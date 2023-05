Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 2 mai 2023. Le voyage de Lionel Messi en Arabie saoudite qui fait jaser, la fin de saison du PSG, Zoumana Camara sur le départ, Galtier pouvait-t-il éviter le naufrage …

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur le voyage de Lionel Messi en Arabie saoudite ce lundi au lendemain de la défaite face à Lorient (1-3). Après ce revers, le PSG n’avait pas laissé de repos à ses joueurs. « Avant la rencontre, Christophe Galtier et son staff avaient expliqué aux joueurs parisiens qu’ils n’auraient le droit à deux jours de repos (lundi et mardi) qu’en cas de succès. » Les joueurs étaient donc de retour hier matin au Camp des Loges, « comme prévu, un seul jour off était accordé, notamment pour éviter les départs à l’étranger. Le staff n’avait déjà que peu goûté certaines images de joueurs donnant l’impression d’être en vacances la semaine dernière sur les quatre jours de repos accordés. » Lors de ce retour au centre d’entraînement parisien, le coach a pu parler de cette nouvelle déconvenue devant son groupe, en lui demandant notamment plus d’implication. Mais un joueur manquait à l’appel, Lionel Messi.

Le numéro 30 du PSG a en effet rejoint Riayd, lui qui était attendu en Arabie saoudite pour deux jours dans le cadre de son contrat avec l’office du tourisme du pays. « Une virée prévue avant la défaite de dimanche, et qui n’a pu être replanifiée. Par deux fois, Messi avait dû annuler ce voyage après des résultats décevants du club, notamment après le huitième de finale perdu face au Bayern Munich (0-1, 0-2, les 14 février et 8 mars)« , assure le quotidien sportif. Ce dernier explique que l’international argentin a demandé l’autorisation de se rendre au Moyen-Orient mais n’a eu l’accord ni de Christophe Galtier, ni de Luis Campos après la modification du planning d’entraînement. Il a donc mis le club devant le fait accompli. « Le staff parisien avait accepté un départ lorsqu’il était encore question d’avoir deux jours de repos. Auprès du joueur, on indiquait lundi soir que ce déplacement était impossible à reporter cette fois-ci car la saison des hautes températures arrive en Arabie saoudite. » Son absence à l’entraînement a longuement fait parler, notamment auprès de certains joueurs qui se sont étonnés d’un tel déplacement, souligne l’Equipe. Contactée par le quotidien sportif, la communication du PSG n’a ni infirmé, ni confirmé que le joueur n’avait pas obtenu l’autorisation avant de partir.

Un épisode qui intervient alors que l’avenir de Lionel Messi est encore flou. « Ces derniers temps, après avoir longtemps envisagé de prolonger le joueur, le PSG laissait filtrer que l’avenir se vivrait certainement sans La Pulga. Ce que l’entourage du joueur a toujours atténué, expliquant que le septuple Ballon d’Or attendait encore de connaître avec exactitude les contours du projet parisien et le nom de l’entraîneur pour donner sa réponse. » Un flou entretenu également par le fait que les plus hautes sphères du club ont elles toujours la volonté de prolonger Messi, conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque également la fin de saison du PSG. « Avec cinq points d’avance à cinq journées de la fin du championnat, le PSG garde encore les faveurs des pronostics dans la course au titre, mais il est temps que la saison se termine. » Le nouveau revers contre Lorient, le neuvième en 2023, a confirmé l’impression de ces derniers mois, une équipe peu investie et peu encline au combat, qui courbe facilement l’échine et se délite à la moindre contrariété. Certaines décisions du coach parisien, notamment la confiance accordée à Carlos Soler ces derniers temps, ont du mal à passer chez certains éléments. « En cette fin de saison à rallonge, le club explique mettre l’accent sur la récupération, avec un match par semaine à disputer, surtout au regard des nombreuses blessures qui ont émaillé ces derniers mois. » Mais on est loin de l’ordre et de la discipline prônés en début de saison par le duo Campos-Galtier, qui devait lancer une nouvelle ère au club, avec plus d’exigence, d’implication, moins de passe-droits, lance l’Equipe. « Les divergences de points de vue ne sont pas nouvelles et s’étendent jusqu’aux plus hautes sphères du club entre le président Nasser al-Khelaïfi et le Portugais. La relation entre ce dernier et son entraîneur n’est plus aussi solide. Tant de petits problèmes qui ont débouché sur une situation complexe et peuvent expliquer ces appels à l’union sacrée. »

L’Equipe évoque aussi le cas de Zoumana Camara. L’ancien défenseur central, qui réalise de très bonne chose avec les U19 du PSG, arrive en fin de contrat et pourrait quitter le club cet été. Il aspirait à entraîner à un échelon supérieur assure le quotidien sportif. Depuis plusieurs mois, Papus Camara est courtisé par des clubs pour devenir entraîneur numéro 1. Déjà en fin de saison dernière, Sochaux s’était positionné. Mais il avait souhaité aller au bout de son projet avec sa génération au PSG. Le club de Ligue 2 pourrait revenir à la charge cet été explique l’Equipe. « À Paris, on assure qu’on envisage encore l’avenir avec Camara et que des discussions ont lieu dans ce sens. » Mais pour l’instant, aucune proposition concrète n’a été faite à Camara. Le quotidien sportif indique que ces dernières semaines, le directeur du centre de formation – Luca Cattani – et son adjoint, Yohan Cabaye, ont eu plusieurs rendez-vous avec des entraîneurs extérieurs. Mais il s’agirait de recherche pour renforcer les staffs, notamment des postes d’entraîneur adjoint ou d’entraîneur individuel.

De son côté, le Parisien se demande si Christophe Galtier pouvait éviter le naufrage du PSG en 2023 avec déjà neuf défaites, dont six en Ligue 1 dont trois au Parc des Princes. Le quotidien francilien estime qu’outre Kylian Mbappé et Nuno Mendes « souvent blessé quand même et a priori à nouveau indisponible face à Troyes« , les autres stars se cachent ou font de la peine. « Leo Messi sort de sa boîte dix minutes par rencontre, pas davantage, pour une passe sensationnelle et basta. C’est peu. Sergio Ramos perd une majorité de ses duels et ressemble à un piquet sur la pelouse. Son apport mental, sa grinta peine à percer dans le décor morose du PSG. » Marquinhos réalise sa pire saison depuis son arrivée au PSG. « Le capitaine décline, mais pas autant que Marco Verratti. L’Italien avait quatre kilos superflus au retour des vacances pour les non-engagés au Mondial. » La saison du milieu de terrain n’a aucune linéarité, il ne pèse sur aucun match et aucune concurrence ne vient le remettre en cause, estime LP. Ce dernier estime aussi que le banc est neutre. « Aucun renfort venu du banc n’influe sur le rendement des autres et de l’équipe, ce qui limite le coaching de Christophe Galtier. »

Pour Le Parisien, le PSG n’a pas de remplaçants à la hauteur et une équipe type bancale. « Dans ce contexte, Christophe Galtier fait ce qu’il peut, incapable de remobiliser sa troupe. Une paralysie qui avait frappé, avant lui, Mauricio Pochettino ou Thomas Tuchel, dans un club où l’entraîneur perd vite les commandes, le pouvoir étant historiquement davantage du côté des joueurs qui décident tout seuls que du côté du technicien, isolé et sans solutions. » Pour ne pas encore plus gâcher cette fin de saison, le coach du PSG ne peut plus guère que compter sur l’orgueil de champions qui doivent trancher, savoir s’ils veulent se ridiculiser alors que le titre est à portée de crampons ou relever un tantinet la tête, conclut Le Parisien.