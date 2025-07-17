Revue de Presse PSG : Marquinhos, attaquants…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 17 juillet 2025. Quel avenir pour les attaquants du PSG, Marquinhos devra faire face à la concurrence la saison prochaine…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’avenir des attaquants du PSG. Après une saison 2024-2025 historique, le club parisien devra se pencher sur l’avenir de plusieurs de ses joueurs. Et la quasi totalité des attaquants est, à court et moyen terme, concernée par des discussions contractuelles. Meilleur buteur des Rouge & Bleu avec 35 buts et 16 passes décisives, Ousmane Dembélé est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les champions d’Europe. Favori pour remporter le Ballon d’or le 22 septembre prochain, le numéro 10 parisien sera en position de force pour renégocier son contrat. « Déjà joueur le mieux rémunéré de l’effectif, avec un salaire brut mensuel évalué à 1,5M€ par mois, Dembélé, qui dispose de nombreuses variables dans son contrat, pourra viser le salaire d’un top 5 mondial. Son salaire sera mené à évoluer », précise L’E. Concernant Bradley Barcola (22 ans, 2028), il n’apparaît pas dans le top 10 des salaires parisiens, lui qui avait paraphé son contrat à l’été 2023 comme étant un espoir. Mais depuis, l’international français a changé de statut. Face à cela, le PSG a déjà entamé des échanges pour prolonger le bail du joueur de 22 ans. Ciblé par des cadors européens, l’ancien Lyonnais ne quittera pas le club cet été. « Avec cette prolongation à négocier, l’ailier peut viser le top 5 des salaires du club. »

Pour Désiré Doué (20 ans, 2029), il a également changé de statut avec une progression express. La question contractuelle va nécessairement se poser à court terme. « En la matière, Luis Campos a une méthodologie claire : le dirigeant portugais attend toujours environs un an et demi après l’arrivée du joueur avant de potentiellement lancer des négociations de prolongation. Peuvent-elles être anticipées dans le cas de Doué ? Dans le camp du joueur, ce sera, en tout cas, rapidement perçu comme un sujet de discussions. » Encore sous contrat jusqu’en 2028, Gonçalo Ramos a un statut à part. Alors qu’il ne s’est jamais imposé comme attaquant de pointe, le Portugais est loué par le staff pour son attitude au quotidien. S’il n’est pas prêt à le brader, le board parisien est ouvert à la discussion en cas d’offre intéressante. Le joueur de 24 ans a accepté son statut de remplaçant mais cela n’empêche pas ses représentants de rester attentifs au marché. Enfin, Lee Kang-In a vu son temps de jeu se réduire considérablement depuis l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver. Le Sud-Coréen, sous contrat jusqu’en 2028, se sent bien dans l’environnement parisien et ne forcera pas son départ cet été. Cependant, il ne fermera pas la porte en cas d’une belle opportunité. Le staff technique est déçu du rendement de l’ancien de Majorque mais le PSG donne l’impression qu’il n’est pas à vendre. Une manière de ne pas dévaloriser son actif ? « Une prochaine réunion va fixer les attentes de chacune des deux parties », conclut le quotidien sportif.

À lire aussi : PSG – Le message de remerciement de Nasser al-Khelaïfi

De son côté, Le Parisien fait un focus sur le capitaine du PSG, Marquinhos. À Paris depuis 2013, le numéro 5 des Rouge & Bleu a bouclé sa 12e saison dans la capitale française avec le plus beau trophée : la première Ligue des champions de l’histoire du club. Une très belle récompense pour le joueur qui a tout vécu depuis son arrivée il y a douze ans. « À 31 ans, Marquinhos jouit d’une seconde jeunesse qui s’est prolongée de l’autre côté de l’Atlantique, à la Coupe du monde des clubs , où, en dehors de la finale perdue contre Chelsea (3-0), il a encore été exemplaire. Solide, d’abord, face au Bayern Munich et au Real Madrid, mais lessivé, comme les autres, au bout de son 48e match de la saison. » Le Brésilien a formé une duo très complémentaire avec Willian Pacho et Luis Enrique n’a pas de meilleure option pour les concurrencer. Mais cela pourrait changer. En effet, le board parisien veut renforcer son axe central pour la saison à venir.

La piste Illya Zabarnyi (Bournemouth) a été activée sans qu’aucun accord n’ait été trouvé avec le club anglais. « Le prototype recherché est assez clair : axial droitier, bon de la tête sur coups de pied arrêtés, capable de s’imbriquer dans le schéma hybride du PSG », indique LP. De quoi menacer l’avenir de Marquinhos ? Malgré les approches de l’Arabie saoudite, le Brésilien de 31 ans n’a pas émis d’envie de départ. Avec sa famille, il se sent bien à Paris et confie, en coulisses, qu’il a « toujours faim, toujours envie d’aller plus loin. » Encore sous contrat jusqu’en 2028, le capitaine des Rouge & Bleu devra en revanche accepter une rotation de plus en plus régulière. « Avec la perspective de la Coupe du monde 2026, l’international auriverde ne pourra pas se permettre de baisser la garde. Luis Enrique ne rognera pas non plus sur ses principes de turnover et sa gestion des temps de jeu dans une saison qui s’annonce tout aussi longue », conclut le quotidien francilien.