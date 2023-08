Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 8 août 2023. Neymar Jr souhaiterait quitter le PSG, un retour au FC Barcelone compliqué, Kylian Mbappé toujours écarté du groupe principal, Gonçalo Ramos est officiellement un nouveau joueur des Rouge & Bleu, le rôle prépondérant de Jorge Mendes dans le mercato parisien…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’avenir de Neymar Jr, sous contrat jusqu’en 2027. Et selon le quotidien sportif, le numéro 10 du PSG aurait signifié au président, Nasser al-Khelaïfi, son désir de quitter les Rouge & Bleu cet été. Un article à lire ici sur notre site.

Et son choix numéro un serait un retour au FC Barcelone. Cependant, cette destination serait compliquée pour l’international brésilien en raison des difficultés financières du club catalan. Premièrement, l’entraîneur Xavi douterait de ce retour de Neymar en Catalogne, au contraire de ses dirigeants qui seraient plutôt favorables. Mais surtout, le salaire du joueur est un frein pour les Azulgrana. « Toujours bloqués par le fair-play financier espagnol, les dirigeants catalans semblent incapables de s’aligner sur le salaire parisien de Neymar pour l’instant (environ 40M€ par an). » Autre point qui joue en défaveur du Brésilien de 31 ans, le joueur avait porté plainte contre son ancien club en 2017 pour une prime non-perçue. « Débouté par la justice, Neymar s’était mis à dos une bonne partie de ses anciens supporters. »

Le quotidien sportif confirme également le maintien de Kylian Mbappé avec les membres du loft. Déjà écarté de la tournée en Asie, l’attaquant français a poursuivi ses séances d’entraînement « en compagnie de la grosse dizaine de joueurs sur lesquels le club ne compte pas cette saison (Wijnaldum, Paredes, Draxler, etc.). » Une situation singulière que le principal concerné essaye de prendre avec détachement avec ses coéquipiers. Mais son cas continue de préoccuper en interne. « Au sein du club, on estime que rien ne justifie de le réintégrer puisque rien n’a changé. » Les échanges entre Nasser al-Khelaïfi et l’entourage du joueur sont inexistants depuis plusieurs semaines et ce statut quo a de grande chance d’être prolongé. « En interne, les dirigeants continuent de se montrer déterminés, se disant même prêts à ne plus le faire jouer du tout. Une manière de lui mettre la pression, en laissant planer la menace d’une saison blanche alors que l’intéressé vise l’Euro et les JO l’été prochain », assure L’E.

Reste aussi à connaître la position de Luis Enrique dans ce dossier. Lors des discussions avec le PSG avant son intronisation comme nouveau coach, l’Espagnol avait été informé d’un possible départ du meilleur buteur cet été, mais on lui avait aussi expliqué qu’une solution allait rapidement être trouvée. « Enrique avait alors assuré qu’il se rangerait derrière l’institution et soutiendrait les décisions prises par le club. Depuis, la campagne de préparation n’a pas franchement rassuré et il a exprimé quelques inquiétudes en ne voyant pas avancer le dossier Mbappé. » Cela explique notamment l’accélération du PSG pour recruter en attaque avec Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et possiblement Randal Kolo Muani. « Cela prouve que l’état-major parisien s’est aujourd’hui bel et bien résolu à voir partir Mbappé, dans quelques semaines ou dans quelques mois. » L’objectif est aujourd’hui de tourner la page et de bâtir une équipe sans Kylian Mbappé.

Enfin, L’Equipe donne les détails du transfert de Gonçalo Ramos au PSG, en provenance du SL Benfica. Après avoir passé sa visite médicale ce lundi, l’international portugais a paraphé un contrat de cinq saisons avec les Rouge & Bleu. Il n’a pas pris part à la séance d’entraînement de l’après-midi. Les modalités de l’opération : « un prêt payant à hauteur de 20M€, avec une option d’achat obligatoire à payer l’été prochain, pour un montant total de 65M€, avec des bonus supplémentaires susceptibles de monter jusqu’à 15M€ », précise L’E.

