L’Italie affronte la Macédoine du Nord ce jeudi 24 mars à 20h45 en match de barrage des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Présent en conférence de presse ce mardi à deux jours de ce match capital dans l’histoire de la Squadra Azzura, Marco Verratti a été interrogé sur l’état mental de son coéquipier au PSG et en Italie, Gianluigi Donnarumma, après la bourde de ce dernier face au Real Madrid lors de l’élimination des Rouge & Bleu en Ligue des Champions : « Gigio n’est pas triste. Lui-même était désolé de l’erreur contre le Real Madrid mais le lendemain il était déjà au travail, motivé et avec enthousiasme. Il a déjà traversé des moments difficiles, c’est tout, mais c’est un gars spécial. N’oublions pas ce qu’il a fait lors du Championnat d’Europe, c’est l’un des meilleurs gardiens du monde« , a-t-il déclaré.

De l’autre côté, pour se qualifier au Mondial 2022, le Portugal de Danilo Perreira et Nuno Mendes devra se défaire de la Turquie. Si le Portugal et l’Italie l’emportent face à leur adversaire respectif, les deux grandes nations livreront une dernière bataille historique l’une contre l’autre afin de glaner une place pour la Qatar en novembre prochain. En ce sens, Marco Verratti a également été interrogé sur ce potentiel match historique face aux Lusitaniens : « Maintenant, nous avons confiance en nous. Nous avons gagné quelque chose d’extraordinaire (l’Euro ; NDLR) en jouant avec joie et enthousiasme. Nous parlons encore de cette victoire aujourd’hui et c’est une force supplémentaire. Beaucoup nous craignent. Il y a beaucoup de Portugais au PSG et je suis sur qu’ils nous craignent pour ce que nous avons fait et pour ce que nous sommes. Je pense que nous avons beaucoup de chances de passer« , a-t-il confié, avant de poursuivre sur le peu de jours de repos entre les deux tours de barrage : « Je suis sûr que nous allons jouer deux grands matchs et faire de notre mieux. Même si nous avions joué le jour suivant, tout le monde aurait dit qu’il était prêt. Tout le monde veut jouer deux matchs pour aider cette équipe à atteindre son objectif« .

Programme de l’Italie & du Portugal

Jeudi 24 mars à 20h45 : Italie – Macédoine du Nord (Stadio Renzo Barbera – Palerme)

Jeudi 24 mars à 20h45 : Portugal – Turquie (Estadio do Dragao – Porto)

A noter que les vainqueurs de ces deux confrontations joueront la finale des barrages le mardi 29 mars.