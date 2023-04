Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 4 avril 2023. L’avenir de Christophe Galtier plus que jamais menacé, une décision prise dans les prochains jours, le PSG peut-il perdre la Ligue 1, des statistiques inquiétantes…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’avenir de Christophe Galtier. Après la défaite face à l’Olympique Lyonnais dimanche (0-1), la deuxième de suite à domicile après celle contre le Stade Rennais (0-2), l’entraîneur parisien est sur la sellette et son avenir est plus que jamais menacé. Et les deux prochains matches (OGC Nice et RC Lens) seront très importants pour l’avenir à court terme du technicien français. L’objectif de cette fin de saison est d’aller chercher ce 11e titre national, un record en France. « Les dirigeants parisiens ont toujours accordé beaucoup d’importance à cette couronne et ils scrutent de près la situation actuelle, ce qui pourrait bouleverser la gestion de ces prochaines semaines », notamment pour le coach. Depuis l’élimination en Ligue des champions, il avait été décidé de ne rien changer jusqu’à la fin de la saison. Le board parisien ne voulait pas réagir dans la précipitation en changeant de coach en cours de saison et évoquait plusieurs circonstances atténuantes (Coupe du monde en pleine saison, les blessures, le mercato raté). Mais les récents mauvais résultats ont un peu changé le paysage, avec déjà 8 défaites concédées en 2023 et une triste impression laissée sur le terrain. « Tout le monde est conscient que la saison est déjà ratée et, comme dimanche soir dans les entrailles du Parc, l’heure est à la préoccupation, à tous les niveaux du club », rapporte L’E.

Et comme souvent, l’entraîneur est le premier à être pointé du doigt dans ce genre de situation. De plus, « certains acteurs influents de l’institution s’interrogent clairement sur la considération des joueurs pour Galtier et sur la capacité de ce dernier à être écouté aujourd’hui. » Les deux prochaines rencontres face à l’OGC Nice (8 avril) et le RC Lens (15 avril) pourraient avoir de lourdes conséquences pour Christophe Galtier. « Lundi matin, lors de réunions de travail, le mot d’ordre était de serrer les rangs pour sauver ce qui peut encore l’être. Dit autrement : l’état d’urgence n’a pas été décrété. Quand bien même, chacun essaye de sauver sa peau. » Si le titre de champion de France venait à être menacé (le PSG possède six points d’avance sur le RC Lens et l’OM), les dirigeants parisiens n’hésiteraient pas à limoger le coach de 56 ans avant la fin de la saison, « quitte à mettre en place une solution intermédiaire avant de trouver le technicien susceptible de relever le challenge », précise le quotidien sportif. Christophe Galtier jouera donc son avenir dans les deux semaines qui arrivent et son sort semble déjà scellé pour la saison prochaine. « Si Paris trouve l’entraîneur recherché, Galtier ne sera pas conservé au-delà du mois de juin. Son espoir réside dans l’hypothèse que les dirigeants ne parviendraient pas à dénicher le profil rêvé. »

De son côté, Le Parisien apporte également ses informations sur l’avenir de Christophe Galtier. Et une décision « concernant l’entraîneur parisien sera prise dans les prochains jours. » À ce jour, la tendance serait à un maintien jusqu’à la fin de la saison, mais il « a très peu de chance de rester lors du prochain exercice. » Lundi matin, la majorité du board et Luis Campos n’envisageaient pas de se séparer de l’ancien coach niçois. « L’après-midi, plus rien n’était sûr. Les téléphones chauffent entre toutes les têtes du club, avec au passage pas mal de mauvaise foi, chacun se renvoyant la patate chaude du désastre actuel. Les nerfs sont à vif. » Mais aucune décision ferme n’a encore été prise, preuve que la réflexion est en cours. Ainsi, les prochains matches face à l’OGC Nice (8 avril) et le RC Lens (15 avril) s’annoncent importants pour l’avenir à court terme de Christophe Galtier. Aux yeux de la direction parisienne, « aucun intérimaire crédible ne se dégage » à neuf journées de la fin du championnat. Les coaches de renom comme Zinedine Zidane, Antonio Conte ou Julian Nagelsmann « ne sont pas forcément intéressées à ce moment-là de la saison. » De plus, certaines visions et décisions montrent le flou qui règne actuellement à l’image de la situation de Hugo Ekitike, prêté avec option d’achat par le Stade de Reims et déjà placé sur la liste des transferts pour cet été.

