Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 3 août. Comment les idées de Luis Enrique s’installent ? Lee Kang-In star de la tournée asiatique, Gonçalo Ramos proche du PSG…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur Luis Enrique. Le quotidien sportif se demande comment les idées du coach espagnol s’installent au sein du PSG. Ses débuts sur le banc parisien se déroulent dans un contexte particulier. Depuis son arrivée au Japon, et pendant toute la tournée asiatique, Luis Enrique n’a pas dit un mot aux médias français, constate l’Equipe. Il est « tenu à une communication choisie par la direction du club pour éviter d’aborder le sensible dossier Kylian Mbappé, ce qui n’est pas forcément pour lui déplaire compte tenu de son peu d’appétence pour la chose médiatique. » Malgré les apparentes difficultés et l’omerta quasi générale autour du club, la méthode Luis Enrique commence à se dessiner, avance le quotidien sportif. Ce dernier parle beaucoup lors des entraînements, il commande, replace, s’active par la voix et le geste. « C’est d’ailleurs un des éléments qui ont fait penser aux décideurs parisiens qu’ils faisaient le bon choix, au début de l’été, en misant sur lui : lors des entretiens avec le président Nasser al-Khelaïfi ou avec le conseiller football Luis Campos, l’Espagnol a séduit en se montrant extrêmement investi, énergique, déterminé. « Il y a de la vie », confirme un salarié.«

Dans son management au quotidien, le nouveau coach du PSG déploie aussi beaucoup d’énergie pour apprendre le français le plus vite possible. « Il en fait une question de principe et aime à répéter qu’il est normal à ses yeux de parler la langue du pays où il vit. » C’est pour cela que l’on peut apercevoir un micro sur l’entraîneur et ses adjoints lors des séances d’entraînements. Leurs propos sont enregistrés et traduits instantanément après l’entraînement. « À charge pour l’ensemble du staff non francophone d’apprendre ensuite leur signification. » L’Equipe indique que cela permet de connaître au plus vite le vocabulaire footballistique basique. Le quotidien sportif explique que sa franchise et sa droiture sont appréciées, y compris parmi les joueurs, qui savent à quoi s’en tenir. « Pas de passe-droit à ses yeux : Marco Verratti est arrivé à la reprise avec un tour de taille éloigné des standards requis ? Luis Enrique n’a eu aucun scrupule à le placer sur le banc au coup d’envoi jusqu’à présent, le temps qu’il retrouve une silhouette adéquate. » Sur le terrain, même si les résultats ne sont pas ceux escomptés, les préceptes voulus par le coach espagnol apparaissent clairement. Et comme souvent avec les entraîneurs espagnols et ceux passés par le Barça, le jeu qu’il prône est axé sur la possession.

L’Equipe évoque aussi Lee Kang-In, l’une des huit recrues du PSG, qui est la star de cette tournée asiatique du club de la capitale. Le quotidien sportif explique qu’il y a des centaines de mètres de queue et des dizaines de personnes qui patientent sous une chaleur accablante devant la boutique du PSG à Séoul afin de pouvoir s’offrir un maillot des Rouge & Bleu floqué Lee Kang-In. « Il faut dire que le milieu offensif est une véritable vedette dans son pays, notamment auprès du public féminin. » Ce succès n’est pas seulement dans son pays natal puisque au Japon, son maillot – dans la boutique éphémère installée par le PSG à Osaka – a rapidement été en rupture de stock. « Conscient de sa popularité et afin de s’implanter plus franchement sur le marché coréen, le PSG a organisé au Japon une rencontre avec G-Dragon, un chanteur de K-pop très suivi« , explique le quotidien sportif. L’ancien de Majorque était littéralement l’autre star de la tournée asiatique après Neymar, adulé du public asiatique.

Un sujet qu'a aussi traité Le Parisien dans son édition du jour

L’Equipe évoque également la courte escale du PSG à Busan. Les Parisiens, qui devaient initialement voyager après le match contre l’Inter pour arriver dans la nuit en Corée du Sud ont dû changer de plan. En effet, il est interdit de se poser à l’aéroport militaire de Busan après 22h30. « Après un rapide séjour au Lotte Hotel, les joueurs parisiens se sont entraînés 18h30 (11h30 en France) au stade Asiad. » Le quotidien sportif explique qu’en raison de la possible absence de Lee Kang-In pour le match, lui qui était touché à la cuisse, les places pour le match contre le Jeonbuk Motors n’avaient pas toutes encore été vendues. Mais ce dernier, qui a participé à toute la séance hier, devrait fouler la pelouse ce matin (10 heures). Après cette rencontre, les Parisiens s’envoleront pour Paris, où ils devraient arriver demain au petit matin. Ils auront ensuite trois jours de repos avant de retrouver le Campus PSG en début de semaine prochaine afin de préparer la première journée de Ligue 1 contre Lorient le 12 août.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la piste Gonçalo Ramos au PSG. À la recherche d’un attaquant de pointe, l’international portugais serait tout proche du club de la capitale. « En quête d’un profil capable de s’intégrer à la pointe du 4-3-3 du technicien espagnol, bon finisseur mais aussi habile techniquement pour jouer en relais au sein de l’animation offensive plutôt que d’un attaquant de profondeur« , le PSG aurait jeté son dévolu sur le joueur du Benfica avance Marc Mechenoua. Ce dernier, qui a un accord avec les dirigeants parisiens, a des bonnes chances d’être le numéro 9 recherché par le PSG lance le quotidien francilien. Il s’agit d’une piste explorée par Luis Campos, dont la proximité avec l’agent du joueur, Jorge Mendes, devrait aider à faire progresser les négociations avec Benfica, où il est bien implanté. « Elles pourraient même avancer rapidement dans les prochaines heures, malgré les 80 millions d’euros réclamés par le club lisboète. » Malgré tout, cette piste ne ferait pas l’unanimité chez tous les décideurs du PSG. Le Parisien explique que par exemple, Nasser al-Khelaïfi s’est impliqué dans les discussions avec Harry Kane et plus récemment avec Randal Kolo Muani. Le quotidien régional conclut en expliquant que si Gonçalo Ramos arrive, les pistes menant à Randal Kolo Muani et Bradley Barcola devraient rester d’actualité. « Celle menant au jeune lyonnais recueille d’ailleurs les suffrages de toutes les parties.«