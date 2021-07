Le dossier Paul Pogba est motif d’excitation au quotidien. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, le milieu de terrain de 28 ans a plusieurs options, dont celle de rejoindre le PSG, même si le club francilien n’a pas encore lancé de pourparlers avec les Red Devils.

Selon Eurosport, l’international français pourrait retarder sa décision. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu’à son âge bien choisir est crucial (“le prochain contrat pourrait être le plus lucratif et le plus déterminant de sa carrière”). Ensuite parce que pour le recruter le Paris Saint-Germain doit d’abord dégraisser son effectif. En effet, outre un salaire XXL à verser, un transfert de Paul Pogba coute au moins 50M€ (la moitié de la somme versée par United en 2016). Il faut donc du temps. Paul Pogba pourrait aussi faire le choix d’attendre parce que Manchester United est en capacité de surenchérir encore sur sa dernière proposition financière pour le conserver. En outre, si rien ne devait être signé en 2021, 2022 serait synonyme de liberté contractuelle avec un jackpot à la clé. Ce qui ferait les affaires de son représentant Mino Raiola, car rien de tel qu’une bonne prime à la signature pour se remplir les poches… Bref, attendre pourrait avoir du bon pour Paul Pogba. “Le PSG travaille sur son approche pour Pogba mais doit trouver assez vite une solution pour faire une offre. Madrid et la Juventus espèrent de leur côté que le joueur décidera de faire preuve de patience” afin de le signer libre en 2022, commente Dean Jones.