Revue de presse PSG : Lucas Chevalier, Grace Geyoro…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 24 octobre 2025. Le grand défi de Lucas Chevalier, Grace Geyoro se confie sur son départ du PSG…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur Lucas Chevalier. Arrivé cet été au PSG pour prendre la place de numéro 1, le gardien français réalise des débuts mitigés avec les Rouge & Bleu. « Onze semaines au PSG, quatorze matchs toutes compétitions confondues, une Supercoupe d’Europe en poche et 100 % de temps de jeu dans les buts mais toujours pas, en tout cas pas encore, d’unanimité autour du successeur de Gianluigi Donnarumma et de ses prestations. Pas vraiment une surprise tant, après un éveil dans le Nord et cinq premières saisons pros au Losc dans un univers bien moins impitoyable, c’est dans une autre galaxie, celle où les étoiles ne survivent qu’à condition de scintiller, que Lucas Chevalier a atterri le 9 août dernier », lance le quotidien francilien. Des bons points, Il en a pourtant déjà obtenu quelques-uns sous le maillot parisien. Lors de son premier match, sa parade décisive face à Van de Ven durant la séance de tirs au but de la Supercoupe d’Europe se situe évidemment en haut de la liste. Comme ses deux pénaltys repoussés face au Toulousain Casseres ou celui qu’il a, sans doute, fait manquer à Grimaldo, mardi soir à Leverkusen. S’il donne, de plus, l’impression d’être totalement « Enrique compatible » dans sa façon d’attirer les attaquants adverses et sa propension à casser la première ligne avec son jeu au pied, il n’est pas pour autant exempt de tout reproche, avance Le Parisien. « Difficile en effet de faire fi de son loupé face à l’OM, sur une sortie ratée, qui a plombé le Classico ou encore de cette apathie sur la demi-volée très mollement croisée de Moreira, vendredi, devant Strasbourg (3-3). » Pas question pour autant de tirer des conclusions hâtives et de dire que le costume qu’il enfile à Paris est bien trop grand pour lui. Au contraire. Maintenant qu’il a pris la mesure de son nouvel environnement, a quitté sa chambre d’hôtel pour s’installer dans un appartement parisien, retrouvé ses chats à la maison, Chevalier est aussi dans de meilleures dispositions, conclut Le Parisien.

De son côté, L’Equipe propose une interview de Grace Geyoro. Après 13 ans chez les Féminines du PSG, la milieu de terrain a décidé de se lancer dans sa première aventure à l’étranger en signant chez les London City Lionesses. Une interview dont les meilleurs extraits ont été dévoilés sur Canal Supporters hier.



