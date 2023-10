Revue de Presse PSG : Lee Kang-In, Corée du Sud…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 28 octobre 2023. Lee Kang-In lance enfin sa saison sous le maillot parisien, un pic de popularité du PSG en Corée du Sud…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le cas Lee Kang-In. Buteur en fin de match face à l’AC Milan (3-0), le milieu offensif de 22 ans a enfin lancé sa saison sous le maillot du PSG et offre de nombreuses alternatives à Luis Enrique grâce à sa polyvalence. Avant la trêve d’octobre, il avait seulement connu deux titularisations depuis son arrivée dans la capitale en juillet dernier. Après une blessure aux ischio-jambiers et les Jeux Asiatiques avec la Corée du Sud, l’ancien de Majorque est revenu au Campus PSG reboosté. « Lancé dans le onze de départ face à Strasbourg, Kang-In Lee a disséminé ici et là quelques promesses qui ont véritablement pris forme lors de la vingtaine de minutes disputées contre l’AC Milan. » Placé dans le couloir droit, l’international sud-coréen à répondu aux attentes de son coach avec une excellente conservation du ballon et une belle qualité technique dans les phases de possession. Au quart de la saison, Lee Kang-In semble enfin avoir lancé sa saison avec les Rouge & Bleu. « Une juste récompense pour ce joueur autant apprécié en interne pour ses qualités humaines que pour son sens de dévouement sur le terrain », rapporte LP.

Il s’est bien intégré à l’équipe notamment grâce à un groupe très hispanophone, la langue qu’il utilise au quotidien en attendant de mieux maîtriser le français pour lequel il prend des cours. Son adaptation a aussi été facilitée par son investissement sur le terrain. « L’ailier n’est pas du genre à se ménager pendant les séances d’entraînement comme en match et démontre toujours son envie de bien faire pour l’équipe. Des qualités chères à Luis Enrique qui loue en privé son sens du collectif, sa finesse technique, sa compréhension du jeu et sa polyvalence très précieuse. » Avant son arrivée officielle au PSG, le technicien espagnol avait validé le profil du Sud-Coréen de 22 ans. Lee Kang-In est capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque ou au milieu de terrain. Mais c’est au poste de milieu relayeur que le staff parisien estime, à terme, que le numéro 19 pourrait être le plus précieux pour l’équipe grâce à sa créativité. « En interne, on partage cette satisfaction tout en insistant sur la nécessité de ‘laisser du temps’ à un élément pas encore arrivé à maturité et dont on considère qu’il donnera vraiment sa pleine mesure avec un peu de patience », conclut LP.

À voir aussi : Le maillot le plus floqué cette saison est celui de… Lee Kang-In

Le quotidien francilien met aussi en avant le pic de popularité du PSG en Corée du Sud grâce à Lee Kang-In. Le match à 13 heures ce dimanche face au Stade Brestois sera très attendu par les fans sud-coréens. En effet, Ils pourront regarder en prime time le match des Rouge & Bleu car il sera 21h à Séoul quand le coup d’envoi sera donné. Avec la présence de la nouvelle recrue au sein du groupe parisien, l’intérêt pour le Championnat de France a grandi en Corée du Sud. « Pour le public, c’est principalement la fierté qui prédomine au moment d’assister à l’ascension de ce joueur connu depuis l’âge de 10 ans après avoir participé à une émission de télé-réalité mettant en scène des jeunes footballeurs de tout le pays. Vainqueur du programme, Kang-In Lee garde, depuis, une place à part dans les coeurs », rappelle Le Parisien. Même s’il lui faudra encore du temps pour dépasser l’idole absolue Son Heung-min (Tottenham), sa victoire aux Jeux Asiatiques lui a offert un important pic de popularité.

De son côté, L’Equipe n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.