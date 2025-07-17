Une reprise échelonnée pour les indésirables du PSG

Alors que le groupe professionnel reprendra début août, les indésirables du PSG vont connaître une reprise en deux temps avec les Rouge & Bleu en attendant de trouver un nouveau point de chute.

Après une saison 2024-2025 historique, place désormais à des vacances bien méritées pour l’effectif professionnel du PSG. Attendu au Campus PSG le 4 août prochain pour préparer la saison 2025-2026, le groupe de Luis Enrique va profiter de trois semaines de repos pour recharger les batteries. Mais le centre d’entraînement de Poissy ne sera pas désert pendant longtemps.

Kolo Muani et Renato Sanches attendus la semaine prochaine

En effet, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, les « lofteurs » du PSG vont connaître une reprise échelonnée. Hier, certains d’entre-eux ont effectué les tests physiques et médicaux préalables au retour des séances au Campus. Ceux qui ont participé à la Coupe du monde des clubs avec les clubs prêtés retrouveront le chemin de l’entraînement la semaine prochaine. Cela concernera Randal Kolo Muani (Juventus Turin) et Renato Sanches (SL Benfica) qui doivent retrouver le Campus PSG mercredi prochain. Pas dans les plans de Luis Enrique, ils devront rapidement trouver un point de chute. « À noter que le Campus de Poissy, vide de ses occupants, va reprendre vie cette semaine puisque les groupes Espoirs et des U19 reviennent en séances », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien confirme aussi le retour à l’entraînement des joueurs prêtés par le PSG. Ce mercredi, Milan Skriniar, Marco Asensio, Carlos Soler, Nordi Mukiele ou encore Ilyes Housni ont effectué la traditionnelle batterie de tests médicaux préalable à une reprise de l’entraînement. Ils s’entraîneront pour le moment avec le groupe Espoirs dirigé par le nouveau coach Jean-François Vulliez.