À quelques heures d’affronter le Bayern Munich en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG voudra s’appuyer sur l’expérience de Sergio Ramos dans cette compétition.

Le grand jour tant attendu est enfin arrivé. Ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG reçoit, au Parc des Princes, le Bayern Munich pour la confrontation aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’occasion pour les Rouge & Bleu de prendre une option avant le match retour le 8 mars prochain. Pour cela, Christophe Galtier compte bien s’appuyer sur l’expérience de Sergio Ramos. Vainqueur à quatre reprises de la compétition sous le maillot du Real Madrid, le défenseur de 36 ans enchaîne les rencontres et est devenu un titulaire indiscutable dans ce PSG version 2022-2023. Et avant cette rencontre, l’Espagnol a accordé un entretien au site officiel de l’UEFA. Et le numéro 4 des Rouge & Bleu a donné son ressenti sur Christophe Galtier, le Bayern Munich et l’effectif du PSG. Extraits choisis.

Son ressenti sur Christophe Galtier

« C’est vraiment un grand leader, il est arrivé avec beaucoup d’humilité dans l’équipe. C’est un entraîneur qui ne ment jamais, qui vous dit tout en face, et ça, c’est très important. De plus, c’est un grand entraîneur : il a gagné avec d’autres équipes avant le PSG, donc il a de l’expérience. Cela nous fera du bien et nous fera progresser comme équipe. »

Ce qu’il pense de l’effectif du PSG

« Nous avons beaucoup de stars, certains des meilleurs joueurs du monde. Néanmoins, seule une équipe unie peut tirer le meilleur parti de ses meilleurs joueurs. Lorsqu’une équipe finit par gagner, c’est parce qu’elle a laissé ses egos personnels de côté. Cette saison, l’objectif est de donner le meilleur de nous-mêmes et de garder l’équilibre en tant qu’équipe. Cela prime sur toutes les stars que nous pourrions avoir. »

🚨 | Le XI du PSG pour affronter le Bayern Munich selon L’Equipe :



Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Ramos, Nuno Mendes – Zaïre Emery, Danilo, Verratti, Soler – Neymar, Messi



Mbappé & Kimpembe débuteraient donc sur le banc ❌🇫🇷 pic.twitter.com/B6W0Mtqrtv — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 13, 2023

Le Bayern, une grosse affiche trop tôt dans la compétition ?

« Quand je pense au Bayern, je visualise à nouveau le jour où j’ai marqué contre eux (en 2014). Bien sûr, nous savons que c’est l’une des meilleures équipes possibles à affronter, un énorme défi. Les battre serait faire passer un message au monde entier. Pour gagner la Ligue des champions, il faut gagner contre les meilleurs et le Bayern fait partie de ceux-là chaque année. »

Le PSG et la Ligue des champions

« Les couples se construisent toujours sur la base d’un rêve, et lorsque le conjoint est parfait, tout se passe bien. Pourtant, le football ne fonctionne pas toujours de la même manière. Les meilleures équipes ne gagnent pas toujours. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis là où je veux être, dans un club qui veut absolument gagner la Ligue des champions. On peut dire que c’est le grand défi de la fin de ma carrière. »