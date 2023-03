Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 29 mars 2023. Les dessous de la première semaine réussie de capitaine Mbappé avec l’équipe de France. La vision d’Igor Tudor sur la course au titre et ses éloges envers Kylian Mbappé.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur les derniers jours mouvementés mais réussis de Kylian Mbappé en tant que nouveau capitaine de l’équipe de France. À seulement 24 ans, Kylian Mbappé a une nouvelle responsabilité avec l’équipe de France, il est le nouveau capitaine. Il était en concurrence avec Antoine Griezmann et Didier Deschamps a penché pour l’attaquant du PSG. « À y regarder de plus près, il s’agit davantage d’une prise que d’une passation de pouvoir« , explique le quotidien francilien qui estime que Mbappé a passé ses huit premiers jours en tant que capitaine des Bleus comme un poisson dans l’eau. Le numéro 7 du PSG a eu une discussion avec l’attaquant de l’Atlético de Madrid, qui a été déçu de ne pas être choisi par le sélectionneur français. Porté le brassard ne change rien pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG assure Le Parisien. « Il avait l’habitude de prendre toute la pression sur ses épaules, le capitanat vient entériner dans les faits une situation déjà dans l’air. » Le quotidien francilien indique aussi que son langage corporel change actuellement, « avec des attentions pour chacun, des paroles glissées ici ou là en guise de réconfort. » Kylian Mbappé est désormais le leader accepté de tous. Dans sa nouvelle fonction, il pourra s’appuyer sur des leaders émergents, comme Mike Maignan, qu’il sera le premier à féliciter après son pénalty arrêté contre les Néerlandais vendredi dernier, note Le Parisien. « Pour enfoncer le clou d’un nouveau chapitre et d’un capitanat exercé selon sa propre personnalité, le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde s’est fendu de deux conférences de presse brillantes avant les rencontres face aux Bataves et aux Irlandais » , conclut Le Parisien.

Dans son édition du jour, l’Equipe ne traite pas du PSG, mais il y a une interview d’Igor Tudor. L’entraîneur de Marseille a été questionné sur la fin de la saison et s’il regardait la première place, l’OM pointant à huit points du PSG à 10 journées de la fin. « Si je dis qu’on regarde aussi la première, ils vont dire : « alors lui, il regarde la première ! » Si je dis qu’on ne la regarde pas, ils diront : « quoi, il ne la regarde pas ? » L’entraîneur croate qui a aussi encensé Kylian Mbappé. « Ce PSG vous semble-t-il inaccessible ? S’ils veulent gagner, ils gagnent. Après, il y a Mbappé. J’ai un immense respect pour Messi, qui est pour moi le meilleur joueur de l’histoire du foot, Neymar est très fort lui aussi, mais aujourd’hui Mbappé est le plus fort au monde et l’équipe n’est pas du tout la même avec ou sans lui. D’ailleurs, quand il n’était pas là, on les a battus. Ensuite, avec lui, et avec une autre motivation de leur part, ils ont gagné. Ils décident, toujours. C’est un Championnat relevé, où tu dois lutter pour chaque point. On va essayer de tout gagner et on verra où cela nous mène.«