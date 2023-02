Revue de Presse PSG : Mbappé, Messi, Neymar, Galtier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 16 février 2023. Mbappé, l’homme qui change tout et fait tout au PSG. Une prolongation de Lionel Messi qui s’éloigne. Neymar dans le viseur de Chelsea. Comment gérer Mbappé d’ici au match retour contre le Bayern. Christophe Galtier fragilisé.

Dans son édition du jour, le Parisien fait un focus sur Kylian Mbappé. De retour sur les terrains mardi soir contre le Bayern Munich, l’attaquant est l’homme qui fait et qui change tout pour le PSG. « Comme souvent, Kylian Mbappé a pris les choses en main mardi soir. Sur le terrain, mais aussi en dehors. Si son entrée en jeu a revigoré un PSG amorphe et inoffensif, ses mots choisis après la rencontre ont résonné comme un appel à l’union sacrée avant le match retour du 8 mars. » Le quotidien francilien indique que son entrée a fait souffler comme un vent de fraîcheur, de folie dans ce Parc dont les chants se sont mis à résonner plus fort. Son entrée a aussi permis de changer le visage du PSG, « il a amené de la verticalité et de la percussion. » Même s’il n’a pas pu permettre au PSG d’égaliser, il a fait peur à tout le monde selon un proche du vestiaire. « Au retour, avec lui le scenario peut être totalement différent« , assure ce dernier. Lors de son retour dans le vestiaire, il a pris la parole, comme Sergio Ramos, « pour dire avec conviction à ses partenaires que Paris avait toutes les raisons de croire à un renversement de situation dans trois semaines à l’Allianz Arena« , indique Le Parisien. Ce discours, il ne l’a pas seulement tenu à l’intérieur des vestiaires, il l’a aussi fait lors de ses interviews pour les diffuseurs du match mais également en zone mixte. « Et Kyky ne s’est pas contenté de rassurer les troupes et de baliser le chemin vers la rédemption. Il a aussi joué les patriarches donnant la marche à suivre pour renverser la vapeur en terre allemande« , conclut le quotidien francilien.

Le Parisien évoque aussi la situation de Christophe Galtier. Le PSG reste sur trois défaites d’affilées, ce qui n’était plus arrivé depuis 2011. L’entraîneur parisien est fragilisé. « Les résultats du PSG seront scrutés à la loupe lors des deux prochaines sorties en Championnat de France, contre Lille (dimanche, 13 heures) et Marseille (26 février, 20h45). La direction du club ne supporterait pas une claque de plus », indique le quotidien francilien. Même s’il est soutenu par ses cadres, Christophe Galtier est fragilisé. Selon le Parisien, « dans la galaxie du club, certains, comme Nasser al-Khelaïfi, le président, n’ont jamais été de grands partisans de sa nomination, qui revient à Luis Campos. » Ces derniers lui reprochent les défaites contre Marseille et le Bayern Munich. La première période contre les Bavarois a été jugée comme un manque d’ambition assure le quotidien francilien. Gagner contre son ancienne équipe ainsi que contre l’ennemi juré permettrait à Christophe Galtier d’avoir « un air considérable et lui permettraient de préparer sereinement le match retour à Munich le 8 mars. » Le Parisien indique aussi que le coach ne peut pas être la cause de tous les maux de son équipe. Le quotidien francilien assure que l’Émir du Qatar a toujours un rêve qui se nomme Zinedine Zidane. « La situation de Christophe Galtier renvoie également à celle de Luis Campos puisqu’il s’agit d’un binôme en place. […]Il sortirait forcément affaibli de la période en cas de nouvelles contreperformances« , conclut le Parisien.

Le Parisien qui évoque enfin l’avenir de Neymar. En fin de contrat en juin 2027 avec le PSG, le Brésilien serait dans le viseur de Chelsea. Déjà intéressé, sous l’impulsion de Thomas Tuchel, lors du mercato estival 2022, Chelsea aimerait toujours recruter l’international brésilien (31 ans). Selon les informations du Parisien, le propriétaire du club, l’Américain Todd Boehly, se trouvait, d’ailleurs, mardi à Paris. Il y a rencontré Nasser al-Khelaïfi. Le propriétaire du club londonien apprécie fortement Neymar et « n’aurait pas perçu chez son interlocuteur une volonté farouche de conserver un joueur recruté 222 millions d’euros à l’été 2017. » Selon un proche du dossier, le PSG « serait même prêt à le laisser libre afin d‘économiser son salaire et se défaire d’un joueur à l’image dégradée. » Un transfert cet été pour 60 millions d’euros ne serait pas un problème pour Chelsea assure Le Parisien. Mais reste à savoir si Neymar serait intéressé par une expérience en Premier League. Ce dernier serait lassé par les critiques et se poserait beaucoup de questions sur son avenir. « Il sait depuis l’été dernier que Chelsea est tout disposé à lui offrir une porte de sortie. » Contacté par Le Parisien, le PSG a démenti toute intention de vente de Neymar ainsi qu’une réunion pour évoquer ce sujet. Mais selon les informations du quotidien francilien, « le départ du Brésilien est pourtant bel et bien l’un des principaux objectifs des dirigeants. »

