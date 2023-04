Pour la sixième fois de la saison en Ligue 1, la troisième au Parc des Princes, le PSG s’est incliné ce dimanche après-midi contre Lorient dans le cadre de la 33e journée (1-3). Les Parisiens pourraient voir Marseille revenir à cinq points ce soir. Après une nouvelle rencontre indigne de son talent, le PSG va très rapidement devoir se réveiller. À l’issue de la rencontre, Luis Campos – le conseiller sportif des Rouge & Bleu – s’est exprimé au micro de Canal Plus Foot.

« Dire aux supporters que l’on comprend très bien qu’ils soient déçus aujourd’hui »

« Avant de faire l’autocritique, il est important de dire aux supporters que l’on comprend très bien qu’ils soient déçus aujourd’hui. Nous aussi nous sommes tous déçus aujourd’hui. Je viens de rentrer aux vestiaires, on a toute une équipe qui est très déçue après cette défaite. C’est dur de perdre comme ça, mais il faut réagir vite. On est premier depuis la première journée. Il reste cinq matches. Il faut continuer dans notre travail et aller chercher le titre. Tout le monde doit être ensemble. Tous les joueurs du PSG doivent avoir une réaction. On a besoin de perdre quelques points et on va le faire. On ne doit pas perdre la tête. On doit faire mieux. Je comprends les critiques, surtout quand on perd. Mais personne ici n’est content du résultat. Au contraire. On a besoin de tout le monde maintenant pour bien finir la saison. Les joueurs sont-ils toujours derrière le coach ? Je suis sûr que oui.«