travail de l’entraîneur se révèle un casse-tête tactique. » Le Parisien qui explique aussi que les dirigeants du PSG ont remarqué cette saison que la présence de ce trio inhibait les autres, tétanisés à l’idée de rater une passe, d’effectuer un mauvais choix. « En conséquence, derrière la MNM, peu de joueurs entreprenants, qui osent et prennent des initiatives quand ça tangue. » La fin de ce trio n’est pas un sujet tabou au sein du club. « Certains militent même pour en arriver là. » Economiser un voire deux très gros salaires donnerait une bouffée d’oxygène au PSG, cerné par l’UEFA et son fair-play financier. Le quotidien francilien qui indique que dans l’idéal, le PSG souhaite conserver Kylian Mbappé. En ce qui concerne Neymar, même si ses relations avec Mbappé se sont réchauffées, Luis Campos souhaiterait toujours un départ du Brésilien (31 ans), lui qui ne serait pas contre rester jusqu’à la fin de son contrat avec Paris. Enfin, pour Lionel Messi, les discussions pour une possible prolongation de contrat se poursuivent. « L’actionnaire paraît décidé à conserver Messi mais un renversement de situation demeure toujours possible dans ce genre d’affaires, comme l’éventualité que les trois restent. Mais ce statu quo, le PSG n’en veut plus« , conclut Le Parisien.

Le quotidien sportif évoque aussi les retours à l’entraînement de Marquinhos et Nordi Mukiele. Le capitaine du PSG a participé aux différents exercices de la séance collective. « Il devrait donc tenir sa place pour le classico où il visera une 100e victoire avec le brassard de capitaine. » Absent des terrains depuis le 15 janvier en raison d’une blessure aux ischio-jambiers droits contre Rennes, Nordi Mukiele a retrouvé l’entraînement collectif hier. Une bonne nouvelle pour les échéances à venir du PSG et pour Achraf Hakimi, qui pourra souffler lui qui a aussi eu des petits pépins physiques. Mais pour l’ancien de Leipzig, « le retour à la compétition ne sera pas précipité. » Il y a très peu de chances de le voir dans le groupe pour le déplacement à Marseille. Blessé contre Lille, Nuno Mendes a procédé à quelques courses et devrait retrouver l’entraînement collectif d’ici quelques jours. « Il reste incertain pour le choc face à l’OM au même titre qu’Achraf Hakimi, resté en soins pour s’occuper de sa cuisse douloureuse. » Renato Sanches, blessé contre Toulouse, s’est entraîné en individuel. Neymar manquait à l’appel. « Sa durée d’indisponibilité n’a pas été communiquée par le PSG mais son forfait pour le classico est acté« , conclut Le Parisien.

🚨 | Nordi Mukiele a fait son retour à l’entraînement collectif ✅🇫🇷 pic.twitter.com/ROQpnG9hM3 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 22, 2023

Le Parisien qui fait également un focus sur Carlos Soler, qui a du mal depuis son arrivée au PSG. Malgré cela, Diego Pico, suiveur de Valence pour Marca, estime que l’ancien valencian peut être un joueur très intéressant pour le PSG. « Je pense que son adaptation n’a pas été simple. Il était le joueur phare d’une équipe pour devenir le dernier de la fille d’attente. Arriver dans un vestiaire comme celui du PSG n’est pas facile. […]Je suis persuadé qu’il peut devenir un joueur très intéressant pour cet effectif. » Luis Campos, Christophe Galtier et son staff le pensent aussi assure le quotidien francilien. Le coach du PSG « dévoile sa confiance envers Carlos Soler, dont les minutes croissent depuis fin octobre. » Le quotidien francilien qui explique que quand Lionel Messi est absent, l’Espagnol (25 ans) est le premier appelé pour le remplacer. Christophe Galtier a souligné que les recrues, surtout les étrangères, avaient besoin de temps pour s’adapter. « Soler a besoin de temps mais il a rejoint une entité qui n’en possède pas« , souligne Le Parisien. Joueur offensif, il est en concurrence avec Messi voire Neymar ou Mbappé. Il se retrouve finalement à jouer à des postes qui ne sont pas les siens. Le quotidien régional explique qu’une autre chose pioche, son intégration. Très ami avec Fabian Ruiz et proche de Juan Bernat, il n’est pas le joueur le plus expansif et cela peut lui jouer des tours au moment de s’intégrer au vestiaire du PSG. Malgré cela, Carlos Soler s’accroche et « veut prouver qu’il peut réussir loin de chez lui.«

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque l’avenir de Lionel Messi et la possibilité pour lui de retourner au FC Barcelone. Son père a rencontré le président du Barça, Joan Laporta la semaine dernière. Cette rencontre portait surtout sur l’organisation en hommage à l’actuel joueur du PSG. Mais ce rapprochement, après plusieurs mois de froid, provoque l’espoir d’un retour. Interrogé en conférence de presse, Xavi a ouvert la porte à son ancien coéquipier. « Je l’ai déjà dit, le Barça est sa maison et les portes lui sont toujours ouvertes. » Le quotidien sportif explique que Barcelone n’a pas encore proposé de nouveau contrat à la Pulga. « Il faudra plus qu’une simple réunion et quelques déclarations pour rassembler à nouveau l’ancien numéro 10 et son club de cœur. Mais l’espoir fait vivre« , conclut l’Equipe.