De son côté, l’Equipe se demande comment gérer Kylian Mbappé jusqu’au match retour contre le Bayern Munich le 8 mars. Faut-il le mettre sous cloche jusqu’au huitième de finale retour ? « La tentation est grande vu la scoumoune chronique des champions de France mais ce serait contre-productif », indique le quotidien sportif. Après une coupure de près de deux semaines, il va devoir jouer pour retrouver du rythme et « pouvoir donner le meilleur de lui-même à Munich. » Lors de l’entraînement d’hier, ses sensations étaient très satisfaisantes. « Si pour beaucoup de ses coéquipiers, le duel contre les Allemands a laissé des traces sur le plan musculaire, Mbappé a bien encaissé cette reprise. » Le plus logique dans sa gestion serait de le voir effectuer une montée en charge progressive ces trois prochaines semaines, indique l’Equipe. Avant Munich, le PSG a trois matches à jouer, Lille dimanche (13 heures), Marseille le 26 et Nantes le 4 mars. Des rencontres très importantes au vu de la situation actuelle des Rouge & Bleu. »À Galtier de trouver le bon compris, ce qui ne change au fond pas grand-chose de son quotidien depuis son arrivée dans la capitale.«

Dans le quotidien sportif, il est aussi question de la prolongation de Lionel Messi. Alors qu’elle semblait acquise il y a quelques semaines, ce ne serait plus vraiment le cas actuellement. Une réunion a eu lieu hier entre Jorge Messi et la direction du PSG mais aucun n’accord n’a abouti assure Loïc Tanzi. « Pour l’heure, le clan Messi n’accepte pas l’offre de prolongation d’un an, qui correspond à l’option figurant dans le contrat signé en août 2021 mais revisitée en raison des contraintes financières qui pèsent aujourd’hui sur le PSG. » L’Equipe indique qu’au club, on explique que cette réunion n’était d’une étape intermédiaire sur le chemin des négociations et qu’une autre réunion devrait être programmée dans les prochains jours. « Mais selon des proches du père du champion du monde, il ne s’agissait pas seulement d’une rencontre de courtoisie et les portes, grandes ouvertes pendant la Coupe du monde, semblent se refermer, tout doucement. » Même si le fil n’a jamais été rompu, « il semblerait que l’entourage du champion du monde argentin ait exploré d’autres pistes avec un peu plus d’acuité. » En interne, on souligne que la prolongation paraît de plus en plus problématique. Le quotidien sportif explique que Messi a bien pensé à revenir au FC Barcelone, même pour six mois, afin de finir sa carrière européenne là où elle avait commencé, il privilégierait maintenant une arrivée en MLS, à l’Inter Miami.

« À bientôt 36 ans, après avoir remporté tous les titres majeurs en club et en sélection, il se laisse en tout cas peu à peu convaincre que son avenir n’est peut-être plus à Paris« , assure l’Equipe. Déjà l’été dernier, il a eu une période de doute. « Il ne comprenait pas pourquoi, ni comment, un club comme le PSG, qui compte dans son effectif des joueurs de son calibre ou de celui de Neymar, pouvait revendiquer un projet dédié uniquement à Kylian Mbappé, aussi brillant que puisse être son jeune coéquipier. En public, Messi a toujours loué les qualités de l’attaquant international français. » Les mauvais résultats ces derniers temps et l’ambiance qui s’est détériorée dans le vestiaire seraient des raisons qui l’encourageraient à quitter le PSG, même s’il est heureux à Paris. « Dans ce dossier, il convient ainsi d’éviter les conclusions définitives tant que rien n’est signé par ailleurs. Mais ce qui semblait acquis en janvier ne le semble plus aujourd’hui« , conclut l’Equipe.