Mais les champions de France en titre sont bien à la recherche d’un nouveau coach pour remplacer Galtier. « Des profils ont d’ores et déjà été ciblés. Deux visions s’opposent, entre ceux qui pensent que les problèmes du club dépassent le cadre de l’entraîneur et que changer ne servira à rien tant que les erreurs de fond n’auront pas été modifiées. D’autres lui reprochent son manque de poigne avec les stars, une forme d’indulgence avec les noms du vestiaire et davantage de fermeté avec les joueurs plus anonymes », détaille LP. Ainsi, le technicien français ne fait plus l’unanimité et sa relation avec Luis Campos s’est par la même occasion dégradée. « Le Français n’a pas apprécié l’intervention de son dirigeant à la mi-temps à Monaco quand le Portugais a peu goûté les critiques contre le mercato qu’il estime venir de l’entourage de l’entraîneur », rapporte le quotidien francilien. Des tensions qui rendent aujourd’hui leur duo moins solide.

🚨 | L’avenir de Christophe Galtier se joue dans les prochains jours ⏳



Une chose se confirme : Le coach parisien n’a que très peu de chances de rester la saison prochaine ❌



📲 Le Parisien pic.twitter.com/VFO80L08JN — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 3, 2023

Et pour le quotidien francilien, le PSG peut perdre le titre de champion de France, qui lui tendait pourtant les bras il y a encore quelques semaines. Et pour cause, à neuf journées de la fin du championnat, le club parisien possède seulement six points d’avance sur le RC Lens et l’Olympique de Marseille. Au fil des mois, le leader continue d’enchaîner les prestations indigentes. Pourtant, les Rouge & Bleu occupent ce trône depuis la 1ère journée du championnat. Mais « l’épaisseur du matelas dont bénéficie le PSG est menacée et pourrait continuer de se réduire avec deux prochains matchs à jouer face à des équipes, des vraies. » Un déplacement à Nice, invaincu depuis 14 matches puis la réception du RC Lens, l’actuel dauphin. « Quand on connaît la capacité des Parisiens à perdre leurs moyens lorsque la route s’élève, même sur le plan national, l’enchaînement de ces deux chocs a tout du piège. » C’est surtout l’impression laissée sur le terrain qui inquiète. L’équipe semble complètement démobilisée depuis le retour de la Coupe du monde avec déjà cinq défaites en championnat et beaucoup de buts encaissés, 20 buts en 14 matches soit autant que Brest ou Auxerre. Mais avec l’inconstance et le calendrier chargé de ses poursuivants, le PSG a encore une petite marge de manoeuvre pour espérer soulever ce titre.

Enfin, Le Parisien partage quelques statistiques inquiétantes autour du PSG. Déjà éliminé de la Ligue des champions et Coupe de France, le club de la capitale réalise l’une de ses pires saisons de l’ère QSI. Depuis la reprise du championnat le 28 décembre dernier, le PSG est 6e de Ligue 1 avec une moyenne de points par match de 1.79, contre 2.87 avant la Coupe du monde. Ce dimanche, le champion de France en titre a subi sa 8e défaite en 18 rencontres toutes compétitions confondues, soit son pire bilan depuis 2001. Avec 5 défaites en Ligue 1, cela fait déjà partie des plus mauvais bilans avec les saisons 2012-2013 (5 défaites) et 2020-2021 (7 défaites). En plus d’une attaque qui n’arrive plus à trouver le chemin des filets, la défense du PSG montre de sérieux signes de fébrilité (0,60 but encaissé avant la trêve en L1 contre 1,43 maintenant). Et un joueur symbolise bien ce déclin : Lionel Messi. Avant son sacre à Doha, La Pulga avait marqué 12 buts et délivré 14 passes décisives en 19 matches. Mais depuis la reprise, l’Argentin affiche un plus faible bilan de 6 buts et 3 passes décisives en 14 matches.