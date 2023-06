Revue de Presse PSG : Luis Enrique, Galtier, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 21 juin 2023. Luis Enrique dans l’attente de son officialisation, Christophe Galtier épuisé mentalement par son aventure parisienne, Kylian Mbappé peut croire au Ballon d’Or 2023…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une aux nombreux clubs de Ligue 1 qui n’ont toujours pas officialisé leur coach pour la saison prochaine. Et le PSG en fait partie. Mais cela ne devrait être qu’une question de jours avant que la situation se règle. En effet, Luis Enrique devrait occuper ce rôle prochainement. « L’Espagnol de 53 ans est désormais au travail avec le club en attendant de pouvoir officialiser son arrivée. » Cela devrait être le cas une fois que les négociations avec Christopher Galtier seront terminées. Luis Enrique aurait notamment réussi à convaincre les dirigeants parisiens grâce à son identité de jeu. « C’est ce point qui semble aujourd’hui le plus important aux yeux de Nasser al-Khelaïfi. Le président du PSG espère pouvoir désormais mettre moins de pression avec la Ligue des champions, en privilégiant un style de jeu affirmé. » De son côté, Christophe Galtier est pisté par l’Olympique de Marseille, qui est à la recherche d’un successeur à Igor Tudor. À ce jour, la piste principale des Olympiens se nomme Marcelino, mais le futur-ex entraîneur du PSG « a ses partisans à la Commanderie. »

🔴 NEWS : Christophe Galtier, actuel coach du PSG, est dans la course pour devenir le prochain entraîneur de l’OM



[@mohamedbouhafsi | @laprovence] pic.twitter.com/pqPSW518QQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 20, 2023

L’Equipe se demande si Kylian Mbappé a ses chances pour le Ballon d’Or 2023 face à Lionel Messi et Erling Haaland, les deux favoris pour ce titre individuel. Mais l’attaquant du PSG a des raisons d’y croire « avec une nouvelle hiérarchie des critères et une nouvelle temporalité (performance sur la saison sportive et non plus l’année civile). » Pour le critère de la performance individuelle, le numéro 10 des Bleus a notamment marqué les esprits à la Coupe du monde (8 réalisations) et son triplé en finale face à l’Argentine. Ses 54 réalisations (club et sélection) font de lui le deuxième meilleur buteur de la saison derrière Erling Haaland (56 buts). Mais ses concurrents ont également des solides arguments dont son ancien coéquipier, Lionel Messi, qui a soulevé la Coupe du monde avec l’Argentine.

Concernant la performance collective et le palmarès, Kylian Mbappé part avec du retard. Après avoir perdu en finale de Coupe du monde, l’attaquant de 24 ans n’a pas pu empêcher le PSG d’être éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Son palmarès se résume seulement à un Trophée des Champions, une Ligue 1 et un trophée de meilleur joueur du championnat. En face, son ex-coéquipier, Lionel Messi, aura remporté la Coupe du monde tandis qu’Erling Haaland a réalisé un triplé historique avec Manchester City. Enfin, autre critère à prendre en considération, la classe et le fair-play. « L’attaquant français, comme Erling Haaland, n’a été impliqué dans aucune altercation, au contraire de Messi. » L’Argentin s’était fait remarquer lors du quart de finale de Coupe du monde face aux Pays-Bas ou plus récemment après avoir séché un entraînement avec les Rouge & Bleu, au profit d’un voyage en Arabie saoudite.

À voir aussi : Mbappé estime qu’il correspond aux critères pour le Ballon d’Or

De son côté, Le Parisien évoque aussi les chances de Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or 2023. Face aux deux favoris, Lionel Messi et Erling Haaland, l’attaquant du PSG possède de solides arguments. Après la victoire face à la Grèce lundi soir, l’international français n’a pas fait dans la langue de bois au moment d’évoquer le sujet : « C’est difficile de parler d’un trophée individuel, car il faut se mettre en avant et ce n’est pas bien vu du grand public. Je pense que je corresponds aux critères. Les nouveaux critères, c’est quoi ? C’est brûler la rétine et être impactant ? Ce sont les gens qui votent, mais je suis toujours optimiste » Avec sa mentalité, le joueur de 24 ans est un compétiteur et joue pour les trophées. Il existe désormais trois critères pour le jury du Ballon d’Or : « 1. les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants ; 2. les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison ; 3. la classe du joueur et son sens du fair-play. »

Pour le premier critère, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont eu une grande influence aussi bien en club qu’en sélection. « Les deux Parisiens ont eu un impact considérable sur la finale de la Coupe du monde, le plus grand match de foot. Rien que pour son Mondial, Mbappé peut légitimement estimer devancer Haaland », rapporte LP. Pour le deuxième critère, le Norvégien prend le dessus grâce à son triplé historique avec Manchester City. Enfin, avec le dernier critère, tout le monde a ses chances, même au-delà du trio Messi-Mbappé-Haaland. « Kylian Mbappé n’est pas forcément le favori du Ballon d’or mais il n’est pas loin aujourd’hui de la ligne d’arrivée. »

Enfin, le quotidien francilien évoque aussi l’avenir de Christophe Galtier. Il y a deux semaines, Luis Campos lui a signifié sa fin d’aventure avec le PSG. Mais à ce jour, il est toujours officiellement le coach des Rouge & Bleu. Et pour cause, il n’y a toujours pas d’accord pour une séparation entre les deux parties. « Si les échanges entre les représentants de l’ancien coach de l’OGC Nice et le club parisien sont réguliers concernant la rupture du contrat de Galtier, aucun accord n’a été trouvé à ce jour afin de régler cette situation qui commence à s’éterniser. » Son entourage résume notamment la situation actuelle : « Il n’y a pas de fumée blanche. La situation se réglera quand le PSG l’aura décidé. » Selon Le Parisien, Christophe Galtier doit partir avec un chèque de 6M€, une somme inférieure à ce qu’il pouvait prétendre, lui qui percevait un salaire brut de 600.000€ par mois.

Actuellement en vacances dans le Sud, l’ancien coach de l’OGC Nice suit l’évolution de ce dossier. Il suit également avec attention toutes les rumeurs sur son avenir et notamment celle menant à l’Olympique de Marseille. Mais « sa garde rapprochée explique qu’aucune négociation concrète n’a eu lieu à propos de son avenir sportif. » Ses proches parlent notamment d’un homme épuisé par son aventure parisienne aussi bien sur le plan sportif qu’extra-sportif avec son affaire de racisme lors de son passage chez les Aiglons. « Il est fatigué, vraiment. Regardez son visage lors de son arrivée et regardez son visage maintenant… La saison a été éreintante pour lui », confie un membre de son premier cercle. Alors que la piste menant au Napoli s’est refermée et que son nom est aussi associé à l’Arabie saoudite, Christophe Galtier pourrait ne pas reprendre du service dans l’immédiat. « L’hypothèse d’une année sabbatique n’est pas exclue et reste dans un coin de la tête de l’entraîneur après des derniers mois mouvementés… », conclut LP.