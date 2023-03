Hier, trois joueurs du PSG étaient concernés par des matches avec leurs sélections nationales. Et les résultats ont été variés. Une victoire, une défaite et un match nul.

Avant de retrouver la Ligue 1 avec le PSG dimanche soir contre Lyon, quelques joueurs parisiens jouaient une dernière fois avec leurs sélections nationales lors de cette trêve internationale. Deux matches amicaux et une rencontre des Eliminatoires à l’Euro 2024. Sur les trois joueurs concernés, un seul a joué. Titulaire lors de la victoire du Maroc contre le Brésil, Achraf Hakimi est cette fois-ci resté sur le banc lors du match nul des Marocains contre le Pérou (0-0). De son côté, Fabian Ruiz a assisté à la défaite de l’Espagne contre l’Ecosse (2-0) dans le cadre de la deuxième journée des qualifications à l’Euro 2024 depuis le banc. Lors de la large victoire contre la Norvège (3-0), il était entré en jeu et avait distribué une passe décisive.

Messi s’offre un triplé

Buteur sur coup franc il y a quelques jours contre le Panama (2-0), Lionel Messi était une nouvelle fois titulaire cette nuit lors de la rencontre entre l’Argentine et le Curaçao. Lors de cette démonstration des champions du monde, qui se sont imposés 7-0, le numéro 30 du PSG s’est offert un triplé. Lors de cette rencontre, il a atteint la barre symbolique des 100 buts avec l’Albiceleste (102 précisément), ce qui le fait entrer un peu plus dans l’histoire du football. Il a également délivré une passe décisive. À noter aussi les titularisations de Younes El Hannach, Vimoj Muntu Wa Mungu et Warren Zaïre-Emery avec l’équipe de France U19 contre la Roumanie à l’occasion de la 3e et dernière journée du tour élite de la phase de qualifications à l’UEFA U19 Championship Malta 2023. Malgré sa victoire (4-2), durant laquelle Muntu Wa Mungu a offert une passe décisive, la France ne se qualifie pas pour l’Euro, terminant deuxième de son groupe.