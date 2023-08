Revue de Presse PSG : Mbappé, Al-Khelaïfi, Neymar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 14 août 2023. Kylian Mbappé réintégré dans le groupe principal de Luis Enrique et ouvert à l’idée d’une prolongation de contrat, Neymar Jr se dirige vers l’Arabie saoudite…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’avenir de Kylian Mbappé et Neymar Jr. Et concernant le Français, son bras de fer entamé avec sa direction est désormais terminé. Les deux parties ont fait un pas l’un vers l’autre et auraient trouvé un accord de principe pour qu’il ne quitte pas le club libre. L’international tricolore a réintégré ce dimanche le groupe principal de Luis Enrique. Présent au Campus PSG, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a annoncé la nouvelle en clamant « Kylian is back. Il est pleinement investi. » Cet apaisement entre les deux parties avait déjà commencé quelques heures avant le match face à Lorient samedi soir, conclu par un match nul et vierge (0-0). Même s’il n’était toujours pas question de prolongation pour la star française, « son discours fleurissait un peu plus l’idée de ne pas quitter Paris sans indemnité de transfert. »

De son côté, la direction parisienne a envoyé quelques signaux positifs comme le départ de certains joueurs à l’image de Neymar Jr (Al-Hilal) ou encore Marco Verratti qui n’entre plus dans les plans du club. « Cela faisait un an que l’attaquant français avait fait comprendre qu’il n’y avait pas de place à la fois pour lui et le Brésilien dans l’équipe et il n’avait pas obtenu gain de cause l’été dernier. » Ensuite, le board parisien s’est montré moins virulent dans sa communication avec le clan Mbappé. « En privé, le PSG assure que Mbappé s’est engagé à ne pas partir libre, avoir obtenu un accord de principe et que des annonces allaient bientôt suivre. Sollicité, l’entourage du joueur n’a pas souhaité réagir », assure L’E. Mais au regard des positions initiales des deux parties, le compromis repose nécessairement sur des concessions mutuelles. Et c’est peut-être pour cette raison que Nasser al-Khelaïfi a tenu à remercier son joueur ce dimanche matin pour ce qu’il fait pour le club. Reste aussi à connaître la position du Real Madrid suite à ce nouveau rebondissement. Favorable à une arrivée de l’attaquant de 24 ans, le club madrilène attendait néanmoins un signe du joueur avant de formuler une offre. « A priori, il ne viendra pas. Ce qui évacue l’hypothèse d’un départ cet été à Madrid. »

Et du côté de la Casa Blanca, cette décision de Kylian Mbappé n’a ni étonné ni énervé. « Il faut dire que les dirigeants, supporters et médias madrilènes sont désormais habitués aux fréquents contrepieds dans cette saga estivale, qui les captive autant qu’elle les agace depuis trois ans. » Pourtant en Espagne, le numéro 7 du PSG occupe l’actualité médiatique quasi quotidiennement. Les dirigeants madrilènes rappelaient surtout qu’une arrivée du Français cet été n’était pas au programme. Le plan initial était de le recruter libre l’été prochain, à la fin de son contrat avec le PSG avec l’idée de ne pas dépenser le moindre euro en indemnité de transfert envers des dirigeants parisiens, devenus des « ennemis. » Mais le départ de Karim Benzema et la fin de la piste Harry Kane portaient à croire que le Real Madrid allait passer à l’action avant la fin du mercato. « Les dirigeants madrilènes ont cependant opté pour une stratégie d’attente. Ils exigeaient de sérieuses garanties du Français avant de passer à l’action », rapporte L’E. En position de force, les Madrilènes auraient certainement formulé une offre à la baisse dans les derniers jours du mercato. « Tout l’enjeu pour les Merengues est désormais de savoir si Mbappé va prolonger au PSG ou rester libre en fin de saison. »

🚨 En interne, le PSG assure qu’il a obtenu un accord de principe avec Mbappé et que des annonces allaient bientôt suivre 🔥🇫🇷



[L’Équipe] pic.twitter.com/KOu2TKCoXN — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 13, 2023

Le quotidien sportif évoque aussi l’avenir de Neymar Jr. Le Brésilien de 31 ans a un accord de principe avec Al-Hilal pour rejoindre l’Arabie saoudite lors des deux prochaines saisons. La star des Auriverde a accepté de poursuivre sa carrière dans ce championnat où ses émoluments grimperont en flèche. « Certaines sources proches du dossier évoquent une base de négociations qui lui assurerait des revenus totaux supérieurs à ceux de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr (le Portugais touche 100 M€ de salaire + 100 M€ en partenariats pour chaque saison) », précise L’Equipe. Si un retour au FC Barcelone était espéré par le joueur, la situation financière complexe du club catalan rendait cette opération très compliquée. Les autres clubs intéressés (Chelsea, MLS) par l’ancien de Santos butaient sur les exigences du PSG, qui ne voulait pas brader un joueur qui était encore sous contrat jusqu’en 2027.