Concernant Ousmane Dembélé, le PSG est toujours dans l’attente, mais reste serein quant à l’issue des tractations. « Le Barça n’a toujours pas transmis les documents permettant de finaliser le transfert. » Cependant, le club parisien a déjà un accord avec l’ailier de 26 ans. Ce dernier a déjà levé la clause présente dans son contrat lui permettant de partir cet été. Mais « en attendant, il reste en Catalogne, où il a dû reprendre l’entraînement avec les Blaugranas en attendant que ça se décante. »

De son côté, Le Parisien met en avant le rôle prépondérant de Jorge Mendes dans les mercato du PSG depuis l’été dernier. La dernière recrue en date, Gonçalo Ramos, est notamment représenté par l’agent portugais (et sa société Gestifute), très proche de Luis Campos. Depuis le début du mercato estival 2023, trois recrues de la galaxie Jorge Mendes sont déjà arrivées au PSG : Manuel Ugarte, Marco Asensio et donc Gonçalo Ramos. Mais il a également usé de son influence dans les arrivées de Cher Ndour et Kang-In Lee, « où il a fait office d’intermédiaire afin de faciliter la concrétisation de ces deux opérations. » De plus, dans l’effectif actuel du PSG, il gère aussi les intérêts de plusieurs joueurs comme Keylor Navas, Danilo Pereira et Warren Zaïre-Emery. L’été dernier, il avait également placé deux de ses joueurs avec Vitinha et Renato Sanches avant d’intervenir dans les dossiers Carlos Soler et Fabian Ruiz. « Au total, ce sont neuf joueurs qui ont signé au PSG par l’entremise directe ou indirecte de l’agent portugais depuis juin 2022, date à laquelle Luis Campos a été nommé conseiller sportif », rappelle LP. Une omniprésence qui ne laisse pas indifférent le club et qui interpelle. On reproche notamment au dirigeant parisien de privilégier ce canal à d’autres.

Mais la présence grandissante de Jorge Mendes au PSG n’est pas seulement due à sa proximité avec Luis Campos. En effet, l’agent portugais est aussi respecté au Qatar « et a noué depuis plus de dix ans des relations fortes avec différentes personnalités du pays… dont le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. Jorge Mendes a été l’un des premiers agents rencontrés par NAK lorsque celui-ci a pris ses marques dans le milieu du football. » Et encore aujourd’hui, les deux hommes continuent à communiquer régulièrement. Jorge Mendes a également le respect des plus hautes sphères du Qatar, notamment auprès de l’Emir, Tamim ben Hamad Al-Thani. « Le Portugais lui avait ouvert son carnet d’adresse en prévision de l’organisation de la Coupe du monde 2022. Un geste apprécié qui lui vaut, toujours, d’avoir la confiance et l’oreille du propriétaire du PSG. »

💰 Jorge Mendes a été impliqué dans… 9 TRANSFERTS au PSG depuis juin 2022 (de manière directe / indirecte) :



2022 :

Vitinha 🇵🇹

Renato Sanches 🇵🇹

Fabian Ruiz 🇪🇸

Carlos Soler 🇪🇸



2023 :

Manuel Ugarte 🇺🇾

Marco Asensio 🇪🇸

Lee Kang-in 🇰🇷

Cher Ndour 🇮🇹

Gonçalo Ramos 🇵🇹



[Le Parisien] pic.twitter.com/2kMfIVas7E — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 7, 2023

Enfin, le quotidien francilien évoque aussi la présence de Kylian Mbappé dans le loft du PSG. Depuis la tournée au Japon, le numéro 7 des Rouge & Bleu s’entraîne toujours en marge du groupe principal suite à son bras de fer entamé avec sa direction. Mais, il continue à se montrer studieux et discipliné. Depuis sa mise à l’écart, le Français s’arrête régulièrement pour signer des autographes et prendre des photos avec les supporters présents à la sortie du Campus PSG. Depuis le 22 juillet, Kylian Mbappé s’entraîne avec les lofteurs et reste notamment proche d’Abdou Diallo, qu’il connaît depuis l’AS Monaco. « La star parisienne a pris la parole devant le groupe des lofteurs avant leur premier entraînement. Dans leur discours, les deux hommes ont incité chacun des présents à faire preuve du plus grand sérieux et à mettre le maximum d’intensité lors de chacune des séances dirigées par Yannick Dumas, tout juste arrivé en provenance de Nîmes pour rejoindre le staff technique du centre de formation », rapporte Le Parisien. L’ambiance est bonne au sein de ce deuxième groupe d’entraînement et certains ironisent même, persuadés de pouvoir battre facilement dans une opposition le groupe parti au Japon.

Kylian Mbappé s’entraîne toujours avec discipline mais ne s’attarde pas non plus au Campus PSG après l’entraînement. Même s’il se montre souriant, cette situation ne le laisse pas de marbre non plus. Dans le groupe principal dirigé par Luis Enrique, la situation de l’international français ne laisse pas indifférent. « Au club, on explique, par exemple, avoir vécu une quinzaine japonaise tendue avec une situation parfois schizophrénique puisque le sujet est revenu parmi les joueurs, alors que Mbappé était absent. » Une situation qui a même embarrassé Luis Enrique, qui ne s’est pas exprimé sur ce sujet avant les matches amicaux. Mais pas sûr qu’il puisse de nouveau éviter ce dossier lors de la prochaine conférence de presse.