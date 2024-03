Revue de Presse PSG : Mbappé, Luis Enrique, polémiques C1…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 3 mars 2024. L’origine du divorce entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, la discussion entre les deux hommes pour apaiser la situation, le coach espagnol déjà en conflit avec les stars par le passé, les polémiques du PSG avant les grosses échéances européennes…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient les origines de cette fracture entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Et les dernières 48 heures ont été assez brûlantes notamment avec le remplacement du joueur à la pause face à l’AS Monaco (0-0). Pourtant, il y a encore quelques semaines, l’ambiance était calme dans le groupe parisien. Mais depuis l’annonce de départ de Kylian Mbappé à son président et ses coéquipiers, le climat s’est modifié et le joueur a complètement changé de statut. « Les relations se sont tendues en coulisse. Le joueur soupçonne les fuites dans la presse, le 15 février, d’être issues des rangs du club qui aurait commencé à faire circuler l’information avant même le match contre la Real. » Ce timing ne correspond pas à ce qui était convenu entre les deux parties. « Le choix du joueur, qui prépare son plan de communication de longue date (entretien à Envoyé Spécial, etc.), devait être dévoilé plus tard. » L’attaquant a une nouvelle fois le sentiment que le club n’a pas respecté sa parole. Même s’il n’a pas apprécié son remplacement face à l’AS Monaco, Kylian Mbappé entend calmer le jeu et ne veut pas alimenter la polémique. « Il dit accepter les choix de son entraîneur et pense que ce dernier agit ainsi car le PSG possède une avance confortable en L1. » Mais s’il subit également ce type de traitement pendant les grosses échéances, et notamment la Ligue des champions, la situation pourrait clairement se tendre.

La gestion de Luis Enrique à ce moment de la saison peut laisser perplexe mais son discours semble assez clair. Il n’est pas venu pour remporter la Ligue des champions cette saison. « Avec son entourage, le technicien s’est fixé une voie et des objectifs à moyen terme : donner une identité de jeu, développer un projet autour d’un collectif. À ses yeux, Mbappé, en annonçant son départ, s’est de lui-même mis en marge de ce projet au long cours et il est surtout moins focus sur le football depuis », explique L’E. Le joueur n’aura plus de passe-droit, s’il est performant il jouera. Avec cet épisode, le technicien espagnol affirme son autorité et prépare l’avenir. Cela peut aussi permettre de piquer au vif son attaquant star, qui est jugé moins saignant ces dernières semaines. Reste à connaître la position des dirigeants dans ce dossier. Le président Nasser al-Khelaïfi ne veut pas s’immiscer dans ce type de débat et estime que cela fait partie des prérogatives du coach. En revanche, Luis Campos était apparu plus tendu à Louis II ce vendredi. Ces dernières semaines, les discussions sont moins fluides entre les dirigeants du PSG et le clan du joueur. Au sein de l’entourage des joueurs, on a évoqué ce qui s’est passé ce vendredi sans forcement être étonné par l’attitude du capitaine des Bleus. « Mbappé a échangé avec certains de ses plus proches dans le vestiaire sur le sujet et a fait part de son agacement mais sans faire de ce thème un sujet collectif de débat. »