Après une première offre d’environ 80M€ rejetée par la direction parisienne, les deux clubs ont poursuivi les tractation durant toute la journée du dimanche. « Dans la soirée, un terrain d’entente était quasiment trouvé, autour d’une indemnité qui devrait se situer un peu en dessous de 90 M€. » Le Brésilien s’est fait à l’idée qu’Al-Hilal était le seul club capable de répondre aux deux problématiques de ce dossier : s’aligner sur son salaire imposant (30M€ net par an) et régler l’indemnité de transfert demandée par le PSG. « Il a fait le choix d’une solution pragmatique pour débloquer son impasse parisienne. Qui n’a rien, à ses yeux, d’un départ en préretraite dans un Championnat de seconde zone : dans l’idéal, il s’imagine revenir en Europe d’ici un ou deux ans, avec à l’horizon la Coupe du monde 2026″, conclut le quotidien sportif.

À voir aussi : Sauf retournement de situation, Neymar devrait bien quitter le PSG

De son côté, Le Parisien évoque aussi les coulisses de la réintégration de Kylian Mbappé dans le groupe principal du PSG. Après avoir passé 23 jours dans le loft, l’attaquant français a fait son retour à l’entraînement principal des Rouge & Bleu ce dimanche. « Le dialogue de sourds entre les dirigeants parisiens et Kylian Mbappé a finalement débouché ces dernières heures vers un début d’entente et un rapprochement des positions que l’on pensait jusqu’ici impossible et illusoire. » Après un bras de fer entamé suite à sa décision de ne pas prolonger son contrat, le Français de 24 ans a retrouvé sa place dans l’effectif parisien et a notamment reçu un bizutage au moment de pénétrer sur la pelouse du Campus PSG, « comme c’est de coutume… pour les nouvelles recrues. » Cette décision montre que le joueur restera au PSG cet été. Le président, Nasser al-Khelaïfi, a annoncé la nouvelle au groupe lors de l’entraînement : « Kylian Mbappé est investi pour le club et fait son retour. » Le patron des Rouge & Bleu a également eu un mot pour le docteur Christophe Baudot, qui sera prochainement remplacé par Patrick Flamant, et Presnel Kimpembe qui fêtait ses 28 ans. Il a également exprimé sa joie après avoir vu ses joueurs féliciter le public après le match face à Lorient.

Après plusieurs semaines de tensions et avoir brandi la menace d’une saison blanche à Kylian Mbappé, c’est désormais le retour à l’apaisement entre les deux parties. Pas favorable à cette mise à l’écart de Mbappé, Luis Campos a toujours gardé contact avec le joueur et a tenté de ramener un peu de calme dans cette période tendue. Et un autre homme est heureux du retour du Français : Luis Enrique. « S’il avait publiquement soutenu la position du PSG et espéré que le club et le joueur trouvent un accord, le technicien espagnol était pour la réintégration de son attaquant », précise LP. En privé, il confiait notamment son envie de pouvoir compter sur le Français, « capable de changer la dimension de son équipe et de son projet de jeu. » Même si aucun accord écrit existe pour la prolongation du joueur au PSG et que la prudence reste de mise, le joueur n’est plus fermé à cette possibilité. « Les deux parties ont mis de l’eau dans leur vin et devraient rapidement se mettre autour d’une table pour discuter de cette option permettant au PSG de ne pas voir Mbappé partir librement. »

Le champion du Monde voit d’un bon oeil la tournure prise par le projet parisien avec l’arrivée d’un numéro 9 en la personne de Gonçalo Ramos et de son ami Ousmane Dembélé. De plus, d’autres renforts sont attendus en attaque comme Randal Kolo Muani tandis que Bradley Barcola est toujours pisté. Dans le sens des départs, le PSG veut se séparer de Neymar et Marco Verratti. « Autant d’éléments qui comptent dans la réflexion de Mbappé et posent les bases d’un début de réconciliation. » Le numéro 7 parisien restera attentif à la suite des évènements sur le mercato et prendra le temps avant de définitivement se décider. « Mais aujourd’hui, la possibilité de le voir prolonger dans les prochaines semaines existe », tout comme celle de le voir dans le groupe face à Toulouse samedi prochain, conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien confirme l’arrivée prochaine de Neymar vers l’Arabie saoudite. Six ans après son arrivée au PSG, le Brésilien n’a jamais été aussi proche d’un départ. Absent du match face au FC Lorient, le joueur de 31 ans devrait s’engager avec Al-Hilal. « Dans l’entourage du joueur, on confirme que les discussions ont vite avancé avec le club saoudien. » Un accord a été trouvé pour un contrat de deux ans avec un salaire annuel avoisinant les 100M€. Le PSG et Neymar se sont entendus pour que l’aventure prenne fin lors d’une réunion avec les principales têtes pensantes du club (Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique). Le club d’Al-Hilal vise aussi un autre joueur du PSG : Marco Verratti. Encore sous contrat jusqu’en 2026, l’Italien de 30 ans aurait déjà trouvé un accord contractuel avec la formation saoudienne. Mais il reste encore à trouver un terrain d’entente sur les modalités de transfert entre les deux clubs. « Des discussions étaient encore en cours ce dimanche », rapporte LP.