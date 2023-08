Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 17 août 2023. La relation entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, quel milieu de terrain sans Marco Verratti, le PSG veut recruter Randal Kolo Muani et Bradley Barcola…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au duo Mbappé-Dembélé. Amis, les deux joueurs évolueront ensemble sous le maillot du PSG. Pas présents sur la feuille de match lors du match nul face au FC Lorient (0-0), les deux internationaux français pourraient provoquer des étincelles au sein de l’animation offensive de Luis Enrique, qui a grandement manqué de folie face aux Merlus. En effet, la profondeur, la vitesse et l’explosivité ont fait défaut aux Rouge & Bleu la semaine passée, des caractéristiques qui collent parfaitement au profil des deux Français. « L’association des deux attaquants français ressemble à une promesse de jours heureux pour le Paris-Saint-Germain tant ces deux-là présentent des profils techniques rares et séduisants », assure L’E. Reste à savoir s’ils réussiront à s’imprégner de la philosophie du technicien espagnol, qui ne bouleversera pas son système en 4-3-3. Ainsi, Ousmane Dembélé, sur l’aile droite, devra accepter de déployer les efforts défensifs nécessaires. Aux yeux de Luis Enrique, « l’introduction de Mbappé et de Dembélé ne risque donc pas de faire vaciller l’équilibre d’ensemble. » De plus, la présence d’un vrai avant-centre de métier en la personne de Gonçalo Ramos sera bénéfique, notamment pour la réception des centres d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi.

Le quotidien sportif revient également sur l’origine de l’amitié entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Une relation amicale qui durent depuis sept ans et qui a débuté lors de leur stage en équipe de France. « Ces deux-là se sont trouvés lors de la saison 2015. Par une simple rencontre U17 à Monaco où la flatteuse réputation de l’un est connue par l’autre. Ça tchatche, ça se défie, ça se chambre aussi, déjà. Un échange de messages via les réseaux sociaux, et l’histoire est lancée. » Outre une complicité sur les terrains de football, les deux jeunes avaient également des grosses attentes autour d’eux, comme l’explique Moustapha Diatta, ami d’enfance de Dembélé : « Je pense que c’est d’abord un lien de cracks. Ils sont liés par le jeu. Mais tous les deux ont eu à faire face aux mêmes attentes qui étaient énormes. Et forcément, ça les a rapprochés et a construit cette amitié sincère. »

Mais les deux joueurs avaient une manière différente d’appréhender leur début de carrière comme le résume le sélectionneur des U19 de l’époque, Ludovic Batelli : « Quand on les voyait à l’époque, ils étaient vraiment très différents en termes de personnalité. Ousmane était hyper sociable avec ses partenaires mais était très introverti avec nous, il osait assez peu venir vers nous alors que Kylian voulait déjà tout comprendre à ce que l’on faisait. Il s’intéressait à tout, au jeu, aux entraînements, au management… » S’il font régulièrement des voyages ensemble ces dernières années, cette amitié prend tout son sens lors des rassemblements des Bleus où les deux joueurs ne se quittent pas. « Ousmane, au-delà de son humour, est quelqu’un de très léger, et dans des séquences de tensions, offre à Kylian une forme de décompression », confirme-t-on dans l’entourage de l’équipe de France.

De son côté, Le Parisien met en avant le chantier du milieu de terrain au PSG. Et avec le possible départ de Marco Verratti, le club de la capitale désire recruter un profil créatif, « mais reste attentif à d’autres possibilités d’ici à la fin de la période des transferts. » Les champions de France ont clairement fait savoir à l’Italien qu’il n’entrait pas dans les plans du club et qu’il bénéficiait d’un bon de sortie. A ce jour, le club d’Al-Hilal est la seule option réelle pour le joueur de 30 ans, qui s’est déjà mis d’accord contractuellement avec la formation saoudienne. Le joueur est toujours en discussion avec Al-Hilal « et demeure, aujourd’hui, l’hypothèse la plus avancée, même si le PSG n’a toujours pas reçu d’offre conforme à ses exigences financières. » Le départ du deuxième joueur le plus capé de l’histoire du club laissera un immense vide dans l’entrejeu des Rouge & Bleu. Ainsi, le board parisien devra combler ce manque en cette fin de mercato. « Une tâche loin d’être simple au regard de la créativité et de la folie que pouvait apporter le champion d’Europe sur le terrain. L’Italien ne possède aucun équivalent à Paris, qui a été dépendant de son génie pendant une décennie. » Si le milieu de terrain a fait preuve d’une grande discipline face au FC Lorient, Luis Enrique et son staff attendent davantage de leurs joueurs dans l’audace.

La direction parisienne souhaite donc recruter un profil créatif mais ne pourra pas compter sur Bernardo Silva, jugé intransférable par Manchester City. « Mais le PSG est en tout cas prêt à consacrer une belle partie de son enveloppe s’il trouve le joueur qui répond à ces critères. » Le club parisien garde un oeil sur Ibrahim Sangaré (PSV Eindhovens) mais devra faire face à la concurrence du Bayern Munich. La piste menant à Khéphren Thuram (OGC Nice) « n’est aujourd’hui pas d’actualité du côté du PSG », assure LP. Si les Rouge & Bleu n’arrivent pas à mettre la main sur une recrue, la solution alternative pourrait se trouver au sein même de l’effectif. « Ces dernières heures, on travaillait sur la possibilité d’intégrer Lee Kang-In dans un milieu à trois où il apporterait cette touche de créativité et de la verticalité dans les transmissions. Ses prises d’initiatives entre les lignes sont notamment appréciées. » Le Sud-Coréen pourrait ainsi être utilisé à ce poste pendant certains matches de Ligue 1.

Enfin, le quotidien francilien évoque les profils recherchés pour renforcer l’attaque. Le club chercherait à boucler les arrivées de Randal Kolo Muani (24 ans) et de Bradley Barcola (21 ans) afin d’améliorer sa puissance offensive. La volonté du club serait ainsi de doubler les postes et de disposer d’une équipe profonde et polyvalente. Si tous les postes sont doublés en défense et au milieu de terrain – malgré, peut-être, un manque de qualité dans l’entre-jeu – celui de l’attaque reste perfectible et sans véritables alternatives à Mbappé, Ramos et Dembélé. Marco Asensio en est une, mais il se trouve trop seul alors que Lee Kang-In pourrait prochainement jouer au milieu de terrain et qu’Hugo Ekitike semble poussé vers la sortie. Les arrivées de l’international français Kolo Muani et l’international espoir Barcola représenteraient des ajouts de poids pour cette attaque encore expérimentale. La pépite lyonnaise peut jouer sur les deux ailes tandis que l’ancien de Nantes est capable de jouer à tous les postes de l’attaque.

Toujours selon LP, les deux joueurs ont déjà donné leur accord au Paris Saint-Germain et ont statué sur les grandes lignes des contrats qu’ils signeraient dans la capitale. Le PSG doit désormais convaincre l’Olympique Lyonnais et l’Eintracht Francfort. Le quotidien francilien évoque les difficultés financières du club lyonnais, récemment sanctionné par la DNCG et dans le besoin de trouver des fonds supplémentaires, qui pourraient amener les Gones à vendre Barcola pour 20M€. Le Parisien mentionne aussi Rayan Cherki, qui serait toujours dans les radars du PSG. De son côté, la vente de Kolo Muani paraît inévitable pour Francfort, qui en attendrait pas moins de 80M€. Paris possède ces liquidités, qu’il était prêt à investir sur Harry Kane, finalement parti au Bayern Munich. Si le club de capitale parvient à conclure ces arrivées, le mercato parisien sera probablement terminé.