Le quotidien sportif évoque aussi une discussion entre Luis Enrique et Kylian Mbappé ce samedi au Campus PSG, soit au lendemain du remplacement de l’attaquant français à la pause face à l’AS Monaco (0-0). Une manière claire d’apaiser la tension palpable depuis quelques jours entre les deux hommes. Ils ne s’étaient plus parlés en tête-à-tête depuis leur court dialogue le 13 février lorsque le numéro 7 parisien avait annoncé sa décision de ne pas prolonger son contrat chez les Rouge & Bleu. Avec cette réunion, l’international français cherchait à comprendre les décisions récentes de son coach à son égard. Il était aussi surpris par l’absence de communication du technicien espagnol depuis quinze jours. « Dans les faits, Luis Enrique, s’il a reconnu un déficit de dialogue de sa part sur les derniers jours, est resté droit dans ses bottes et a confirmé ses propos publics récents sur la gestion du temps de jeu de sa star », rapporte L’E. Ainsi, il continuera de construire l’avenir sans sa star offensive. il ne lui a donc pas donné la garantie qu’il disputera la totalité des rencontres dans les semaines à venir. Mais quid de la Ligue des champions ? Sur ce point là, Luis Enrique s’est montré rassurant, sans être définitif. Il aurait même glissé à son joueur, dans un sourire : « Même si tu es fatigué, je te ferai jouer. » Si peu d’éléments filtrent autour de cette réunion, les performances actuelles du joueur auraient aussi été un sujet abordé ce samedi. « Luis Enrique estime que le joueur apparaît moins impliqué, moins focus sur le foot depuis que l’annonce de son départ a fuité. Bien au-delà du coach, l’ensemble du staff parisien s’interroge sur le manque de sensations techniques et athlétiques de l’attaquant sur ces dernières semaines. » Sa blessure à la cheville face au Stade Brestois pourrait être un élément explicatif de cette période de moins bien.

Et à J-2 du huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad, L’Equipe fait un focus sur la capacité du PSG à être dans la polémique à l’approche des grands rendez-vous européens. « Aujourd’hui, avec Kylian Mbappé et Luis Enrique. Hier, avec Antero Henrique et Thomas Tuchel. Avant-hier, avec Serge Aurier et Laurent Blanc. À chaque fois, avec Nasser al-Khelaïfi dans le casting ou jamais très loin. » Lors de son passage sur le banc du PSG entre 2013 et 2016, Laurent Blanc a souvent été victime de la trop grande proximité de Nasser al-Khelaïfi avec ses joueurs. Et cela atteint son paroxysme en 2016. « Blanc ne voulait plus d’Aurier. Al-Khelaïfi est allé le voir pour son match de retour, au Camp des Loges, avec la réserve du PSG, à peine un mois et demi après le début de l’affaire. » Le président parisien avait recommandé à son coach de réintégrer le joueur dans le groupe pour le quarts de finale de Ligue des champions face à Manchester City. Autre polémique mais cette fois-ci avec Zlatan Ibrahimovic. Quinze jours avant le match face au FC Barcelone en quarts de finale, le Suédois avait traité la France de « pays de merde. » « Il a presque fallu que le club s’excuse de lui demander de présenter ses excuses. Au total, quinze prises avant que la vidéo de l’attaquant ne soit exploitable, le Suédois rechignant à employer le mot ‘excuse’. » Autre exemples en date, les multiples anniversaires de Neymar exposés sur les réseaux sociaux ou encore les propos de Thomas Tuchel envers Antero Henrique lors du mercato hivernal 2019 : « Le nouveau milieu ? Honnêtement, je l’attends depuis quelques jours, mais il n’est pas là. Je l’ai cherché dans les douches, dans le vestiaire, dans la salle de kiné, avec les gardiens, mais il n’est pas là. » « Toutes ces crises, sous l’autorité d’Al-Khelaïfi, ont fragilisé des situations sportives et brouillé un peu plus l’image du club », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur l’explication entre Kylian Mbappé et Luis Enrique ce samedi au Campus PSG. À quelques jours du match face à la Real Sociedad, les deux hommes ont joué la carte de l’apaisement. Le buteur parisien a voulu crever l’abcès en prenant l’initiative de discuter avec son coach pour essayer de comprendre le malaise autour de sa situation. « Un entretien improvisé mais constructif qui aura vu les deux hommes ressortir, une bonne quinzaine de minutes plus tard, comme délestés du poids de l’incompréhension et des non-dits », rapporte LP. Le meilleur buteur du PSG n’a pas hésité à demander à son coach le traitement qui lui était réservé depuis trois semaines. « Une franchise appréciée du technicien espagnol, disposé à lui renvoyer la pareille. Celui-ci a ainsi affiché sa compréhension des dernières semaines difficiles vécues par le joueur, en raison de l’agitation et de la pression liée à son avenir. Mais il a dit, aussi, sa contrariété à l’endroit de celui qu’il juge en deçà de son niveau d’exigence et de performance ces dernières semaines. » Luis Enrique n’a aussi pas caché sa volonté de piquer son joueur en attendant plus de lui dans les prochaines semaines.

