Revue de presse PSG : Mbappé, groupe, Areola, Pochettino…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse du pays ce vendredi 30 juillet 2021 : l’avenir incertain de Kylian Mbappé, le groupe parisien au complet dès la semaine prochaine, le prêt d’Alphonse Areola et l’interview de Mauricio Pochettino.

L’Équipe consacre tout un article sur le retour de Kylian Mbappé à Paris et ses interrogations autour de son avenir. L’extrait diffusé d’une interview du joueur réalisée fin mai pour le Magazine du PSG, qui annonce que son rêve est de remporter la Ligue des Champions avec le PSG, a “provoqué le courroux dans l’entourage du joueur”, car il “redoute que le timing de cette publication ne vise à lui faire endosser le mauvais rôle auprès du grand public”. Côté Paris Saint-Germain, le journal sportif nous apprend que “Leonardo ne participe plus aux discussions” et que Nasser Al-Khelaifi “n’a pas renoncé à prolonger le bail de l’international français”. Pour le joueur, le discours est clair : “Il ne perçoit toujours pas la nature du projet et la place qui lui serait dévolue pour l’amener à se projeter au PSG les prochaines années.” Il redouterait d’être un “simple argument marketing.” Le joueur “semble être disposé à retrouver la compétition” et “pourrait être sur le banc” ce dimanche contre Lille dans le cadre du Trophée des Champions.

Par ailleurs le quotidien explique que le staff parisien retrouvera le groupe “au complet la semaine prochaine. Les derniers absents Neymar, Marquinhos, Di Maria, Paredes, Donnarumma, Verratti et Sarabia sont attendus mardi ou mercredi prochain” au camp des Loges pour reprendre l’entraînement.

L’Equipe explique enfin pourquoi West Ham a choisi Alphonse Areola : ses bonnes performances la saison passé en Premier League malgré la relégation de Fulham. “Loin de l’image qu’ont de lui beaucoup de supporters parisiens, Alphonse Areola a été l’un des gardiens le plus décisifs d’Angleterre la saison dernière.“ Quand on parle de post-shot expected goals (PSxG)*. Petits frères des expected Goals (xG), Alphonse Areola est dans le haut du tableau avec +7,6 et devant des gardiens comme Alisson (+5,4) ou Lloris (+5). Son nouveau concurrent Łukasz Fabiański a affiché la saison dernière un + 4,8. “Areola se classe d’ailleurs parmi les 1 % de gardiens avec la meilleure différence PSxG-buts encaissés des cinq grands Championnats européens sur l’année écoulée“, conclut le quotidien sportif.

Le Parisien publie dans son édition du jour l’intégralité de l’interview accordée par Mauricio Pochettino. L’Argentin assure qu’il n’a pas pensé quitter le PSG lors de l’intersaison. “Il n’y a pas besoin de démentir constamment les rumeurs”, ajoute le technicien (sous contrat jusqu’en 2023) resté silencieux alors que des journaux l’envoyaient à Tottenham ou au Real Madrid. “Entraîner le PSG, je l’ai dit dès le premier jour, c’était un rêve.” Pochettino se dit satisfait du marché parisien : “Le club effectue un grand travail. Nous réalisons petit à petit les objectifs que nous recherchions depuis le début du mercato. Le PSG a besoin de concurrence à tous les postes, d’une évolution constante, de grandir. […] Ce que l’on voit sur le terrain reflète souvent la manière dont le groupe vit. Nous avons besoin d’augmenter le niveau d’attention, d’exigence, de discipline, dans les horaires, d’avoir l’attention adéquate, nécessaire aux entraînements. Nous sommes en train d’évoluer sur de nombreux plans. Il est vrai que nous avons une équipe avec une bonne coexistence, une bonne énergie, de bonnes ondes… Mais, parfois, cette énergie se perd un peu avec un manque de tension. Nous devons augmenter la concentration, faire en sorte que chaque petit détail nous aide à gagner.”

Enfin, Mauricio Pochettino assure que Kylian Mbappé ne lui a jamais dit qu’il ne prolongerait pas au PSG… “Ce sont des discussions privées. Mais en aucun cas Kylian ne m’a parlé de ça“, commente t-il. “Il a un an de contrat avec nous, c’est une réalité. Et pour le moment, c’est notre joueur et nous le traiterons comme tel.”