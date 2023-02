Revue de presse PSG : Campos, une victoire déclic, Neymar

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 21 février 2023. Luis Campos et son attitude lors du match contre Lille. Une victoire folle contre le LOSC qui peut servir de déclic. Neymar est ses nombreuses blessures depuis qu’il est au PSG.

Dans son édition du jour, le Parisien revient sur l’attitude de Luis Campos lors des 15 dernières minutes du match entre le PSG et Lille (4-3). Après le but du 3-2, il est descendu des tribunes pour se placer dans le couloir du stade. Très remonté, il a une cible, l’arbitre. Un témoin de la scène raconte que le conseiller sportif du PSG mettait une pression dingue sur l’arbitre et qu’il pestait sur toutes les décisions. « Même les attachés de presse du club, présents, semblent gênés« , indique le quotidien francilien. Malgré sa présence sur le bord du terrain « il n’y a eu aucune « ingérence » de sa part sur le coaching et les décisions de son entraîneur. » Véhément, il aurait pu être sanctionné. Mais ce ne sera pas le cas. Les raisons ? Son attitude n’a pas « été rapportée par le corps arbitral qui n’a donc entendu aucune insulte. » Il y aussi le fait qu’il avait le droit d’être là. « La seule zone « protégée » par la Ligue de football professionnel concerne la zone technique, à savoir le banc de touche, le banc de touche additionnel (les premiers rangs en tribunes derrière le banc) et la limite en pointillé dessinée en bord terrain. » Après ce coup de sang, la température est redescendu dès le coup de sifflet final. « Luis Campos a été aperçu sourire aux lèvres avec le Lillois Benjamin André dans le couloir de retour au vestiaire« , indique Le Parisien. Le quotidien francilien explique enfin que le conseiller sportif du PSG est coutumier du fait. Il l’avait déjà fait à Paris, lors de la victoire contre Strasbourg (2-1) le 28 décembre mais également quand il était à Lille ou Monaco.

Le Parisien qui se demande si cette victoire complètement folle du PSG contre le LOSC (4-3) peut être un déclic pour les joueurs de Christophe Galtier dans l’optique des matches contre Marseille dimanche et le Bayern Munich le 8 mars. Pour cela, le quotidien francilien a interrogé des personnalités liées au football. Pour Jérôme Alonzo, c’est compliqué de parler de déclic. « Je suis toujours super prudent quand on parle de déclic parce qu’en vingt ans de carrière j’ai appris qu’il n’y avait pas de vérité à ce niveau-là. eut-être bien que ce match a fait basculer le titre en sept minutes, ça, ce n’est pas impossible. Mais la manière dont le groupe va gérer ses émotions et ce miracle à la parisienne n’est pas quantifiable. » L’ancien gardien du PSG estime que l’on ne pourra pas savoir si c’est un déclic avant la fin du match à Marseille. « C’est sûr que d’être passé si près d’un truc qui peut ruiner ta saison peut déclencher plusieurs choses. Mais ça dépend de quel bois ce groupe est fait. Est-ce que ce qu’il s’est passé dimanche est un vrai miracle ou l’expression d’une force collective ? On ne peut pas le quantifier et, avant 22h45 dimanche, on n’aura pas la réponse. » De son côté, Denis Troch, ancien entraîneur désormais spécialiste de la préparation mentale, estime que ce succès du PSG contre les Lillois « à l’engagement, à la détermination, est vraiment très très très positif pour les matches à venir. Ça a donné la possibilité à l’équipe de savoir qu’un match n’est jamais perdu. » Avant de nuancer. « On ne peut pas jouer avec la chance et les miracles. On ne peut pas les mettre en avant. Obtenir un miracle demande énormément d’intensité, d’intention, d’engagement et de concentration. Et ça c’est épuisant. Ce qu’ils ont fait là était parfait. Pour autant, il ne faut pas que ça se produise régulièrement.«

Le Parisien évoque enfin Neymar et sa nouvelle blessure à la cheville lors de PSG / Lille ce week-end. Pour la cinquième fois depuis son arrivée au PSG en 2017, l’international brésilien est blessé lors de cette période hivernale. Dans les chiffres, il a manqué 86 matches toutes compétitions confondues en raison de soucis physiques. « Après le laïus sur le « bien manger et bien dormir » de Kylian Mbappé, on y verrait presque un retour de karma alors que le numéro 10 parisien s’était affiché en train de jouer au poker, et avait été shooté dans un prestigieux fast-food, au lendemain de la défaite face aux Bavarois. » Les photos diffusées sur les réseaux sociaux n’ont pas fait rire grand monde en interne. Luis Campos en tête indique le quotidien francilien. Après la discussion entre les deux hommes à Monaco, le conseiller sportif du PSG a « axé son discours sur l’exemplarité et le travail. Pour tout le monde. Neymar compris. » Le Parisien qui explique que certains salariés du club ne s’étonnent plus de ses blessures. Encore moins à cette période. « Au retour du Mondial, le staff avait pourtant pris les devants en lui attribuant un programme de soins adapté, de peur qu’il ne rechute de sa blessure à la cheville droite contractée » au Qatar. Le Brésilien (31 ans) semble aussi rattrapé par la poisse, lui qui avait manqué trois mois de compétition en 2018 et 2019 en raison de grosses blessures en janvier ou février. Depuis son arrivée au PSG, il a subi 19 blessures. Touché à la même cheville que lors de la Coupe du monde, il s’était remis en 10 jours. « Motif d’espoir ou pari fou ? Une nouvelle course contre la montre a démarré« , conclut Le Parisien.

De son côté, l’Equipe évoque Neymar dans sa course contre la montre pour pouvoir participer au huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG le 8 mars. Le quotidien sportif indique que le Brésilien va tout faire pour pouvoir tenir sa place contre les Munichois. « L’absence de fracture, dimanche, l’a rassuré. Le staff médical du club met désormais tout en œuvre pour réduire l’œdème au plus vite afin de pouvoir mobiliser la cheville. » Il doit passer une nouvelle IRM ce mardi afin de constater à J+2 « dans quelle mesure les ligaments sont touchés. » Le joueur se veut confiant et apaisé, assure l’Equipe. Neymar connaît le protocole et sa propension à se remettre sur pied. Il veut rebondir avec Paris et démontrer « qu’il n’a pas été performant lors de la première partie de saison uniquement pour préparer » sa Coupe du monde. Dans le rôle de numéro 10 derrière Kylian Mbappé et Lionel Messi, il se régale. L’international brésilien est aussi « convaincu que l’équipe peut encore rêver plus grand en Ligue des Champions. »

Le quotidien sportif explique également que Neymar ne compte pas quitter le PSG cet été, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027, même s’il sait que « le club pourrait revenir à la charge, comme l’été dernier, pour lui faire passer le message qu’il n’est plus désiré et l’inviter au départ. » Un départ de Lionel Messi, ce qui serait la tendance selon l’Equipe, ne changerait pas sa vision. Neymar se sent bien désormais au PSG. Il se voit même aller au bout de son contrat. « Dans son entourage, on est cependant à l’écoute du marché et on mesure que le salaire de Neymar (4 M€ brut mensuels) sera, de toute façon, un obstacle de taille à un transfert. » Le quotidien sportif indique, qu’à part Chelsea et Newcastle, les destinations possibles pour l’accueillir ne sont pas légion en Europe. « Ses proches assurent par ailleurs que le joueur a toujours eu à l’esprit de rester jusqu’en 2027 lorsque le club lui a proposé de prolonger son contrat, en mai 2021« , conclut l’Equipe.