Mais il faudra continuer à s’habituer à voir Kylian Mbappé sortir en cours de match en Ligue 1. Luis Enrique compte toujours préparer la saison prochaine comme il l’a expliqué ces derniers jours : « C’est très simple, tôt ou tard, nous devons nous habituer à jouer sans Kylian. Quand je veux qu’il joue, je le fais jouer, et quand je ne veux pas, c’est pareil. » Depuis l’annonce du départ du Français, le technicien espagnol a décidé de se projeter sur la saison prochaine et de faire de la Ligue 1 son laboratoire d’essai. « L’intéressé et d’autres en interne le reconnaissent, Paris a suffisamment d’avance en L1 pour gérer en toute tranquillité cette compétition et donc faire tourner plus que d’ordinaire », explique LP. C’est-à-dire qu’il souhaite utiliser le championnat presque plié pour préparer un avenir sans Kylian Mbappé. Il a expliqué cela à son attaquant lors de l’entrevue de samedi. Il ne compte pas se passer totalement de son meilleur buteur et l’utilisera lors des moments importants. Ainsi, le capitaine des Bleus sera sur le terrain lors des matches couperets en Ligue des champions et Coupe de France.

Surtout, Luis Enrique voit un Kylian Mbappé moins tranchant lors des matches et aussi aux entraînements. « Au-delà du cas personnel du champion du monde 2018, Luis Enrique a mené une réflexion sur la meilleure manière de préparer les périodes où les rencontres à enjeux s’enchaînent mais aussi de maintenir son équipe sous pression. » C’est pour cela que Lucas Hernandez a été remplacé lors des dernières rencontres et cela explique aussi la gestion du temps de jeu Warren Zaïre-Emery et Ousmane Dembélé ces derniers matches.

Enfin, le quotidien francilien rappelle que Luis Enrique avait déjà tenu tête à certaines stars lors de ses passages à l’AS Roma et le FC Barcelone. En trois saisons sur le banc des Azulgrana, Luis Enrique a remplacé à douze reprises Lionel Messi, blessures comprises. Mais il y a bien eu un accrochage avec la star argentine en janvier 2015. Lors d’un entraînement, le ton monte entre les deux hommes et le technicien espagnol décide de mettre sur le banc la Pulga le match d’après face à la Real Sociedad, avant de le faire rentrer pour disputer la seconde période. « Jusqu’à ce que tout soit résolu, il y a eu une période de tension, que je n’ai certainement pas recherchée, mais qui est apparue et que j’ai dû gérer. Nous avons eu un différend mais ensuite nous avons eu une relation spectaculaire jusqu’au dernier jour », avait expliqué le coach en 2019.

Luis Enrique avait également tenu tête à Francesco Totti lors de son mandat à l’AS Roma en 2011. Pour son premier match officiel, le technicien espagnol avait décidé de laisser sur le banc la star de l’équipe lors d’un match de Ligue Europa face à Bratislava avant de le faire rentrer lors des vingt dernières minutes. « Le lendemain, Totti débarque à Trigoria, le camp d’entraînement de la Roma, avec un t-shirt sur lequel on lit ‘Basta’ (« Assez »), qui avait fait beaucoup de bruit. » Au final, sauf blessure, l’international italien avait disputé tous les autres matches dans leur quasi-intégralité. « Lorsqu’il est parti, nous nous sommes serrés dans les bras pendant trois minutes. C’est là que nous avons compris que nous avions appris à bien nous connaître. Je voulais qu’il reste », a déclaré Francesco Totti en 2020.